Школьники в два счета справятся с этим тестом. Но не вы. Ответите на 10 вопросов из ВПР по литературе?

У школьников наступает горячая пора, и имя ей — ВПР. Практически до конца мая они будут доказывать, что не зря сидели всё это время за партами. Что они не только рисовали каракули и карикатуры в учебниках, но еще и хотя бы эпизодически слушали учителей. Чтобы и вы могли хотя бы ненадолго почувствовать себя в шкуре школьников, мы составили этот тест и включили в него вопросы из Всероссийской проверочной работы по литературе. Вопросы, надо сказать, еще не самые сложные, но будут ли они вам по силам?
Как называется трехсложная стопа, в которой ударение падает на первый из трех слогов?
Дактиль
Хорей
Амфибрахий
Анапест
Как называется литературный род, объединяющий произведения, которые ставятся на сцене?
Эпос
Лирика
Драма
Лироэпос
Как называется один из видов драматургических произведений, в котором отражается смешное и несообразное в жизни, осмеивается какое-либо нездоровое общественное или бытовое явление, смешные черты человеческого характера?
Трагедия
Драма
Водевиль
Комедия
Какого человека можно назвать красивым, с точки зрения Николая Заболоцкого?
С богатым внутренним миром
Умного
Воспитанного
Состоятельного
Как называется жанр лирики в форме письма или обращения к кому-либо?
Ода
Элегия
Послание
Сонет
Как называется в литературном произведении цепочка основных событий, раскрывающих становление характеров в череде жизненных противоречий и развитии конфликта?
Конфликт
Сюжет
Фабула
Катарсис
Как называется структура художественного произведения, его построение?
Композиция
Экспозиция
Развитие действия
Завязка
Каким предстает Ленинград в стихотворении Осипа Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»?
Родным, но чужим
Как в детстве, родным и светлым
Оглушительно звенящим
Шумным и суетливым
Каким чувством проникнуто обращение лирического героя к другу в стихотворении Пушкина «К Чаадаеву»?
Тревогой
Любовью
Страхом
Доверием
Как называется двусложная стопа, в которой ударение падает на второй слог?
Ямб
Хорей
Анапест
Амфибрахий