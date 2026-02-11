Образование В Госдуме предложили отказаться от части школьных оценок: зачем это нужно

Знания хотят проверять иначе

Нововведения снизили бы нагрузку на учителей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Александр Ощепков / NGS.RU

В России может измениться система оценивания школьников. Выставление баллов за домашнюю работу предложили отменить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему», — заявил он РИА Новости.

По его мнению, эта мера снизит нагрузку не только на учителей, но родителей, которые зачастую и выполняют домашнюю работу за детей. Антропенко напомнил, что об этой проблеме уже высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Спикер Нижней палаты в августе 2025 года предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников. Он выделил две причины:

  1. Высокую нагрузку на школьников, которые проводят за учебой по 8–10 часов в день.

  2. Формальное отношение к заданиям, которые выполняются с помощью искусственного интеллекта или готовых ответов из интернета.

Со второй проблемой уже разбираются. Минпросвещения подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий, решений экзаменов и олимпиад.

Елена Мальцева
Комментарии
22
Гость
11 февраля, 08:35
Депутаты ищут дешевой популярности среди школьников. Следующим шагом предложат отменить домашку и сократить уроки до 30 минут.
Гость
11 февраля, 08:49
50% работа курьерами ждёт!
