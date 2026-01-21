НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Образование Тест Вы точно умнее всех, если ответите на 10 из 10: тест для гениев

Сколько из этих вопросов окажется вам по силам?

205
Некоторые задания могут вас так увлечь, что вы рискуете оказаться в гостях у совершенно незнакомого человека | Источник: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1965 годНекоторые задания могут вас так увлечь, что вы рискуете оказаться в гостях у совершенно незнакомого человека | Источник: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1965 год

Некоторые задания могут вас так увлечь, что вы рискуете оказаться в гостях у совершенно незнакомого человека

Источник:

кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1965 год

От большинства обитателей планеты нас отличает не только то, что мы ходим в одежде (да еще и на двух ногах), но и стремление к какому-никакому развитию. Согласитесь, всегда интересно открывать для себя что-то новое. Некоторые знания, конечно, потихоньку забываются, но могут пригодиться в самый неожиданный момент. Например, в такой, как этот наш тест. В нем мы объединили 10 вопросов на общие знания разной степени сложности. Как думаете, у вас получится ответить на каждый из них?

ТестПройден 41 раз
1 / 10

Кто носил доломан?

  • Гусары

  • Ямщики

  • Городовые

  • Тайные советники

2 / 10

Как с древнегреческого переводится имя Ирина?

  • Свобода

  • Гнев

  • Мир

  • Счастье

3 / 10

Как называется вещество, описываемое формулой Na₂SO₃?

  • Сульфат натрия

  • Сульфит натрия

  • Сульфид натрия

  • Гидроксид натрия

4 / 10

Кто из перечисленных ниже — представитель монашеского ордена?

  • Тосканец

  • Кроманьонец

  • Бенедиктинец

  • Пигмеец

5 / 10

Какой формы был первый кроссворд, опубликованный 21 декабря 1913 года?

  • Звезда Давида

  • Ромб

  • Треугольник

  • Тетраэдр

6 / 10

Какой тип ветвления характерен для лип и ив?

  • Моноподиальное

  • Симподиальное

  • Дихтомическое

  • Навещательное

7 / 10

Кто был первым президентом США?

  • Авраам Линкольн

  • Томас Джефферсон

  • Бенджамин Франклин

  • Джордж Вашингтон

8 / 10

Что оценивают рыбаки Японии, пользуясь шкалой «от карпа до форели»?

  • Вес улова

  • Прозрачность воды

  • Размер ячеек сети

  • Ценность улова

9 / 10

Какая буква русского алфавита самая молодая?

  • Х

  • Ё

  • Й

  • Щ

10 / 10

Какое существо есть на самом деле?

  • Гидра

  • Кентавр

  • Склисс

  • Змей Горыныч

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Образование Обучение Развлечение
