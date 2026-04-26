НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

зап.

 752мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Где собрать корзины грибов
Бизнесмен потерял товар из-за БПЛА
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Астрономические явления в августе
Дерево рухнуло на автобус
Пополнение в зоопарке
Умер экс-игрок «Локомотива»
Образование Домашние задания отменят? В Рособрнадзоре рассказали о судьбе внеклассной работы

Домашние задания отменят? В Рособрнадзоре рассказали о судьбе внеклассной работы

ИИ не поможет школьникам в некоторых вопросов

804
ИИ не заменит ученика в гуманитарных науках | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUИИ не заменит ученика в гуманитарных науках | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

ИИ не заменит ученика в гуманитарных науках

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Давать упражнения на дом школьникам не имеет смысла, если задания будет решать искусственный интеллект. Такую точку зрения выразил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если то, что задается учителем, успешно решается искусственным интеллектом, то, я как родитель говорю, смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет», — рассказал Музаев ТАСС.

Однако глава Рособрнадзора отметил, что ИИ не заменит ученика в гуманитарных науках, там, где нужно выучить стихотворение или подготовить пересказ.

«Но, если это те задания, которые нейросеть просто прорешает за ребенка, это большой вызов для системы не только школьного, но уже и высшего образования по ряду направлений. Здесь нужны серьезные решения», — подчеркнул он.

В связи с распространением искусственного интеллекта и появлением готовых решений для всех учебных задач, опрос целесообразности домашних заданий сейчас обсуждается. По словам главы Рособрнадзора, традиционная система домашних работ теряет эффективность.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Домашнее задание Школа Упражнение Образование
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
26 апреля, 07:00
Достаточно научиться управлять дронами, разбирать автомат и говорить всегда Есть!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Рекомендуем