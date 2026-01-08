Сложный тест по истории: вы разбираетесь в именах и датах или всё это для вас пустой звук?

Говорят, чтобы не наступать на грабли в будущем, не лишним будет знать уроки истории: якобы в них хватает примеров, которые могут предостеречь вас от ошибок. Но от этих самых ошибок никто не застрахован. В этом убеждены наши коллеги из издания 72.RU. Чтобы проверить это, они составили тест по истории, вопросы которого проверят, насколько хорошо вы разбираетесь в прошлом — и совсем недавнем, и достаточно далеким. Проверьте, нужно ли вам подучить матчасть или круче вас в истории разбирается только ваш школьный учитель.