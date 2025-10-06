«Женщины реагируют на фразу „мужское воспитание“»: как в детских центрах продают «мужественность»

Организаторы занятий «растят из мальчиков мужчин» так, как считают нужным Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В последние годы появляются детские клубы и кружки, ориентированные исключительно на мальчиков. Занятия там проводят обычные отцы — у этих мужчин нет педагогического образования, но есть большое желание помочь российскому обществу вырастить поколение «настоящих мужчин». Корреспондент NGS24.RU Светлана Чернушевич пообщалась с организаторами таких клубов, чтобы узнать, как там выстраивают систему наставничества и почему, по мнению самих организаторов, в российском обществе есть запрос на такой воспитательный формат.

«Я увидел прорехи в нынешней системе образования и воспитания»

В 2022 году группа энтузиастов открыла в Красноярске детский центр, чтобы дать детям те навыки, которые, по мнению этих самых энтузиастов, современное общество и, в частности, школа не способны дать ребенку в нужном объеме. Идея возникла во время организации палаточного лагеря для детей, говорит один из организаторов Николай Дракон.

— Я увидел прорехи в нынешней системе образования и воспитания. Например, из школьной программы сначала ушли такие занятия, как труды. После они вернулись как технология, но на таких занятиях, грубо говоря, ребята обсуждают, как можно взять ножовку и отпилить доску, но не пилят ее по факту, — делится своими наблюдениями преподаватель клуба юных мужчин в красноярском центре «Лидеры будущего» Николай Дракон. — Я, как человек, который владеет руками, обратил внимание, что сейчас ребятишки этого не умеют. Мы заметили это в рамках проведения лагеря и общения с детьми — для них это не всегда понятно, и в школах этого не дается.

Николай Дракон — преподаватель клуба юных мужчин в красноярском центре «Лидеры будущего». Имеет неоконченное высшее образование по специальности «IT-безопасность», долгое время занимался организацией мероприятий. Педагогические материалы изучает самостоятельно. В 2022 году с коллективом энтузиастов создал центр для детей. Отец дочери, ей 13 лет.

Николай — преподаватель клуба юных мужчин. В основе занятий кружка только для мальчиков — работа руками.

— Темы для разговоров и для того, кем будет тот или иной мальчишка, могут быть всякие разные. Есть ребята, которые про IT разговаривают, есть ребята, которые вообще, знаете, чуть ли не про пение и танцы разговаривают. И это нормально. Мы не к тому, что мужик нужен, только чтобы табуретки колотить и мясо добывать, — отвечает Николай на вопрос о видимой ограниченности занятий для мальчиков определенным кругом тем.

В то же время организаторы считают, что через такие занятия дети становятся более уверенными.

Основа занятий для мальчиков — навык работать руками Источник: Лидеры Будущего / lbsib.tb.ru

— Есть парень — он пришел тише воды, ниже травы, себе на уме. У него была очень плохая моторика и очень низкая уверенность в себе — никакая вообще. Только если конкретную задачу дать ему, он что-то сделает, то есть у него было отсутствие воли — так, наверное, можно сформулировать, — рассказывает Николай Дракон. — Сейчас [мальчик занимается в центре два года, ему 11 лет — Прим. ред.] он стал громко и уверенно говорить — у него появилась уверенность в себе, а еще он стал лучше управлять собой. Если до этого он не мог отпилить доску ровно по отчерченному — всё равно корявость получалась, то сейчас он без проблем фигурку может вырезать из фанеры с помощью пилы.

В клубах для мальчиков большое внимание, как правило, уделяют физическому развитию детей и их умению работать руками.

— Хоть многие люди, женщины преимущественно, и реагируют именно на фразу «мужское воспитание», у этой работы должен быть какой-то вещественный результат, и в рамках своего клуба мы обозначили труд руками, — объясняет специфику «мужских» занятий Николай Дракон. — Где-то всё строится вокруг единоборств, где-то — вокруг походной тематики. Здесь же — вокруг того, что ты — мужчина, ты — творец, ты можешь что-то создать. И это тот результат, который можно показать.

Считаете ли вы спортивную подготовку и умение работать руками обязательными аспектами в воспитании мальчика? Да, это главное Это важно, но есть и более приоритетные вещи Необязательно, зависит от ребенка

«Далеко не каждый ребенок может проявиться как-то смело»

Организатор еще одного красноярского клуба для детей — Иван Кислицын — рассказывает, что на организацию занятий только для мальчиков его вдохновил личный опыт.

— Мое детство прошло в Дивногорске. Там я жил с мамой и бабушкой, и в какой-то момент они начали хорошенько прикладываться к алкоголю. Я тогда был еще совсем маленьким — пяти лет мне не было. И вот в такой среде я воспитывался, жил там. Непонятно, как и где порой находился. А потом нас переселили из общежития в бараки, и оттуда вообще много у меня, так скажем, не очень хороших воспоминаний. И насилие было — не надо мной, к счастью, и всяких пьяных непонятных движений, людей, разных ситуаций. Где только я не был и что только не ел, беспризорничал, не учился в школе, скитался, — вспоминает основатель и главный тренер красноярского клуба будущих мужчин «Юный спартанец» Иван Кислицын.

Иван Кислицын — основатель и главный тренер красноярского клуба будущих мужчин «Юный спартанец». Имеет неоконченное среднее профессиональное образование — мужчина учился в Красноярском командном речном училище, но не доучился один год в связи с работой и рождением сына. В 2025 году окончил 11-й класс в вечерней школе. Хочет получить педагогическое образование и в следующем году планирует поступать в педагогический университет. Отец сына — сыну 14 лет, подросток живет с мамой.

