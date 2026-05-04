До какого числа учатся школьники в Ярославле? Данные от Минобра

Стала известна последняя дата учебы в школах в Ярославле Источник: Сергей Сюрин / 76.RU

Наступил последний месяц учебного года в образовательных комплексах Ярославской области. Впереди у школьников — итоговые ВПР, экзамены, последние звонки и долгожданный для многих отдых. Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве образования, единой даты ухода на каникулы в регионе не установлено, каждая школа принимает решение самостоятельно.

При этом есть рекомендованные даты летних каникул: они начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа.

«Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов», — указано в рекомендациях Минпросвещения.

Даты выпускных в Ярославской области

По информации Минпросвещения, в 2025/26 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.

Расписание ЕГЭ

Напомним, в этом году изменился график сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Теперь школьники будут сдавать экзамены не ранее 1 июня.