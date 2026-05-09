Узнаете классика с первого взгляда? Только круглый отличник сможет назвать русских писателей по портретам

Помните, как в школьном кабинете литературы висели портреты классиков — писателей и поэтов? Нам казалось, что мы запомнили эти лица на всю жизнь, но так ли это на самом деле? Проверьте, насколько хорошо вы помните тех, чьи изображения пристально разглядывали, когда на уроке было невыносимо скучно. Предупреждаем: только настоящие отличники смогут верно ответить на все 10 вопросов нашего теста.
Чей это портрет?
Николай Гоголь
Василий Жуковский
Михаил Лермонтов
Александр Сумароков
Кто из великих классиков смотрит на вас с этого изображения?
Лев Толстой
Федор Достоевский
Сергей Глинка
Дмитрий Мамин-Сибиряк
Этот портрет точно висел в вашем кабинете литературы. Кто это?
Владимир Короленко
Алексей Толстой
Виссарион Белинский
Тургенев
Ставим на то, что вы узнаете этого литератора. Кто это?
Евгений Баратынский
Михаил Ломоносов
Василий Тредиаковский
Александр Радищев
Сможете ли вы безошибочно назвать этого писателя?
Николай Чернышевский
Сергей Соловьев
Федор Тютчев
Иван Гончаров
Кто на фото?
Александр Грин
Владимир Маяковский
Николай Гумилев
Осип Мандельштам
Чей это суровый взгляд?
Алексей Толстой
Сергей Аксаков
Кондратий Рылеев
Александр Карамзин
Перед вами один из литераторов XIX века. Кто это?
Валерий Брюсов
Владимир Гиляровский
Александр Добролюбов
Антон Чехов
Попробуйте вспомнить фамилию этого поэта.
Иван Бунин
Алексей Плещеев
Афанасий Фет
Козьма Прутков
Вглядитесь в черты лица. Кто этот мастер слова?
Николай Некрасов
Николай Карамзин
Николай Гоголь
Николай Анненков
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