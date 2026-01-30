Срок подачи заявлений на ЕГЭ продлили: сколько осталось времени на выбор экзаменов

Срок подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году продлится до 2 февраля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В ведомстве пояснили, что, согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, заявление необходимо подать до 1 февраля включительно. Однако в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому срок перенесли на следующий рабочий день, пишет ТАСС.
Как подать заявление
Для разных категорий участников процедура отличается:
выпускники текущего года: подают заявление в своей школе;
выпускники прошлых лет и обучающиеся в колледжах: обращаются в специальные пункты регистрации, информацию о которых публикуют региональные органы управления образованием.
Расписание экзаменов на 2026 год
Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Примерное расписание по предметам:
1 июня: история, литература, химия;
4 июня: русский язык;
8 июня: математика (база и профиль);
11 июня: обществознание, физика;
15 июня: биология, география, иностранные языки (письменно);
18, 19 июня: информатика, иностранные языки (устно);
22–25 июня: резервные дни для всех предметов.
Минпросвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в подведомственные вузы. Сколько и по какому предмету необходимо набрать, рассказали в отдельном материале.