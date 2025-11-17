«Останутся марафоны желаний и шараги». Как изменится ЕГЭ в 2026-м и кого ждут в вузах — новые правила от Минобрнауки

Станет ли сложнее поступить в российский вуз в 2026 году? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

За последнее время в системе ЕГЭ появилось много новых инициатив. Так, Минобрнауки предложило сделать единый госэкзамен по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления.

Затем стало известно об идее введения экзамена по физике для поступления на часть специальностей. На днях абитуриентов озадачили новым проектом: с баллами меньше 50 за предмет не получится поступить даже на «платку».

MSK1.RU разбирался, как может выглядеть поступление в вузы уже в 2026 году и зачем властям нужны все эти изменения.

Что может измениться с 2026 года

1 сентября 2025 года в силу вступил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе. Если раньше университеты сами устанавливали правила, ориентируясь на спрос «снизу», теперь их может контролировать правительство. Власти вправе определять стоимость обучения, количество студентов, направлений подготовки и специальностей высшего образования.

Влияние этого закона заметно уже сейчас. Минобрнауки выдало несколько новшеств. Так, власти предложили сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления, а физику — для инженерных специальностей.

Среди инициатив также — поднять минимальные баллы по ряду предметов.

Согласно проекту, повысить планку предлагают по шести предметам: химии — с 39 до 40 баллов;

биологии — с 39 до 40;

физике — с 39 до 41;

информатике — с 44 до 46;

истории — с 36 до 40;

иностранному языку — с 30 до 40. По русскому языку, математике профильного уровня, литературе и географии минимальный порог составит 40 баллов, как и в прошлом году. По обществознанию выпускникам нужно будет набрать минимум 45 баллов.

Другая идея касается количества мест в вузах. По инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям число бюджетных мест хотят увеличить. А вот по гуманитарным наукам, искусству и культуре бюджет хотят «незначительно» сократить.

По платным программам вообще предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов. Речь о том, что если средний балл всех зачисленных будет меньше 50 по каждому предмету (из трех), тогда этому вузу не дадут на следующий год платные места, объяснил в беседе с MSK1.RU эксперт по поступлению в вузы Дмитрий Бураков.

«Существенно ничего не поменяется, просто, может быть, чуть-чуть поднимут планку, — предположил он. — Например, минимальные баллы должны будут быть суммарно не меньше 150 для контракта. Но человек может сдать обществознание на 70, русский язык на 50, а математику на 41, то есть в сумме у него будет больше 150 — и его спокойно примут на контрактную форму».

В каких-то вузах, по его словам, совсем не будет изменений, потому что у них очень много «высокобалльников» — ребят, которые приходят с суммой за ЕГЭ в 250–300 на контракт. Если с ними набрать «низкобалльников», то средний балл зачисленных на контрактную форму всё равно будет в районе 200 или 180.

«Не исключаю, что какие-то вузы могут, конечно, испугаться и установить этот порог в 50 баллов, но если вуз проводит хорошую профориентационную работу, то у него и на контрактную форму приходят высокобалльные ребята», — сказал он.

Зачем нужны ограничения

Еще в феврале 2025 года на заседании Совета по науке и образованию власти решили, что теперь высшее образование, в том числе и платное, должно служить нуждам государства . Отсюда и идея о госрегулировании.

«Следует исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — высказался тогда Владимир Путин.

О дефиците технических специалистов начали говорить еще в прошлом году. На ноябрь 2024-го в России не хватало порядка 600 000 инженеров.

Исправлять ситуацию хотят в том числе за счет ограничения мест на творческие, а также гуманитарные направления, открытые при технических вузах, например юриспруденцию, экономику, бизнес и так далее.

«В этот перечень могут войти экзотические специальности, которые возникали в вузах на пике популярности и моды на определенные направления. Например, творческие специальности, дизайн и так далее», — заявил в разговоре с ТАСС академик РАН Михаил Федорук.

По словам эксперта по поступлению в вузы Дмитрия Буракова, пока подростки не заинтересованы поступать на инженерные специальности.

«Тренд совершенно не двигается туда, куда хочет государство, — считает эксперт. — Как следствие, они [власти] предлагают выбор без выбора: мол, „Ребята, мы не убираем как таковые экономические специальности, но поступать вам всё равно будет некуда“. Потому что бюджетных мест не так уж и много, а контрактные просто зарежут».

