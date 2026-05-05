У вас большой или как у Эллочки-людоедки? Тест на словарный запас

Все знают, что Эллочка-людоедка могла объяснить всё что угодно, используя всего 30 слов. А сколько слов есть в вашем лексиконе?

Часто ловите себя на мысли, что киваете собеседнику, а сами втайне гуглите значение слова «паллиатив»? Пришло время расставить все точки над i. Мы собрали 10 каверзных слов, которыми любят щеголять интеллектуалы, чтобы проверить, понимаете ли вы их на самом деле или просто мастерски делаете вид.