Поступление в вузы для студентов резко усложнится — кому стоит беспокоиться

В проект списка включено примерно 10% всех профессий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вузы не смогут принимать на платное обучение абитуриентов, у которых средний результат ЕГЭ не достиг 50 баллов. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей, на остальные можно будет пройти с любыми результатами выпускных экзаменов. Подробнее об этом рассказали в Минобрнауки РФ.

С 1 сентября 2025 года в России начал действовать новый закон. Он регулирует, сколько мест в университетах можно будет оплачивать. Теперь правительство России будет решать, сколько студентов сможет учиться на платных местах в каждом вузе.

«Данная норма будет распространяться только на специальности, включенные в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, платное обучение по которым регулируется специальным распоряжением правительства России. В настоящее время в проект такого перечня включены порядка 10% специальностей от их общего числа», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В этот список войдут такие направления, как:

«бизнес-информатика»;

«торговое дело»;

«товароведение»;

«юриспруденция»;

«психология» и ряд других специальностей.

По информации министерства, эта реформа не означает полного запрета платного приема абитуриентов, набравших менее 50 баллов на ЕГЭ. Ее действие связано с тем, как на самом деле принимают студентов на платные места на конкретные специальности в разных университетах.

В 2026 году российские вузы получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Из общего числа на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. Также увеличат бюджетные места по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям.

Кроме того, Минобрнауки намерено запретить высшим учебным заведениям искусственно занижать цены в целях привлечения большего количества студентов. По мнению ведомства, такая практика приводит к падению качества образования. Подробнее об этом мы рассказали здесь.