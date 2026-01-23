Учителей хронически не хватает: педагоги рассказали, как школы справляются с нехваткой кадров

Причина не только в зарплатах Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Россия испытывает острую нехватку учителей, о чем Городские медиа часто пишут. Замещающая кадровая потребность в педагогах до 2030 года составит 96 тысяч специалистов, 40 тысяч из них — учителя. Об этом еще год назад сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Так, например, среди учителей начального образования не хватает чуть больше 100 тысяч человек — 313 тысяч работников против 414 тысяч ставок по штату. Вдвое больше разрыв между ожидаемым и реальным количеством учителей русского языка и литературы. При 202 тыс. ставок по штату в школах России сегодня работают на этой должности всего лишь 124 тысячи человек.

Среди учителей иностранных языков не хватает более 59 тысяч специалистов (172 тысячи ставок по штату против 113 тысяч реально работающих педагогов). В школах также недостает 73 тысяч математиков, 37 тысяч историков, 31 тысячи преподавателей физической культуры. Не хватает 15 тысяч географов, 11 тысяч учителей химии, 14 тысяч преподавателей информатики.

Чтобы дети не оставались без уроков, власти и школы всей страны привлекают выпускников педуниверситетов и педколледжей и распределяют нагрузку между уже работающими педагогами. Некоторых переучивают.

— Также вакансии закрываются за счет привлечения педагогов по совместительству и учителей, имеющих переподготовку для преподавания смежных учебных предметов, а также работников пенсионного возраста. С целью закрытия вакансий учителей начальных классов используется двойное классное руководство, при котором учитель ведет параллельно два начальных класса, — рассказали в минобразования Татарстана нашим коллегам 116.RU, которые решили узнать, как эту ситуацию видят сами педагоги и чиновники.

«Не хотят быть классными руководителями»

Поговорили с учителями школ и выяснили, что молодое поколение педагогов не задерживается в школах. В том числе потому, что не они не хотят брать на себя класс.

— В нашем лицее есть, например, учителя математики и русского языка, у которых больше двух ставок (около 40 часов в неделю). Им пришлось взять много часов. Молодых педагогов немного. Как правило, молодые специалисты ненадолго задерживаются в школах, так как у них нет особого желания работать классными руководителями. Именно поэтому некоторые наши учителя имеют по два классных руководства, — рассказала учитель английского языка в лицее № 23 Казани Елена Владимировна.

Собеседница считает, что по сравнению с другими школами у них ситуация с кадрами «более или менее хорошая» благодаря директору.

Еще одна учительница русского и литературы из Казани согласилась с нами поговорить только на условиях анонимности и не называя номер своей школы — чтобы потом не было проблем. По ее словам, в их учреждении нет биолога, математика, физика, филолога и не хватает учителей начальных классов.

— Поэтому иногда некоторые учителя вынуждены переучиваться. Но самое страшное — сейчас учителя не хотят быть классными руководителями, — подтвердила вторая собеседница.

Учитель математики со стажем работы 6 лет, также пожелавший скрыть свое имя и место работы, кратко рассказал, что в их школе чувствуется нехватка педагогов по биологии и английскому языку.

— Действительно, у нас сейчас наблюдается небольшая нехватка учителей. В нашем коллективе, например, работают и учителя на пенсии, — добавил он.

Корреспонденту 116.RU удалось найти учительницу, которая уже 51 год трудится в школе. 74-летняя Людмила Петровна ведет уроки иностранного языка и любит свою работу.

— Проблемы с учителями математики: хронически их не хватает. Проблемы с учителями русского языка, физики, химии, информатики, технологии. Как это ни странно, более или менее укомплектованы учителя иностранного языка. Но никто не стоит в очереди, учителей надо искать. Проблема в том, что никто не задерживается. Смена кадров очень интенсивная. И даже люди с приличным стажем при первом удобном случае меняют работу, — отметила учительница.

По мнению собеседницы, причиной нехватки работников может быть то, что работа школ организована безответственно. Она считает, что педагоги просто ограждают себя от сложностей работы в образовательном учреждении. Людмила Петровна добавила, что плюсом к своей основной работе ей часто приходится заниматься заполнением различных документов и прохождением опросов.

— Учитель информатики — по диплому учитель истории. В компьютерах понимает — преподает. Как в сельской школе: там один преподаватель ведет 4–5 предметов. Так и у нас сейчас, — рассказала наша собеседница.

Но среди наших собеседников нашелся и герой, который заявил, что не чувствует нехватки кадров. Это директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков.

По его словам, из-за престижности школы учителя находятся быстро, и лишь один раз в его практике один учитель вел сразу несколько предметов — несколько лет назад в «тяжелые времена».

Сколько платят учителям?

Мы заглянули на сайт по поиску персонала и заметили там много вакансий в школах. В большинстве случаев ищут учителей английского, математики и физики. Также преподавателей технологии, музыки, биологии, русского языка и литературы, химии, истории и общества. Кроме того, нужны учителя начальных классов и школьные психологи.

В обычных общеобразовательных школах учителю английского предлагают зарплату от 35 до 45 тысяч рублей, математики — от 40 тысяч, физики — до 60 тысяч, учителю начальных классов — от 35 до 45 тысяч. Самую низкую зарплату предлагают учителю музыки — от 30 тысяч, а самую высокую — учителю математики — от 70 до 85 тысяч рублей в месяц.

Что делают с нехваткой учителей?

Молодых специалистов пытаются удержать в школе при помощи надбавок. Но об их размерах и условиях, как их получить, судите сами.

— Молодым специалистам предоставляется дополнительное материальное стимулирование в форме ежемесячной надбавки к зарплате в размере 10 тысяч рублей на протяжении первых трех лет деятельности. Особое внимание уделяется классному руководству. Педагоги получают ежемесячные выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей в организациях, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. При этом сохраняются республиканские выплаты: 550 рублей за класс и 80 рублей за одного школьника в месяц, — привели данные в отделе кадровой политики минобразования.

Побольше льгот предусмотрено для сельских педагогов. Это и субсидии на оплату жилья, коммуналки, и дополнительные выплаты к зарплате, и земельные участки. Для поддержки молодых специалистов существует грант «Наш новый учитель», его победители получают надбавку к зарплате (до 500 человек ежегодно).

Хотя в министерстве признают (пусть и казенным языком): дело еще и в отношении общества к этой профессии.

— Повышение общественной значимости профессии учителя является важной задачей республики, — добавили в министерстве образования.

