Образование ЕГЭ по истории станет обязательным для десятков тысяч студентов. Список специальностей

ЕГЭ по истории станет обязательным для десятков тысяч студентов. Список специальностей

Минобрнауки уже утвердило сроки

ЕГЭ по истории уже в 2027/2028 учебном году станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Среди них — «социология», «юриспруденция», «конфликтология», «публичная политика и социальные науки», «реклама и связи с общественностью», «сервис» и другие.

Соответствующий документ выпустило Минобрнауки. Его изучило РИА Новости. Исходя из документа, в ходе следующей приемной кампании (то есть в 2026/2027 учебном году) у университетов еще останется выбор. Они смогут сами назначать в качестве вступительного испытания либо ЕГЭ по обществознанию, либо ЕГЭ по истории.

Однако уже в 2027/2028 учебном году обязательными станет именно ЕГЭ по истории. Он будет закреплен в перечне вступительных испытаний. По закону университеты должны определиться с выбором своих вступительных испытаний до 20 января 2026 года.

Идею о том, что всем студентам гуманитарных специальностей стоит сдавать экзамен по истории, ранее поддержал президент Владимир Путин. Документ об обязательном ЕГЭ по истории будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
ЕГЭ История Экзамен Минобрнауки Университет
