Поступление в вузы для студентов усложнится: список специальностей, по которым ограничат платное обучение

Поступление в вузы для студентов усложнится: список специальностей, по которым ограничат платное обучение

В перечень попали 40 направлений

Сколько платных мест будет на этих специальностях — определят позже

Сколько платных мест будет на этих специальностях — определят позже

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Правительство утвердило специальности, по которым будет ограничено число мест на платный прием в вузы. В список вошли 40 направлений подготовки.

Как указано в документах на сайте Правительства РФ, в список направлений, на которых число платных мест будет ограничено, внесли 28 специальностей бакалавриата и 12 — специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов ничего не изменится.

Из направлений бакалавриата в перечень вошли:

Архитектура, Дизайн архитектурной среды, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, Нефтегазовое дело, Психология, Конфликтология, Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Государственное и муниципальное управление, Бизнес-информатика, Торговое дело, Товароведение, Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Юриспруденция, Зарубежное регионоведение, Международные отношения, Публичная политика и социальные науки, Реклама и связи с общественностью, Журналистика, Издательское дело, Телевидение, Медиакоммуникации, Сервис, Филология, Лингвистика, Фундаментальная и прикладная лингвистика, Прикладная этика.

Из направлений специалитета в перечень вошли:

Пожарная безопасность, Горное дело, Нефтегазовые техника и технологии, Стоматология, Психология служебной деятельности, Экономическая безопасность, Таможенное дело, Правовое обеспечение национальной безопасности, Правоохранительная деятельность, Судебная экспертиза, Судебная и прокурорская деятельность, Перевод и переводоведение.

Также в правительстве опубликовали методику, по которой будут определять количество платных мест в вузе. Сейчас алгоритм находится на общественном обсуждении.

Ранее Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы за ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Документ опубликовали на портале проектов правовых актов.

Кроме того, с 2026 года ЕГЭ ждет еще одно изменение — содержание экзаменов по всем предметам приведут в полное соответствие со школьной программой.

Также почитайте, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.

