Школьные оценки признали ненадежными — заявление главы Рособрнадзора

Что не так с проверкой знаний учеников Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Текущие и контрольные оценки в школах не могут служить надежным индикатором реального уровня знаний учеников. Для объективной диагностики нужна более совершенная система, объединяющая успеваемость, всероссийские проверочные работы и итоговые экзамены, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Руководитель ведомства признал, что существующая система оценивания пока не позволяет говорить о стопроцентной достоверности. По его словам, если бы такая уверенность была по всем 39 тысячам школ, то можно было бы пересмотреть формат экзаменов вплоть до полного отказа от них в нынешнем виде.

«Если бы мы могли уверенно говорить о всех 39 тысячах школ, тогда я бы рассказал о новой модели и куда надо двигаться. Тогда можно было бы очень быстро отказаться от экзаменов в их нынешней форме вообще. Но пока об этом говорить очень рано», — подчеркнул Музаев в интервью ТАСС.

Он напомнил, что Рособрнадзор уже выдает специальный «знак качества» тем школам, где культура оценивания признана высокой. Однако для массового внедрения новой модели данных пока недостаточно.

Глава ведомства также прокомментировал ситуацию с единым государственным экзаменом. Он заявил, что в Рособрнадзоре нет иллюзий насчет безупречности ЕГЭ, и экзамен продолжает совершенствоваться.

«Утверждать, что наша модель идеальная и она не должна меняться… Поверьте, ни в Рособрнадзоре, ни в Институте оценки качества, ни в Федеральном институте педагогических измерений, ни в Федеральном центре тестирования — у всех команд, которые работают над этим, нет никогда иллюзий, что он идеальный. Мы прекрасно знаем наши сильные и слабые стороны, и есть над чем работать», — сказал Музаев.