Срок подачи заявлений на ЕГЭ продлили: сколько осталось времени на выбор экзаменов

Рассказываем, когда начнутся испытания

151
Подать заявление нужно в школе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПодать заявление нужно в школе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Подать заявление нужно в школе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Срок подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году продлится до 2 февраля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что, согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, заявление необходимо подать до 1 февраля включительно. Однако в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому срок перенесли на следующий рабочий день, пишет ТАСС.

Как подать заявление

Для разных категорий участников процедура отличается:

  • выпускники текущего года: подают заявление в своей школе;

  • выпускники прошлых лет и обучающиеся в колледжах: обращаются в специальные пункты регистрации, информацию о которых публикуют региональные органы управления образованием.

Расписание экзаменов на 2026 год

Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Примерное расписание по предметам:

  • 1 июня: история, литература, химия;

  • 4 июня: русский язык;

  • 8 июня: математика (база и профиль);

  • 11 июня: обществознание, физика;

  • 15 июня: биология, география, иностранные языки (письменно);

  • 18, 19 июня: информатика, иностранные языки (устно);

  • 22–25 июня: резервные дни для всех предметов.

Минпросвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в подведомственные вузы. Сколько и по какому предмету необходимо набрать, рассказали в отдельном материале.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
