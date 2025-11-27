Заваленные экзамены больше не приговор: у девятиклассников появится новый способ получить профессию

Школьники смогут начать обучаться профессии уже в текущем учебном году

Уже в 2026 году в России начнет действовать закон, по которому не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Он распространяется и на тех, кто завалит экзамены в этом учебном году.

«Список профессий утвердят после вступления в силу закона. Закон будет распространяться уже на девятиклассников, которые не сдадут ГИА в 2026 году», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В министерстве добавили, что такое профессиональное обучение — это отдельный уровень образования, по итогам которого выдается свидетельство о рабочей профессии с правом занимать определенные должности в соответствии с квалификацией. При этом такая категория не приравнивается к среднему профессиональному образованию.

Совет Федерации уже одобрил этот закон для заваливших ОГЭ. Перечень профессий, которым школьники смогут обучаться, будут определять региональные власти.

