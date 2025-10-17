Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году? Даты, к которым надо успеть подготовиться

Ученики начнут сдавать экзамены только летом Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется с 1 июня, а ОГЭ — со 2 июня. Расписание экзаменов опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Так, досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Сроки начала его основного периода определены с учетом окончания учебного года 26 мая. Что касается предметов:

1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

4 июня — русский язык;

8 июня — базовую и профильную математику;

11 июня — обществознание и физику;

15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменная часть);

18 и 19 июня — устная часть по информатике и иностранным языкам.

С 22 по 25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.

ОГЭ , который будут сдавать выпускники 9 классов, также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (со 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября включительно.

На ЕГЭ при этом смогут присутствовать родители. Предполагается, что это снизит уровень стресса на экзамене.