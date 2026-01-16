НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

южн.

 773мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Ярославна в шоу
Шаман в Ярославле
Адреса купелей
Отменят троллейбусы
Губерниев в Рыбинске
Сколько стоит аренда квартир
Образование Пробежал по коридору — получил двойку: в российских школах введут оценки за поведение. Когда начнет действовать новая система

Пробежал по коридору — получил двойку: в российских школах введут оценки за поведение. Когда начнет действовать новая система

Сейчас пилотный проект уже действует в семи регионах страны

202
Согласно опросам, большая часть школьников положительно отнеслась к введению новой оценки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСогласно опросам, большая часть школьников положительно отнеслась к введению новой оценки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Согласно опросам, большая часть школьников положительно отнеслась к введению новой оценки

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В российских школах с 1 сентября 2026 года введут оценки за поведение. Сейчас в рамках пробной версии эта инициатива действует в семи регионах страны. Министерство просвещения уже подготовило проект приказа, который распространится на все школьные учебные заведения в РФ.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — говорится в проекте.

Пилот проекта стартовал в 2025 году в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе приняли участие 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов в рамках апробации.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков, большая часть школьников положительно отнеслась к введению новой оценки.

«Учителя смогли более детально относиться к каждому ученику, отслеживать его индивидуальные результаты и корректировать воспитательную работу», — отметил Цветков.

О всех плюсах и минусах новой системы оценки поведения учеников мы рассказывали в отдельном материале. Подробнее — по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Школа Оценка Ученик Поведение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем