НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

вос.

 757мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Образование Тест Тест для ярославцев-гениев: вы точно знаете больше всех, если ответите на 10 из 10

Тест для ярославцев-гениев: вы точно знаете больше всех, если ответите на 10 из 10

Но готовьтесь к тому, что просто не будет

8 153
Если попытка испепелить соперника взглядом не сработала, попробуйте одолеть его в нашем тесте | Источник: кадр из сериала «Теория большого взрыва» (18+), реж. Марк Сендроуски, Warner Bros. Television, 2007–2019 годыЕсли попытка испепелить соперника взглядом не сработала, попробуйте одолеть его в нашем тесте | Источник: кадр из сериала «Теория большого взрыва» (18+), реж. Марк Сендроуски, Warner Bros. Television, 2007–2019 годы

Если попытка испепелить соперника взглядом не сработала, попробуйте одолеть его в нашем тесте

Источник:

кадр из сериала «Теория большого взрыва» (18+), реж. Марк Сендроуски, Warner Bros. Television, 2007–2019 годы

Если вы давно хотели проверить, чего стоят ваши знания, то вы обратились по адресу. В тесте, который вы только что открыли, мы объединили 10 любопытных вопросов из самых разных сфер. Какие-то из них покажутся довольно простыми, но это задания для разогрева. А вы попробуйте безошибочно справиться с каждым заданием.

Чтобы вы как следует пораскинули мозгами, в числе наших вопросов есть и те, которые все проходили в школе, и факты, что вы могли узнать совсем недавно. Как думаете, сколько вопросов окажутся вам по силам?

Пройден 1581 раз
1 / 10

Какое химическое вещество обозначается формулой H₂S?

  • Серная кислота

  • Дигидросульфид

  • Сфалерит

  • Серный газ

2 / 10

Что дало название одежде худи?

  • Рукава

  • Карман

  • Капюшон

  • Фигура носящего

3 / 10

Какое созвездие расположено не в Северном полушарии неба?

  • Малая Медведица

  • Большой Пес

  • Волосы Вероники

  • Кассиопея

4 / 10

От какого индейского слова произошло название Канады?

  • Солнце

  • Река

  • Клен

  • Деревня

5 / 10

На какой картине изображена Воскресенская церковь села Молвитино Костромской губернии?

  • «Золотая осень»

  • «Неравный брак»

  • «Утро стрелецкой казни»

  • «Грачи прилетели»

6 / 10

Чем был «Балтиец», который во время Второй мировой бойцы уважительно называли Борисом Петровичем?

  • Бронепоездом

  • Эсминцем

  • Бомбардировщиком

  • Танком

7 / 10

Центром культа какого бога был египетский город Кинополис?

  • Осириса

  • Гора

  • Анубиса

  • Ра

8 / 10

Какую картину Ильи Репина запретили выставлять по личному приказу Александра III?

  • «Бурлаки на Волге»

  • «Не ждали»

  • «Проводы новобранца»

  • «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

9 / 10

Какая оперная партия стала дебютной для Федора Шаляпина?

  • Мефистофель

  • Дон Карлос

  • Князь Игорь

  • Зарецкий

10 / 10

Кто в день рождения Санкт-Петербурга 27 мая 2020 года произвел выстрел из пушки Петропавловской крепости?

  • Канониры

  • Моряки

  • Врачи

  • Хулиганы

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Знание Развлечение Гений Интеллект
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
4 декабря 2025, 05:53
10 из 10.
Гость
13 февраля, 08:22
2/10
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем