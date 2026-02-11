В Госдуме предложили отказаться от части школьных оценок: зачем это нужно

В России может измениться система оценивания школьников. Выставление баллов за домашнюю работу предложили отменить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
«Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему», — заявил он РИА Новости.
По его мнению, эта мера снизит нагрузку не только на учителей, но родителей, которые зачастую и выполняют домашнюю работу за детей. Антропенко напомнил, что об этой проблеме уже высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Нижней палаты в августе 2025 года предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников. Он выделил две причины:
Высокую нагрузку на школьников, которые проводят за учебой по 8–10 часов в день.
Формальное отношение к заданиям, которые выполняются с помощью искусственного интеллекта или готовых ответов из интернета.
Со второй проблемой уже разбираются. Минпросвещения подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий, решений экзаменов и олимпиад.