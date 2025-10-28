Дети мигрантов перестанут сдавать тест по русскому языку при поступлении в школу, но не все. Как это будет работать

В России предлагают освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком. С такой инициативой выступили депутаты ГД от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов.
«В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком», — цитирует РИА Новости текст пояснительной записки.
В документах отмечается, что порядок освобождения от такого тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка будет определяться Министерством просвещения РФ.
Напомним, с 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, по которому дети мигрантов в обязательном порядке должны сдать тест на знание русского языка перед поступлением в школу. Такая проверка знаний была введена с целью успешного освоения ими учебной программы на государственном языке РФ.