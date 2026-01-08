Сложный тест по истории: вы разбираетесь в именах и датах или всё это для вас пустой звук?

Говорят, чтобы не наступать на грабли в будущем, не лишним будет знать уроки истории: якобы в них хватает примеров, которые могут предостеречь вас от ошибок. Но от этих самых ошибок никто не застрахован. В этом убеждены наши коллеги из издания 72.RU. Чтобы проверить это, они составили тест по истории, вопросы которого проверят, насколько хорошо вы разбираетесь в прошлом — и совсем недавнем, и достаточно далеким. Проверьте, нужно ли вам подучить матчасть или круче вас в истории разбирается только ваш школьный учитель.
Начнем с античности. Как думаете, чей это портрет?
Октавиан Август
Гай Юлий Цезарь
Гомер
Нерон
Как называлась у древних греков мужская верхняя одежда?
Тога
Хитон
Хламида
Парфенон
Перейдем к страдающему Средневековью. Какой город был самым густонаселенным в VII веке н. э., согласно исследованию 2010 года?
Москва
Лондон
Багдад
Константинополь
Леонардо Да Винчи — известный изобретатель, ученый и художник эпохи Возрождения. Но какое из его изобретений удалось реализовать при жизни творца?
Танк
Новый пистолет
Парашют
Аэроплан
Немного отечественной истории. Основание Москвы приписывается Юрию Долгорукому. А каким годом оно датируется?
993-м
1245-м
1143-м
1147-м
Кстати, одним из самых старых городов Руси считается Великий Новгород. В каком веке он появился, как думаете?
VIII век
IX век
X век
XI век
Расположите имена этих русских царей по хронологии царствования:
1. Николай I
2. Александр III
3. Павел I
4. Иван IV
4, 3, 1, 2
3, 4, 1, 2
1, 2, 3, 4
4, 2, 3, 1
Плавно подходим к истории ХХ века. Давайте вспомним, когда в России началась Первая русская революция?
1825 год
1907 год
1905 год
1912 год
Иосиф Сталин — советский правитель с неоднозначной, мягко скажем, репутацией. До какого года он управлял СССР?
1950 год
1953 год
1949 год
1957 год
На фото макет атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму. А как называлась бомба, сброшенная на Нагасаки?
«Толстяк»
«Сумоист»
«Друг»
«Кастл Браво»