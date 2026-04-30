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Образование Тест Школьники в два счета справятся с этим тестом. Но не вы. Ответите на 10 вопросов из ВПР по литературе?

Школьники в два счета справятся с этим тестом. Но не вы. Ответите на 10 вопросов из ВПР по литературе?

Если что, ВПР — это Всероссийская проверочная работа. Теперь, когда все в курсе, время начинать

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И помните: за каждым вашим ответом подглядывает Пушкин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИ помните: за каждым вашим ответом подглядывает Пушкин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

И помните: за каждым вашим ответом подглядывает Пушкин

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

У школьников наступает горячая пора, и имя ей — ВПР. Практически до конца мая они будут доказывать, что не зря сидели всё это время за партами. Что они не только рисовали каракули и карикатуры в учебниках, но еще и хотя бы эпизодически слушали учителей. Чтобы и вы могли хотя бы ненадолго почувствовать себя в шкуре школьников, мы составили этот тест и включили в него вопросы из Всероссийской проверочной работы по литературе. Вопросы, надо сказать, еще не самые сложные, но будут ли они вам по силам?

ТестПройден 236 раз
1 / 10

Как называется трехсложная стопа, в которой ударение падает на первый из трех слогов?

  • Дактиль

  • Хорей

  • Амфибрахий

  • Анапест

2 / 10

Как называется литературный род, объединяющий произведения, которые ставятся на сцене?

  • Эпос

  • Лирика

  • Драма

  • Лироэпос

3 / 10

Как называется один из видов драматургических произведений, в котором отражается смешное и несообразное в жизни, осмеивается какое-либо нездоровое общественное или бытовое явление, смешные черты человеческого характера?

  • Трагедия

  • Драма

  • Водевиль

  • Комедия

4 / 10

Какого человека можно назвать красивым, с точки зрения Николая Заболоцкого?

  • С богатым внутренним миром

  • Умного

  • Воспитанного

  • Состоятельного

5 / 10

Как называется жанр лирики в форме письма или обращения к кому-либо?

  • Ода

  • Элегия

  • Послание

  • Сонет

6 / 10

Как называется в литературном произведении цепочка основных событий, раскрывающих становление характеров в череде жизненных противоречий и развитии конфликта?

  • Конфликт

  • Сюжет

  • Фабула

  • Катарсис

7 / 10

Как называется структура художественного произведения, его построение?

  • Композиция

  • Экспозиция

  • Развитие действия

  • Завязка

8 / 10

Каким предстает Ленинград в стихотворении Осипа Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»?

  • Родным, но чужим

  • Как в детстве, родным и светлым

  • Оглушительно звенящим

  • Шумным и суетливым

9 / 10

Каким чувством проникнуто обращение лирического героя к другу в стихотворении Пушкина «К Чаадаеву»?

  • Тревогой

  • Любовью

  • Страхом

  • Доверием

10 / 10

Как называется двусложная стопа, в которой ударение падает на второй слог?

  • Ямб

  • Хорей

  • Анапест

  • Амфибрахий

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Литература ВПР Школа Знание Образование
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Комментарии
2
Гость
2 мая, 00:29
Что-то не помню, чтобы в советской школе ямбы с хореями проходили, как в литературном институте или в педуниверситете.
Гость
30 апреля, 21:58
Зачем нам по жизни ямбы, хореи и прочее. Они также бесполезны, если профессия не связана с этим, как лопата и кирка для зубного врача. Все эти определения должны быть как общая информация, никак не влияющая на оценку знаний.
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Гость
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