Домашние задания отменят? В Рособрнадзоре рассказали о судьбе внеклассной работы

ИИ не заменит ученика в гуманитарных науках Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Давать упражнения на дом школьникам не имеет смысла, если задания будет решать искусственный интеллект. Такую точку зрения выразил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если то, что задается учителем, успешно решается искусственным интеллектом, то, я как родитель говорю, смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет», — рассказал Музаев ТАСС.

Однако глава Рособрнадзора отметил, что ИИ не заменит ученика в гуманитарных науках, там, где нужно выучить стихотворение или подготовить пересказ.

«Но, если это те задания, которые нейросеть просто прорешает за ребенка, это большой вызов для системы не только школьного, но уже и высшего образования по ряду направлений. Здесь нужны серьезные решения», — подчеркнул он.