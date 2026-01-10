Какие изменения ждут в ЕГЭ‐2026: новые правила, минимальные баллы и расписание

Изменения ЕГЭ 2026 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

До сдачи ЕГЭ остается чуть меньше полугода. Как обычно, экзамены пройдут по 11 предметам, куда входят базовая математика, иностранные языки, информатика, обществознание и естественные науки. MSK1.RU рассказывает, какие изменения ждут школьников и преподавателей в 2026 году.

Что будет обязательным?

Обязательными для сдачи экзамена остаются русский язык и математика. Без этих двух предметов получить аттестат будет невозможно. Требования к ЕГЭ-2026 по языку одинаковые для всех выпускников, а вот математика разделена на два уровня: профиль и базу.

Тем не менее иметь на руках только эти два предмета для поступления мало, поэтому нужно еще сдавать ЕГЭ по выбору. Обычно российские вузы требует результаты трех-четырех ЕГЭ. Для сдачи в 2026 году открыты 13 предметов по выбору (включая каждый иностранный язык отдельно).

Что меняют в ЕГЭ‑2026?

Структура и формат ЕГЭ-2026 остаются прежними, но всё же изменения есть. Во-первых, меняются минимальные баллы по некоторым предметам. Они повышены по следующим предметам:

физика — было 39, стало 40;

история — было 36, стало 40;

информатика — было 44, стало 46;

иностранный язык — было 30, стало 40;

биология — было 39, стало 40;

химия — было 39, стало 40.

По русскому языку, математике профильного уровня, литературе и географии минимальный порог — 40 баллов. По обществознанию выпускникам нужно будет набрать минимум 45 баллов.

Изменения дошли и до содержания, и подходов к оцениванию в ЕГЭ по трем предметам: русскому языку, литературе и информатике.

Для сдачи русского языка расширили список словарей и грамматик. Также в задании 7 расширен лексический материал. Там надо найти ошибку в употреблении слова. Помимо этого, в задании 27 изменилось оценивание, подходы стали мягче. Увеличено количество допустимых логических ошибок для выставления 1 балла по критерию К5 («Логичность речи»).

В экзамене по литературе уточнили критерии оценивания развернутых ответов. Изменены максимальные первичные баллы. Например, за выполнение сопоставительных заданий № 5 и 10 балл снижен с 8 до 7, а за сочинение в задании № 11 балл повышен с 18 до 20.

В информатике критических изменений нет. Разработчики экзамена лишь представили наименования файлов для выполнения заданий: ods, odt и txt. Это связано с импортозамещенными программами.

Даты экзаменов

В Минпросвещения опубликовали проект приказа об утверждении расписания единого государственного экзамена на 2026 год. Согласно документу, досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля. При этом основной теперь начинается не в мае, как это было в прошлом году, а в июне (с 1 июня). Соответственно, дополнительный пройдет с 4 по 25 сентября.

Расписание основного периода:

1 июня — история, литература и химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика;

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

18 и 19 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам;

22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни;

8 и 9 июля — резервные дни.

Ранее Минобрнауки предложило сделать единый госэкзамен по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления, а физику — для инженерных специальностей.

Есть и еще идеи об изменении системы образования. Одна из них касается количества мест в вузах. По инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям число бюджетных мест хотят увеличить. А вот по гуманитарным наукам, искусству и культуре бюджет хотят «незначительно» сократить.

Более того, по платным программам вообще предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов.