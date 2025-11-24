НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Программа в вузах поменяется: что принесет с собой уход от Болонской системы

Программа в вузах поменяется: что принесет с собой уход от Болонской системы

На новую модель образования вузы перейдут через несколько лет

Обучаться новым дисциплинам будут первые два года

При переходе на новую модель образования студенты начнут изучать три новых предмета, которые войдут в социально-гуманитарное ядро высшего образования. Подробности об этом рассказал замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

«Мы с профессиональным сообществом ведем консультации по поводу того, какие дисциплины войдут в социально-гуманитарное ядро… Все вместе приходим к пониманию того, что три дисциплины войдут в состав социогуманитарного ядра: „История России“, „Основы российской государственности“ и „Философия“, — сказал Могилевский в Международном мультимедийном пресс-центре „Россия сегодня“.

По информации замминистра, такое решение поможет учащимся стать более патриотичными, а также сформирует критическое мышление. Три новых дисциплины будут преподавать по одинаковым учебным планам, а знания и навыки студентов — оценивать по одинаковым тестам.

Обучаться этим дисциплинам будут первые два года. Могилевский подчеркнул, что ввод единого списка предметов поможет улучшить качество образования во всех университетах страны и сделает студентов более мобильными.

Отметим, что на новую модель высшего образования вузы перейдут уже в 2027 году. Как эта реформа повлияет на систему высшего образования, мы рассказали в отдельном материале.

А те абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Минобрнауки Высшее образование
Комментарии
Гость
52 минуты
Принесет подорожание образования для плебса и холопов....
Гость
35 минут
Фигня это всё. Щас с Америкой и Европой помиримся и опять будем под их дудочку выплясывать, ездить туда отдыхать и любоваться диковинными айфонами , авто, техникой, шмотками, как папуасы на блестящие бусы.
Гость
