Поступление в вузы для студентов резко усложнится — кому стоит беспокоиться

Вузы не смогут принимать на платное обучение абитуриентов, у которых средний результат ЕГЭ не достиг 50 баллов. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей, на остальные можно будет пройти с любыми результатами выпускных экзаменов. Подробнее об этом рассказали в Минобрнауки РФ.
С 1 сентября 2025 года в России начал действовать новый закон. Он регулирует, сколько мест в университетах можно будет оплачивать. Теперь правительство России будет решать, сколько студентов сможет учиться на платных местах в каждом вузе.
«Данная норма будет распространяться только на специальности, включенные в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, платное обучение по которым регулируется специальным распоряжением правительства России. В настоящее время в проект такого перечня включены порядка 10% специальностей от их общего числа», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
В этот список войдут такие направления, как:
«бизнес-информатика»;
«торговое дело»;
«товароведение»;
«юриспруденция»;
«психология» и ряд других специальностей.
По информации министерства, эта реформа не означает полного запрета платного приема абитуриентов, набравших менее 50 баллов на ЕГЭ. Ее действие связано с тем, как на самом деле принимают студентов на платные места на конкретные специальности в разных университетах.
В 2026 году российские вузы получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Из общего числа на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. Также увеличат бюджетные места по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям.
Кроме того, Минобрнауки намерено запретить высшим учебным заведениям искусственно занижать цены в целях привлечения большего количества студентов. По мнению ведомства, такая практика приводит к падению качества образования. Подробнее об этом мы рассказали здесь.
Вузы ждет и другая масштабная реформа. Они откажутся от Болонской системы и перейдут на новую модель высшего образования уже в 2027 году. Как это повлияет на систему высшего образования, мы рассказали в отдельном материале.