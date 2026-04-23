НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-з.

 748мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Оспаривала штрафы за парковку
Как накажут ярославского живодера
Здесь был Пушкин
Нагрянет гроза
Двор в обломках БПЛА
Афиша на последнюю неделю июля
Образование Тест Сложный тест по истории России: только самый умный ответит на 10 из 10

Сложный тест по истории России: только самый умный ответит на 10 из 10

Вы всё знаете или даже учебник ни разу не открывали?

1 087
Чтобы ответить правильно на все вопросы, вам придется вспомнить всё | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЧтобы ответить правильно на все вопросы, вам придется вспомнить всё | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Чтобы ответить правильно на все вопросы, вам придется вспомнить всё

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Думаете, что хорошо знаете историю своей страны, потому что помните дату Крещения Руси? Приготовьтесь: этот тест заставит вас копнуть глубже. В нем мы собрали 10 вопросов, касающихся разных эпох. Здесь и знаменитые сражения, и бытовые мелочи из жизни царей, и несколько любопытных фактов. Поэтому, чтобы ответить на все задания, вам придется буквально вспомнить всё. Проверьте, сколько правильных ответов у вас получится набрать.

ТестПройден 282 раза
1 / 10

Кто из русских правителей первым официально принял титул «царь»?

  • Иван Калита

  • Иван Грозный

  • Дмитрий Донской

  • Александр Невский

2 / 10

Как называлась первая русская летопись, составленная монахом Нестором?

  • «Слово о полку Игореве»

  • «Русская Правда»

  • «Повесть временных лет»

  • «Домострой»

3 / 10

Какую императрицу современники называли Веселой за ее любовь к балам и маскарадам?

  • Екатерину I

  • Анну Иоанновну

  • Елизавету Петровну

  • Екатерину II

4 / 10

Какое событие положило конец зависимости Руси от Орды?

  • Куликовская битва

  • Ледовое побоище

  • Битва на Калке

  • Стояние на реке Угре

5 / 10

Как называли представителей заморских племен, которых, согласно легенде, призвали на Русь в 862 году?

  • Печенеги

  • Половцы

  • Варяги

  • Хазары

6 / 10

При каком князе произошло Крещение Руси?

  • Олеге Вещем

  • Игоре Старом

  • Святославе Храбром

  • Владимире Красное Солнышко

7 / 10

Кто занял пост председателя Совета министров СССР сразу после смерти Сталина в 1953 году?

  • Никита Хрущев

  • Георгий Маленков

  • Лаврентий Берия

  • Леонид Брежнев

8 / 10

За что в XVIII веке в России можно было попасть в тюрьму или получить штраф, если ты купец или дворянин и не сделал «это» со своим лицом?

  • Не напудрился

  • Не улыбался при встрече с царем

  • Не сбрил бороду

  • Не надел парик

9 / 10

Какой российский император был заядлым рыболовом и произнес знаменитую фразу: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать»?

  • Николай I

  • Александр III

  • Николай II

  • Екатерина Великая

10 / 10

Как назывались бумажные деньги, впервые введенные в России при Екатерине II?

  • Червонцы

  • Купоны

  • Ассигнации

  • Облигации

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест История Знание Образование Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
23 апреля, 22:11
только самый умный ответит на 10 из 10 Написал ненко накопавшись в интернете для составления теста.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Рекомендуем