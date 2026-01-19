НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Образование Мнение «Пока оценки выставишь, с ума сойти можно»: школьный учитель — об электронных дневниках и Max

«Пока оценки выставишь, с ума сойти можно»: школьный учитель — об электронных дневниках и Max

По мнению педагога, с приложениями не всё гладко, но у «бумаги» тоже есть минусы

Из-за проблем с доступом к электронному дневнику учителя засыпают вопросами по телефону | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИз-за проблем с доступом к электронному дневнику учителя засыпают вопросами по телефону | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Из-за проблем с доступом к электронному дневнику учителя засыпают вопросами по телефону

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Наши коллеги из UFA1.RU поговорили с учителем одной из городских школ, чтобы узнать, как российские педагоги относятся к изменениям условий доступа к электронным дневникам. Он признает, что стало сложнее, но уверен, что возвращением к «бумаге» ситуацию не исправить. Публикуем его мнение.

Автор предпочел остаться анонимным, но для общего понимания его мнения мы указываем, что он дипломированный педагог, высшее образование получал в БашГУ (ныне УУНиТ) и уже пять лет преподает в уфимской школе. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

К моему приходу в профессию в школе уже были электронные журналы и электронные дневники. Для большинства это уже тогда было привычно. Условия периодически меняются, но постепенно все подстраиваются. Сейчас есть родители, которые отказываются скачивать Max и подключаться к приложениям. Это их право, но большинство данных, которые нужно ввести в приложение, уже и так поданы в школу.

Еще родители возмущаются, что учителя им ничего не объясняют, но мы от них ничего не скрываем. Мы просто сами знаем не больше, чем они. Нам дали инструкции о том, как работать, но почему — никто тоже не объясняет. Раньше в Elschool можно было войти по обычному логину и паролю — теперь через «Госуслуги» и Max, вот так всё.

Да, с этим пока сложности. Родитель не может (или не хочет) войти в приложение и начинает писать и звонить с просьбой скинуть всё ему лично. Иногда родители жалуются, что оценки им проставили не вовремя. У нас по срокам есть правило: для первой смены выставить всё до 17:00.

А вот на второй уроки, бывает, длятся до 19:00 — вечером всё должно быть. Легко верю, что кто-то может иногда не успеть проставить всё хотя бы до 20:00. Ну, представьте, каково учителю после 12–13 уроков. Это, конечно, проблема, но ее бумажным дневником не исправить.

Лично мне лучше работать онлайн. В электронном журнале работа прозрачная и быстрая. Не приходится собирать дневники, выписывать всё вручную — выставляешь оценки, добавляешь комментарий, средний балл выводится автоматически. Хотя и тут, пока всем всё выставишь и прокомментируешь, с ума сойти можно. Но каково это было бы делать на бумаге?

Кстати, я не помню, чтобы раньше в бумажных дневниках учителя каждую оценку комментировали. Но они нужны и сейчас, чтобы дети, у которых нет доступа к приложениям, записали упражнения. Мы ведем только один журнал — электронный, всё. Учитель может проставлять всё и онлайн, и на бумаге? Двойной работы нам хотите добавить? Думаете, нам не хватает?

Согласны с автором?
Да
Нет

Ранее о новых правилах входа в электронные дневники высказалась мама двух школьников. По ее мнению, протестовать против онлайн-приложений бессмысленно, но они нуждаются в доработке, а с «бумагой» всё было гораздо проще.

Комментарии
2
Гость
1 час
Так не должно быть 12 13 уроков у учителя. Но если вы готовы умирать на работе...
Гость
56 минут
Анекдот - повышение пенсионного возраста,мы с подругой едем на работу... Помним что работаем,но забыли где...
