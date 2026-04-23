Ждать ли отмены ЕГЭ в России? В Рособрнадзоре рассказали о судьбе экзамена

В этом году основной период сдачи ЕГЭ стартует с 1 июня Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В России не ранее чем через 10 лет может появиться новый формат сдачи экзаменов для школьников. Пока же отменять ЕГЭ не планируют. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так всё бурно развивается, может, лет через 10», — рассказал Музаев ТАСС.

По его словам, несмотря на все недостатки Единого государственного экзамена, текущая модель итоговой проверки знаний школьников обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.

«Ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов. Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?» — отметил глава Рособрнадзора.

Недавно в школах стартовала досрочная сдача ЕГЭ. 20 марта ученики сдали экзамены по географии и литературе, 24 марта — по русскому языку, 27 марта прошли базовая и профильная математика, а 31 марта — биология, физика и иностранные языки (письменная часть). Устную часть по иностранному языку школьники сдали 3 апреля, 7 апреля прошла сдача по информатике и обществознанию, 10 апреля — экзамен по биологии и химии.

Также в период досрочной сдачи ЕГЭ у школьников есть возможность воспользоваться резервными днями для сдачи всех предметов. Они стартовали 13 апреля и закончатся 20 апреля.