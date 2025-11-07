НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Минпросвещения поменяло правила для уроков физкультуры: сколько их будет и чем займутся дети

Минпросвещения поменяло правила для уроков физкультуры: сколько их будет и чем займутся дети

В список спортивных занятий включили исконно русские

155
Для детей разработали список из 32 видов спорта | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Для детей разработали список из 32 видов спорта

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России решили, сколько уроков по физкультуре должно быть в школах. Этим вопросом занимается Минпросвещения РФ.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что для школьников должны выделять от двух до трех часов физкультуры в неделю. Это правило касается всех классов, с 1-го по 11-й. Примечательно, что сейчас на третьем уроке по физической культуре ученики могут заниматься различными видами спорта, в список которых входят весьма необычные.

«В программе уже 32 вида спорта, такие как футбол, хоккей, плавание, а также добавили исконно русские — городошный спорт, лапту», — заявил Кравцов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Городошный спорт — это старинная русская игра, где игроки бросками специальных бит выбивают из квадрата (2×2 метра) фигуры, составленные из пяти деревянных брусков («городков»). Цель игры — выбить все 15 фигур за минимальное количество бросков, при этом развивая меткость, силу и координацию.

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой, в которой одна команда пытается послать мяч в поле и перебежать до противоположной стороны и обратно, а другая — помешать ей.

Также в последнее время много изменений происходит в системе ЕГЭ. Так, Минобрнауки предложило сделать единый госэкзамен по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления. Нововведение может заработать уже с 1 марта 2026 года.

Еще один новый предмет, который может войти в перечень обязательных, — духовно-нравственная культура России. Преподавать дисциплину начнут с 2026/2027 учебного года. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не исключил, что дисциплина войдет в перечень ЕГЭ.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Спорт Физкультура Школа
Комментарии
4
Гость
31 минута
а кулачный бой ??
Гость
6 минут
А плетение лаптей когда в программу уроков труда введут? Недоработочка!
Читать все комментарии
