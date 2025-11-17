НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
ЕГЭ в регионах по-разному сложный, а экзамен по русскому разделят на уровни? Рособрнадзор — о планах на 2026 год

В июне следующего года школьники вновь будут сдавать ЕГЭ. Какие изменения планируют внести в экзамены, а от каких изменений точно откажутся, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как составляются задания по ЕГЭ

По словам главы Рособрнадзора, искусственный интеллект не используют для подготовки заданий и вопросов по ЕГЭ. Однако, несмотря на все мифы и обсуждения вокруг его применения, Музаев отметил, что ИИ может быть полезным инструментом.

«Применять его надо не бояться, и надо его применять, потому что он во многих случаях облегчает труд тысяч людей, помогает, смотря как ты это используешь», — сказал Музаев в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на встрече с родителями учащихся.

Кроме того, нейросеть уже давно используют для проверки. Например, искусственный интеллект может определить, подлинность почерка школьника на экзамене. Так технологии помогают выявить подмен личности.

Экзамены одинаковы для всех

Музаев подчеркнул, что во всех регионах варианты ЕГЭ одинаковые. Рособрнадзор не делает задания разными по сложности.

Ничего не изменится и в заданиях ЕГЭ по русскому. Экзамен не планируют разделять на базовый и профильный уровни.

«Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление. Нет такой целесообразности, поэтому мы не планируем разбивать русский язык на базу и профиль, как это есть у нас в математике», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, русский язык считается одним из лучших предметов по средним баллам ЕГЭ, а модель сдачи этого экзамена отработана годами.

Возможна ли пересдача

При неудачной сдаче экзамена, школьники могут пересдать один из предметов ЕГЭ. Такое право сохранят в 2026 году, так как инициатива теперь используется на постоянной основе. А вот пересдать дополнительные предметы не получится.

«Добавлять еще один день или количество экзаменов ни экспертное сообщество, ни министерство (просвещения. — Прим. ред.), ни Рособрнадзор, ни регионы в первую очередь — мы пока необходимости такой не видим», — отметил Музаев.

Он также уточнил, что со следующего года сдача ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня.

Абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
