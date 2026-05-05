У вас большой или как у Эллочки-людоедки? Тест на словарный запас

Часто ловите себя на мысли, что киваете собеседнику, а сами втайне гуглите значение слова «паллиатив»? Пришло время расставить все точки над i. Мы собрали 10 каверзных слов, которыми любят щеголять интеллектуалы, чтобы проверить, понимаете ли вы их на самом деле или просто мастерски делаете вид.
Богатый словарный запас — это не только признак начитанности, но и мощный инструмент влияния. Однако статистика неумолима: большинство людей ошибаются уже на третьем вопросе. Рискнете подтвердить свой статус эрудита или этот тест окажется вам не по зубам?
Кто такая «суфражистка»?
Актриса, исполняющая роли второго плана
Участница движения за предоставление женщинам избирательных прав
Женщина, занимающаяся страхованием имущества
Специалистка по выпечке суфле
Какое значение у слова «генезис»?
Наследственное заболевание
Процесс возникновения и развития чего-либо
Внезапный экономический всплеск
Вид конфликтной ситуации
Что значит «амбивалентный»?
Решительный и быстрый в действиях
Не требующий доказательств
Неизменный и твердый в убеждениях
Содержащий в себе два противоположных чувства или отношения
«Инсинуация» — это что?
Злостный вымысел, клевета, скрыто порочащие кого-либо
Торжественное вступление в должность
Неудачное стечение обстоятельств
Психологическая травма из детства
Что мы видим, наблюдая «анфиладу»?
Созвездие в южном полушарии
Комнаты, сообщающиеся друг с другом дверями на одной линии
Сложный орнамент на потолке
Группу людей, одетых в одинаковую форму
Что такое «диффамация»?
Вид литературного тропа
Процесс изменения формы предмета под давлением
Укрепление авторитета организации
Разглашение сведений, позорящих кого-либо (даже если они правдивы)
Кто такой «деверь»?
Муж сестры
Брат мужа
Сын старшего брата
Отец жены
Что такое «шапокляк»?
Старинная чернильница
Профессиональное название циркового грима
Маленькая дамская сумочка на длинном ремешке
Вид складного цилиндра
Что означает музыкальный термин «глиссандо»?
Повторение одной и той же ноты несколько раз
Резкое прерывание мелодии
Плавный, скользящий переход от одного звука к другому
Очень медленное исполнение произведения
А что такое «аберрация»?
Наука о поведении птиц
Процесс поглощения влаги
Способность быстро принимать решения
Отклонение от нормы, искажение чего-либо