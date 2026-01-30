Срок подачи заявлений на ЕГЭ продлили: сколько осталось времени на выбор экзаменов

Подать заявление нужно в школе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Срок подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году продлится до 2 февраля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что, согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, заявление необходимо подать до 1 февраля включительно. Однако в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому срок перенесли на следующий рабочий день, пишет ТАСС.

Как подать заявление

Для разных категорий участников процедура отличается:

выпускники текущего года: подают заявление в своей школе;

выпускники прошлых лет и обучающиеся в колледжах: обращаются в специальные пункты регистрации, информацию о которых публикуют региональные органы управления образованием.

Расписание экзаменов на 2026 год

Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Примерное расписание по предметам:

1 июня: история, литература, химия;

4 июня: русский язык;

8 июня: математика (база и профиль);

11 июня: обществознание, физика;

15 июня: биология, география, иностранные языки (письменно);

18, 19 июня: информатика, иностранные языки (устно);

22–25 июня: резервные дни для всех предметов.