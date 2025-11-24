Программа в вузах поменяется: что принесет с собой уход от Болонской системы

При переходе на новую модель образования студенты начнут изучать три новых предмета, которые войдут в социально-гуманитарное ядро высшего образования. Подробности об этом рассказал замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

«Мы с профессиональным сообществом ведем консультации по поводу того, какие дисциплины войдут в социально-гуманитарное ядро… Все вместе приходим к пониманию того, что три дисциплины войдут в состав социогуманитарного ядра: „История России“, „Основы российской государственности“ и „Философия“, — сказал Могилевский в Международном мультимедийном пресс-центре „Россия сегодня“.

По информации замминистра, такое решение поможет учащимся стать более патриотичными, а также сформирует критическое мышление. Три новых дисциплины будут преподавать по одинаковым учебным планам, а знания и навыки студентов — оценивать по одинаковым тестам.

Обучаться этим дисциплинам будут первые два года. Могилевский подчеркнул, что ввод единого списка предметов поможет улучшить качество образования во всех университетах страны и сделает студентов более мобильными.

Отметим, что на новую модель высшего образования вузы перейдут уже в 2027 году. Как эта реформа повлияет на систему высшего образования, мы рассказали в отдельном материале.

А те абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом мы рассказали здесь.