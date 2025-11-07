Минпросвещения поменяло правила для уроков физкультуры: сколько их будет и чем займутся дети

В России решили, сколько уроков по физкультуре должно быть в школах. Этим вопросом занимается Минпросвещения РФ.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что для школьников должны выделять от двух до трех часов физкультуры в неделю . Это правило касается всех классов, с 1-го по 11-й. Примечательно, что сейчас на третьем уроке по физической культуре ученики могут заниматься различными видами спорта, в список которых входят весьма необычные.

«В программе уже 32 вида спорта, такие как футбол, хоккей, плавание, а также добавили исконно русские — городошный спорт, лапту», — заявил Кравцов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Городошный спорт — это старинная русская игра, где игроки бросками специальных бит выбивают из квадрата (2×2 метра) фигуры, составленные из пяти деревянных брусков («городков»). Цель игры — выбить все 15 фигур за минимальное количество бросков, при этом развивая меткость, силу и координацию.

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой, в которой одна команда пытается послать мяч в поле и перебежать до противоположной стороны и обратно, а другая — помешать ей.