Пробежал по коридору — получил двойку: в российских школах введут оценки за поведение. Когда начнет действовать новая система

Согласно опросам, большая часть школьников положительно отнеслась к введению новой оценки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В российских школах с 1 сентября 2026 года введут оценки за поведение. Сейчас в рамках пробной версии эта инициатива действует в семи регионах страны. Министерство просвещения уже подготовило проект приказа, который распространится на все школьные учебные заведения в РФ.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — говорится в проекте.

Пилот проекта стартовал в 2025 году в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе приняли участие 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов в рамках апробации.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков, большая часть школьников положительно отнеслась к введению новой оценки.

«Учителя смогли более детально относиться к каждому ученику, отслеживать его индивидуальные результаты и корректировать воспитательную работу», — отметил Цветков.