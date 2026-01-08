НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Образование Тест Сложный тест по истории: вы разбираетесь в именах и датах или всё это для вас пустой звук?

Только самый умный ответит на 10 из 10

297
Чтобы справиться с вопросами нашего теста, совсем не обязательно переодеваться в исторические костюмы&nbsp;— достаточно разбираться в истории | Источник: Сергей Михайличенко / Fontanka.ruЧтобы справиться с вопросами нашего теста, совсем не обязательно переодеваться в исторические костюмы&nbsp;— достаточно разбираться в истории | Источник: Сергей Михайличенко / Fontanka.ru

Чтобы справиться с вопросами нашего теста, совсем не обязательно переодеваться в исторические костюмы — достаточно разбираться в истории

Источник:

Сергей Михайличенко / Fontanka.ru

Говорят, чтобы не наступать на грабли в будущем, не лишним будет знать уроки истории: якобы в них хватает примеров, которые могут предостеречь вас от ошибок. Но от этих самых ошибок никто не застрахован. В этом убеждены наши коллеги из издания 72.RU. Чтобы проверить это, они составили тест по истории, вопросы которого проверят, насколько хорошо вы разбираетесь в прошлом — и совсем недавнем, и достаточно далеким. Проверьте, нужно ли вам подучить матчасть или круче вас в истории разбирается только ваш школьный учитель.

Пройден 45 раз
Тест по истории
1 / 10

Начнем с античности. Как думаете, чей это портрет?

Источник:

Wikipedia.org

  • Октавиан Август

  • Гай Юлий Цезарь

  • Гомер

  • Нерон

2 / 10

Как называлась у древних греков мужская верхняя одежда?

  • Тога

  • Хитон

  • Хламида

  • Парфенон

3 / 10

Перейдем к страдающему Средневековью. Какой город был самым густонаселенным в VII веке н. э., согласно исследованию 2010 года?

  • Москва

  • Лондон

  • Багдад

  • Константинополь

4 / 10

Леонардо Да Винчи — известный изобретатель, ученый и художник эпохи Возрождения. Но какое из его изобретений удалось реализовать при жизни творца?

  • Танк

  • Новый пистолет

  • Парашют

  • Аэроплан

5 / 10

Немного отечественной истории. Основание Москвы приписывается Юрию Долгорукому. А каким годом оно датируется?

  • 993-м

  • 1245-м

  • 1143-м

  • 1147-м

6 / 10

Кстати, одним из самых старых городов Руси считается Великий Новгород. В каком веке он появился, как думаете?

  • VIII век

  • IX век

  • X век

  • XI век

7 / 10

Расположите имена этих русских царей по хронологии царствования:

1. Николай I

2. Александр III

3. Павел I

4. Иван IV

  • 4, 3, 1, 2

  • 3, 4, 1, 2

  • 1, 2, 3, 4

  • 4, 2, 3, 1

8 / 10

Плавно подходим к истории ХХ века. Давайте вспомним, когда в России началась Первая русская революция?

  • 1825 год

  • 1907 год

  • 1905 год

  • 1912 год

9 / 10

Иосиф Сталин — советский правитель с неоднозначной, мягко скажем, репутацией. До какого года он управлял СССР?

  • 1950 год

  • 1953 год

  • 1949 год

  • 1957 год

10 / 10

На фото макет атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму. А как называлась бомба, сброшенная на Нагасаки?

  • «Толстяк»

  • «Сумоист»

  • «Друг»

  • «Кастл Браво»

Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
История Тест Знание Обучение Образование Развлечение
