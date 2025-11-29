ЕГЭ по истории станет обязательным для десятков тысяч студентов. Список специальностей

ЕГЭ по истории уже в 2027/2028 учебном году станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Среди них — «социология», «юриспруденция», «конфликтология», «публичная политика и социальные науки», «реклама и связи с общественностью», «сервис» и другие.

Соответствующий документ выпустило Минобрнауки. Его изучило РИА Новости. Исходя из документа, в ходе следующей приемной кампании (то есть в 2026/2027 учебном году) у университетов еще останется выбор. Они смогут сами назначать в качестве вступительного испытания либо ЕГЭ по обществознанию, либо ЕГЭ по истории.

Однако уже в 2027/2028 учебном году обязательными станет именно ЕГЭ по истории. Он будет закреплен в перечне вступительных испытаний. По закону университеты должны определиться с выбором своих вступительных испытаний до 20 января 2026 года.

Идею о том, что всем студентам гуманитарных специальностей стоит сдавать экзамен по истории, ранее поддержал президент Владимир Путин. Документ об обязательном ЕГЭ по истории будет действовать до 1 сентября 2029 года.