Как объяснил Бураков, даже те, кто сдает профильную математику, физику или информатику, между научной специальностью и IT выбирают последнее. Причина — высокие зарплаты и государственные льготы.

«Проблема, наверное, в том, что люди видят, что „айтишники“ сейчас хорошо зарабатывают, а потом смотрят зарплаты инженера — в три раза меньше. Естественно, при выборе, куда поступать с набором: русский, математика, физика, — можно выбрать не машиностроение, а программную инженерию, и ты уже будешь „айтишником“. В итоге ребята выбирают второе».

Конечно, вузам сейчас ничего не останется, кроме как больше денег вкладывать в маркетинг именно нужных специальностей. Дмитрий Бураков эксперт по поступлению в вузы

По словам Буракова, вернуть интерес к производственным направлениям образования получится на дистанции 3–5 лет, только если к ограничениям Минобороны добавятся льготы, а также рост зарплат в сфере инженерии.

Критика: «Годами просто продают дипломы»

Такого же мнения депутат Госдумы Алексей Нечаев. Еще весной он раскритиковал предложение. Среди прочего он предложил давать специалистам приоритетных отраслей отсрочку от армии, как у «айтишников».

Тогда он обозначил несколько недостатков нововведений. Первый — возможный рост цен на образование. По словам Нечаева, во многих даже топовых вузах экономика, право и менеджмент приносят больше всего дохода. Если их сократить, цены на другие направления взлетят.

«По сути, расплачиваться за нехватку инженеров будут те, кто к этому вообще не имеет отношения», — заявил тогда Нечаев.

Еще один потенциальный риск — уход абитуриентов в сомнительные коммерческие вузы, где будут и низкие цены, и места. Но качественного образования не будет.

«Желание учиться никуда не пропадет, — сказал он. — От нового закона [такой сомнительный] институт только выиграет. Запретят учить экономистов — не проблема. Будут штамповать инженеров. Нужны такие специалисты стране? Я считаю, что нет».

Если человек хочет выучиться на юриста, он найдет способ. Вопрос: где? Нормальные вузы с таким законом работать не смогут — останутся Блиновские с марафонами желаний и шараги, которые показывают лекции с «Ютуба» и выдают любой диплом. Алексей Нечаев депутат Государственной думы

Инициатива ограничить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов может выглядеть логичной на бумаге, но в реальности создаст больше проблем, чем решит, — сказала в беседе с MSK1.RU депутат Госдумы от «Новых людей», член комитета по образованию Ксения Горячева.

«Эта мера — продолжение законопроекта, который мы обсуждали весной. Тогда мы выступили против и смогли сделать регулирование платного приема не тотальным, а адресным», — отметила она.

По мнению Горячевой, все изменения важно обсуждать с вузами и экспертами, а регулировать нужно не количество студентов, а качество образования.

«Проблема ведь не в том, что в вузы поступают „слабые“ абитуриенты, а в том, что часть образовательных программ не дает им нужных знаний», — объяснила она.

Есть университеты, которые годами просто продают дипломы. И именно с этим нужно бороться — повышать требования к самим вузам, а не к школьникам. Ксения Горячева первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию

«Жесткий порог в 50 баллов может ударить по ребятам из небольших городов, для которых платное отделение — единственный шанс получить профессию, — объяснила в разговоре с MSK1.RU депутат. — Мы поддерживаем курс на повышение качества высшего образования, но любые изменения должны быть взвешенными и адресными».

По словам эксперта по поступлению Дмитрия Буракова, выпускники и их родители за последнее время успели привыкнуть к постоянным нововведениям. Многие заранее разрабатывают план «Б» на случай форс-мажора, что требует больше сил и времени для подготовки к экзаменам.

«Например, ребята только настроились на сдачу одного ЕГЭ — меняют приказ, меняют наборы экзаменов. При этом в некоторых случаях это просто пока проекты, где-то изменения не обязательные и не влияют на подготовку к ЕГЭ. Но кто-то пугается, начинает всё переделывать, — поделился наблюдениями Бураков. — Есть такое понятие „жить тебе в эпоху перемен“. Они к этому примерно так и относятся, что это постоянная нестабильность».

Ранее мы рассказывали о другом проекте властей — отказе от Болонской системы высшего образования. Узнайте, когда планируют масштабную реформу и что изменится для студентов.