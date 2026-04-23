Сложный тест по истории России: только самый умный ответит на 10 из 10

Думаете, что хорошо знаете историю своей страны, потому что помните дату Крещения Руси? Приготовьтесь: этот тест заставит вас копнуть глубже. В нем мы собрали 10 вопросов, касающихся разных эпох. Здесь и знаменитые сражения, и бытовые мелочи из жизни царей, и несколько любопытных фактов. Поэтому, чтобы ответить на все задания, вам придется буквально вспомнить всё. Проверьте, сколько правильных ответов у вас получится набрать.