Образование Школьников освободят от ЕГЭ и ОГЭ? В Госдуме сделали заявление о будущем экзаменов

Школьников освободят от ЕГЭ и ОГЭ? В Госдуме сделали заявление о будущем экзаменов

Систему образования в России предлагают изменить полностью

140
ЕГЭ и ОГЭ назвали попытками адаптировать школьную систему под Болонскую | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕГЭ и ОГЭ назвали попытками адаптировать школьную систему под Болонскую | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

ЕГЭ и ОГЭ назвали попытками адаптировать школьную систему под Болонскую

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России нужно полностью отказаться от всех элементов, скопированных с западных моделей, включая ОГЭ и ЕГЭ. Эти экзамены стоит последовательно отменить, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его мнению, изменения нужны не только в отмененной Болонской системе, но и во всей системе образования. Толстой уверяет, что она была скопирована с западных стандартов.

«Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ — это всё попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов», — заявил спикер в ходе открытого диалога со студентами-участниками СВО, который прошел в Музее Победы.

Как вы считаете, нужно отменять ЕГЭ и ОГЭ?

Да, давно пора
Я думаю, что нынешние экзамены для школьников всё-таки удобнее
А мне больше нравилась традиционная система образования

Однако это не все идеи об изменении системы образования. Одна из них касается количества мест в вузах. По инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям число бюджетных мест хотят увеличить. А вот по гуманитарным наукам, искусству и культуре бюджет хотят «незначительно» сократить.

А по платным программам и вовсе предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов.

Почитайте и о другом проекте властей — отказе от Болонской системы высшего образования. Узнайте, когда планируют масштабную реформу и что изменится для студентов.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
