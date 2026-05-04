НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

с-з.

 754мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Фоторепортаж из Павловского парка
Где помогают вернуть здоровье
Дети пострадали при атаке БПЛА
Москвичка — о том, как изменился Ярославль
Где поймать настоящее лето
Афиша на выходные
Съемки фильма
Трое разбились на трассе
Летние вирусы
Образование До какого числа учатся школьники в Ярославле? Данные от Минобра

До какого числа учатся школьники в Ярославле? Данные от Минобра

Наступил последний месяц учебы

3 046
Стала известна последняя дата учебы в школах в Ярославле | Источник: Сергей Сюрин / 76.RUСтала известна последняя дата учебы в школах в Ярославле | Источник: Сергей Сюрин / 76.RU

Стала известна последняя дата учебы в школах в Ярославле

Источник:

Сергей Сюрин / 76.RU

Наступил последний месяц учебного года в образовательных комплексах Ярославской области. Впереди у школьников — итоговые ВПР, экзамены, последние звонки и долгожданный для многих отдых. Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве образования, единой даты ухода на каникулы в регионе не установлено, каждая школа принимает решение самостоятельно.

При этом есть рекомендованные даты летних каникул: они начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа.

«Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов», — указано в рекомендациях Минпросвещения.

Даты выпускных в Ярославской области

По информации Минпросвещения, в 2025/26 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.

Расписание ЕГЭ

Напомним, в этом году изменился график сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Теперь школьники будут сдавать экзамены не ранее 1 июня.

Большая часть выпускников сдают экзамены в основной период | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаБольшая часть выпускников сдают экзамены в основной период | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Дополнительный период ЕГЭ предусмотрен для учащихся, которые по уважительным причинам не смогли пройти экзамен в основные даты | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДополнительный период ЕГЭ предусмотрен для учащихся, которые по уважительным причинам не смогли пройти экзамен в основные даты | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ранее мы публиковали советы репетитора о том, как сдать ЕГЭ на 100 баллов.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ЕГЭ Каникулы Школа Расписание экзаменов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 мая, 22:09
Когда пониаешь, что ты человек.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем