В Госдуме предложили отказаться от части школьных оценок: зачем это нужно

В России может измениться система оценивания школьников. Выставление баллов за домашнюю работу предложили отменить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему», — заявил он РИА Новости.

По его мнению, эта мера снизит нагрузку не только на учителей, но родителей, которые зачастую и выполняют домашнюю работу за детей. Антропенко напомнил, что об этой проблеме уже высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин.