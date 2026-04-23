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Образование Ждать ли отмены ЕГЭ в России? В Рособрнадзоре рассказали о судьбе экзамена

Ждать ли отмены ЕГЭ в России? В Рособрнадзоре рассказали о судьбе экзамена

Эта форма проверки знаний обеспечивает честность и равные возможности для выпускников

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В этом году основной период сдачи ЕГЭ стартует с 1 июня | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ этом году основной период сдачи ЕГЭ стартует с 1 июня | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В этом году основной период сдачи ЕГЭ стартует с 1 июня

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В России не ранее чем через 10 лет может появиться новый формат сдачи экзаменов для школьников. Пока же отменять ЕГЭ не планируют. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так всё бурно развивается, может, лет через 10», — рассказал Музаев ТАСС.

По его словам, несмотря на все недостатки Единого государственного экзамена, текущая модель итоговой проверки знаний школьников обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.

«Ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов. Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?» — отметил глава Рособрнадзора.

Недавно в школах стартовала досрочная сдача ЕГЭ. 20 марта ученики сдали экзамены по географии и литературе, 24 марта — по русскому языку, 27 марта прошли базовая и профильная математика, а 31 марта — биология, физика и иностранные языки (письменная часть). Устную часть по иностранному языку школьники сдали 3 апреля, 7 апреля прошла сдача по информатике и обществознанию, 10 апреля — экзамен по биологии и химии.

Также в период досрочной сдачи ЕГЭ у школьников есть возможность воспользоваться резервными днями для сдачи всех предметов. Они стартовали 13 апреля и закончатся 20 апреля.

Основные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни — с 22 по 25 июня. Дополнительная пересдача одного предмета по желанию выпускника пройдет 8 и 9 июля. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Экзамен Школа Рособрнадзор
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Комментарии
2
Гость
23 апреля, 13:22
Была совершенная поограмма в ссср,знания у детей были по всем предметаи дети готовились по программе,отвечали по билетам.Учили материал,чтобы сдать экзамены.Что сейчас,здесь знаю,здесь не знаю, .Вообщем перевернули все с ног на голову
Гость
23 апреля, 06:31
Важно не как пишут а кто итоги подводит. Проверено почти столетним опытом. В итоге 100 бальники по литературе и русскому языку в регионах где по русски едва говорить могут.
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Гость
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