Узнаете классика с первого взгляда? Только круглый отличник сможет назвать русских писателей по портретам

Помните, как в школьном кабинете литературы висели портреты классиков — писателей и поэтов? Нам казалось, что мы запомнили эти лица на всю жизнь, но так ли это на самом деле? Проверьте, насколько хорошо вы помните тех, чьи изображения пристально разглядывали, когда на уроке было невыносимо скучно. Предупреждаем: только настоящие отличники смогут верно ответить на все 10 вопросов нашего теста.