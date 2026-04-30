Школьники в два счета справятся с этим тестом. Но не вы. Ответите на 10 вопросов из ВПР по литературе?

У школьников наступает горячая пора, и имя ей — ВПР. Практически до конца мая они будут доказывать, что не зря сидели всё это время за партами. Что они не только рисовали каракули и карикатуры в учебниках, но еще и хотя бы эпизодически слушали учителей. Чтобы и вы могли хотя бы ненадолго почувствовать себя в шкуре школьников, мы составили этот тест и включили в него вопросы из Всероссийской проверочной работы по литературе. Вопросы, надо сказать, еще не самые сложные, но будут ли они вам по силам?