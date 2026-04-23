Сложный тест по истории России: только самый умный ответит на 10 из 10

Думаете, что хорошо знаете историю своей страны, потому что помните дату Крещения Руси? Приготовьтесь: этот тест заставит вас копнуть глубже. В нем мы собрали 10 вопросов, касающихся разных эпох. Здесь и знаменитые сражения, и бытовые мелочи из жизни царей, и несколько любопытных фактов. Поэтому, чтобы ответить на все задания, вам придется буквально вспомнить всё. Проверьте, сколько правильных ответов у вас получится набрать.
Кто из русских правителей первым официально принял титул «царь»?
Иван Калита
Иван Грозный
Дмитрий Донской
Александр Невский
Как называлась первая русская летопись, составленная монахом Нестором?
«Слово о полку Игореве»
«Русская Правда»
«Повесть временных лет»
«Домострой»
Какую императрицу современники называли Веселой за ее любовь к балам и маскарадам?
Екатерину I
Анну Иоанновну
Елизавету Петровну
Екатерину II
Какое событие положило конец зависимости Руси от Орды?
Куликовская битва
Ледовое побоище
Битва на Калке
Стояние на реке Угре
Как называли представителей заморских племен, которых, согласно легенде, призвали на Русь в 862 году?
Печенеги
Половцы
Варяги
Хазары
При каком князе произошло Крещение Руси?
Олеге Вещем
Игоре Старом
Святославе Храбром
Владимире Красное Солнышко
Кто занял пост председателя Совета министров СССР сразу после смерти Сталина в 1953 году?
Никита Хрущев
Георгий Маленков
Лаврентий Берия
Леонид Брежнев
За что в XVIII веке в России можно было попасть в тюрьму или получить штраф, если ты купец или дворянин и не сделал «это» со своим лицом?
Не напудрился
Не улыбался при встрече с царем
Не сбрил бороду
Не надел парик
Какой российский император был заядлым рыболовом и произнес знаменитую фразу: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать»?
Николай I
Александр III
Николай II
Екатерина Великая
Как назывались бумажные деньги, впервые введенные в России при Екатерине II?
Червонцы
Купоны
Ассигнации
Облигации