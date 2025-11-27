НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Образование

Заваленные экзамены больше не приговор: у девятиклассников появится новый способ получить профессию

Новый закон начнет действовать уже с 2026 года

179
Школьники смогут начать обучаться профессии уже в текущем учебном году | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUШкольники смогут начать обучаться профессии уже в текущем учебном году | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Школьники смогут начать обучаться профессии уже в текущем учебном году

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Уже в 2026 году в России начнет действовать закон, по которому не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Он распространяется и на тех, кто завалит экзамены в этом учебном году.

«Список профессий утвердят после вступления в силу закона. Закон будет распространяться уже на девятиклассников, которые не сдадут ГИА в 2026 году», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В министерстве добавили, что такое профессиональное обучение — это отдельный уровень образования, по итогам которого выдается свидетельство о рабочей профессии с правом занимать определенные должности в соответствии с квалификацией. При этом такая категория не приравнивается к среднему профессиональному образованию.

Совет Федерации уже одобрил этот закон для заваливших ОГЭ. Перечень профессий, которым школьники смогут обучаться, будут определять региональные власти.

Ранее мы рассказывали, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.

Также почитайте, как изменится учебная программа в вузах после перехода с Болонской системы образования на новую модель в 2027 году.

ОГЭ Школьник Профессия Работа Экзамен
