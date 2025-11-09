«Ожидать хорошего качества наивно». Почему студентов-медиков хотят заставить «отрабатывать» обучение

Студенты и эксперты высказались о законопроекте об обязательных целевых договорах для будущих медиков Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который заставит студентов-медиков, обучающихся на бюджете, заключить целевые договоры с будущими работодателями. Таким образом, после получения диплома они будут обязаны отработать в конкретном медучреждении в течение нескольких лет. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, это должно решить проблему с дефицитом кадров в больницах.

MSK1.RU выяснил, упадет ли качество медицинского обслуживания и что о возможных переменах думают сами студенты.

«Отчисляемся все!»

Студентка-бюджетница одного из столичных медицинских университетов Алина в разговоре с корреспондентом MSK1.RU усомнилась в целесообразности инициативы.

«Многие просто перестанут идти в эту сферу, из-за чего резко возрастет дефицит кадров, который и без того является большой проблемой для нашего государства, — поделилась мнением студентка. — Я бы явно не хотела поехать на три года в какой-то неизвестный мне регион „отрабатывать“ учебу».

При этом в родную Самарскую область девушка все-таки бы поехала, но рано или поздно ушла бы в частную клинику из-за высоких зарплат.

План работать в коммерческой сфере медицины есть и у Марии. По ее словам, это удобнее: она сама определяет цену на свои услуги и сколько будет работать.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Не дай Бог это примут — отчисляемся все! Обязательство работать в поликлинике отнимет время для курсов повышения квалификации или „оттянет“ условную аспирантуру. Всё это, скорее всего, не получится совмещать» — пожаловалась будущий врач.

В одном из университетских телеграм-каналов студенты активно высказывались о грядущих изменениях. Часть молодых людей в шутку предложили друг другу отчислиться и «найти нормальную работу». Среди вариантов — сеть закусочных и пункты выдачи заказов маркетплейсов.

«За это время можно два высших получить и уже зарабатывать, пока этот мед закончишь. Такими законами истребят профессию медика вообще», — поделилась мнением пользователь по имени Марина.

«Быстро, недорого, качественно — трех никогда не будет»

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению и депутат Сергей Леонов рассказал MSK1.RU, что, по его мнению, законопроект повлияет на систему здравоохранения только положительно.

«В отрасль придут новые кадры за счет бюджетников-целевиков. Студенты, благодаря договору, будут понимать и четко планировать свое будущее, место работы не станет неожиданностью», — считает парламентарий.

По его мнению, в поликлиниках решится проблема нехватки персонала. Также Леонов отдельно упомянул наставничество для начинающих врачей — это должно повысить качество медицинских услуг.

«Оттока абитуриентов не будет, потому что мы видим, что сейчас конкурс на места огромный — по 10–15 человек на одно место с очень высокими баллами, — рассказал Сергей Леонов. — Те, кто на самом деле хочет стать врачом и помогать людям, должны быть готовы пойти работать в больницу, которую они сами же и выбрали».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По словам депутата, законопроект полностью справедлив и не нарушает права студентов. Абитуриенты, которых не устраивает обязательный целевой договор, могут учиться на коммерческой основе, напомнил он.

Медицинский юрист и врач-реаниматолог Вадим Каратаев в беседе с MSK1.RU уточнил, что качество здравоохранения зависит от образования, а не от того, как студент попал на работу.

«Вы можете по связям засунуть глупого студента в элитную клинику, который потянет всё вниз, — объяснил эксперт. — А можете взять блестящего врача, но заставить его трудиться в невыносимых условиях, где он не сможет применить свои знания. Всё индивидуально».

При этом будущее место работы, говорит юрист, все-таки может повлиять на качество услуг: «Мои бывшие однокурсники поженились и вдвоем поехали в один областной центр. Они получили служебное жилье, но у каждого было по 15 дежурств в месяц — при таком напряженном графике ожидать хорошего качества, конечно, наивно».

Латание дыр лучше, чем полное отсутствие медицинской помощи на территории. Вадим Каратаев медицинский юрист, врач-реаниматолог

«Есть треугольник — быстро, недорого, качественно. У вас никогда не будет всех трех его сторон, как только вы объединяете две из них. Например, недорого и быстро будет значить некачественно. Качественно и быстро — дорого, и так далее», — напомнил Каратаев.

Должны ли студенты-медики «отрабатывать» учебу? Да, ведь они получили образование за счет государства. Нет, это несправедливо и никак не поможет повысить уровень медицины.

Ранее MSK1.RU рассказывал о грядущей реформе ОМС — обязательного медицинского страхования. Экспертное сообщество считает, что законопроект Минздрава поставит под удар права пациентов.