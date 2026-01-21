Вы точно умнее всех, если ответите на 10 из 10: тест для гениев

От большинства обитателей планеты нас отличает не только то, что мы ходим в одежде (да еще и на двух ногах), но и стремление к какому-никакому развитию. Согласитесь, всегда интересно открывать для себя что-то новое. Некоторые знания, конечно, потихоньку забываются, но могут пригодиться в самый неожиданный момент. Например, в такой, как этот наш тест. В нем мы объединили 10 вопросов на общие знания разной степени сложности. Как думаете, у вас получится ответить на каждый из них?
Кто носил доломан?
Гусары
Ямщики
Городовые
Тайные советники
Как с древнегреческого переводится имя Ирина?
Свобода
Гнев
Мир
Счастье
Как называется вещество, описываемое формулой Na₂SO₃?
Сульфат натрия
Сульфит натрия
Сульфид натрия
Гидроксид натрия
Кто из перечисленных ниже — представитель монашеского ордена?
Тосканец
Кроманьонец
Бенедиктинец
Пигмеец
Какой формы был первый кроссворд, опубликованный 21 декабря 1913 года?
Звезда Давида
Ромб
Треугольник
Тетраэдр
Какой тип ветвления характерен для лип и ив?
Моноподиальное
Симподиальное
Дихтомическое
Навещательное
Кто был первым президентом США?
Авраам Линкольн
Томас Джефферсон
Бенджамин Франклин
Джордж Вашингтон
Что оценивают рыбаки Японии, пользуясь шкалой «от карпа до форели»?
Вес улова
Прозрачность воды
Размер ячеек сети
Ценность улова
Какая буква русского алфавита самая молодая?
Х
Ё
Й
Щ
Какое существо есть на самом деле?
Гидра
Кентавр
Склисс
Змей Горыныч