С матерью Иван жил до восьми–девяти лет. Когда женщину лишили родительских прав, мальчика забрал отец.

— Тогда мне удалось увидеть, что такое семья на самом деле. Он жил с женщиной, с общим ребенком и с ребенком супруги. Но через два года супруга ушла из-за того, что отец пил, и забрала девчонок, и мы остались с ним вдвоем. Отец начал еще сильнее погружаться в это горе и больше пить, а я начал учиться выживать теперь не в городе, а в деревне. И там мы тоже и без еды, и без дров были — непростые времена, которые, собственно, меня и закалили. С историей с отцом, где мне чего-то не хватало, я справился — уже был возраст такой, где нужно было справляться. Плюс опыт, который был получен с мамой, тоже дал определенную базу, — говорит Иван.

У клуба для мальчиков с воинственным названием не менее воинственное визуальное оформление Источник: Юный Спартанец / juniorspartanez.tilda.ws

Клуб «Юный спартанец» открылся в Красноярске в 2021 году. Летом для детей и их родителей организуют выезды на природу — сплавы, походы в горы, палаточные лагеря.

— На этих выездах хорошее погружение происходит, — говорит Иван Кислицын. — Мы занимаемся, бегаем, гуляем, и всё это происходит в обогащенной среде, где ребенок пока еще не загнан, знаете, и системой, и родителями, и своими какими-то разрушающими мыслями. И есть большое количество примеров, когда ребенок едет и потом меняется — у него отваливаются страхи, он становится менее плаксивым, более уверенным, более общительным, учится давать сдачи. Просто у него жизнь меняется.

В течение учебного года дети приходят заниматься в центр один раз в неделю.

— Сначала мы разгоняем энергию, даем возможность пацанам побеситься, побегать, поиграть вместе, единоборствами позаниматься, разные прикольные игры им придумываем, где их тело просто ликует и энергия течет. У нас разные игры, где нужно и за себя постоять, и ловкость, и смелость проявить, и со страхом побороться. Через игры хорошо уходят блоки у детей, они раскрепощаются. Им сейчас мало где дают возможность вообще побеситься — в школе нельзя, дома тоже неудобно — родители отдыхают и так далее, а детям, пацанам, жизненно необходимо этим заниматься, — считает организатор клуба для мальчиков Иван Кислицын.

В клубе уделяют внимание физической подготовке воспитанников, а также развитию лидерских качеств Источник: Юный Спартанец / juniorspartanez.tilda.ws

— Сейчас больше страхов появляется, больше сомнений, далеко не каждый ребенок может проявиться как-то смело, — продолжает Иван Кислицын. — Всё больше и больше инфантилизма, больше страха безынициативности, неактивности. И во второй части занятий мы как раз этим занимаемся через разного рода задания. Мы задаем какую-то ситуацию, и дети разыгрывают, кто какие роли занимает, кто как проявляется. Мы наблюдаем с тренерами, с наставниками, что-то подсвечиваем, где-то поддерживаем, что-то помогаем преодолеть.

— Мы имеем большую надежду, что эти пацаны вырастут и будут опираться на тот фундамент, который мы имеем счастье им заложить — те важные мужские качества, важную атмосферу, важный опыт, который мы можем передать через подобные клубы. И я лично надеюсь, что они не оставят свою семью и не будет такой бешеной конверсии, когда свадеб меньше, чем разводов. И будет больше полных семей, счастливых женщин и мужчин, которые знают, как брать ответственность, держать слово, и могут взять ответственность не только за себя, но за семью, за город, за страну, за район, — объясняет свое видение организатор клуба для мальчиков Иван Кислицын.

«Это еще и про то, чтобы дать возможность выдохнуть маме»

— Сейчас очень много мальчиков воспитываются только мамами. К сожалению, так случилось ввиду множества различных обстоятельств, и у этих детей не хватает рядом какого-то значимого мужчины либо, если даже папа и есть, он по каким-то причинам не додает того, что надо бы, — говорит преподаватель занятий для мальчиков Николай Дракон.

По данным на 2020 год, более 80% неполных российских семей — это матери-одиночки с детьми Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В конце прошлого учебного года в красноярском клубе юных мужчин занимались 5−8 ребят. Примерно половина из них — дети из неполных семей, говорят организаторы занятий.

Согласно данным исследования Всероссийского научно-исследовательского института труда, каждый третий ребенок в России растет в неполной семье, где забота о его воспитании ложится на плечи одного из родителей. По статистике, таким родителем, как правило, становится мать — 4 850 000 случаев или 81,1% всех неполных семей в 2020 году.

— Очень большое количество пацанов находится в женской среде, — соглашается Иван Кислицын. — Это никакой не сексизм, я ничего против мам не имею. Но это факт, у которого есть последствия, и в детях это очень хорошо видно. Это часто вынужденная мера, и мамы тоже бывают разные. От того, насколько мама погружает ребенка в себя, настолько ребенок превращается во что-то женоподобное.

В клубе «Юный спартанец» с определенной периодичностью занимается около 30 мальчиков, а если считать тех, кто бывает на летних выездах, получается около 200 детей, говорят организаторы. Статистики по неполным семьям в клубе нет, но есть личные наблюдения.

— Сейчас ситуация стала гораздо лучше, чем когда мы начинали. Было 70 на 30 примерно. Сейчас где-то 60 на 40. Может быть, в какие-то периоды даже 50 на 50, — говорит Иван Кислицын. — Стало намного больше пап, чем когда мы начинали, — их видно, заметно, это не может не радовать.

За несколько десятилетий — с 2002 по 2020 годы — доля детей, воспитывающихся в неполных семьях, в России выросла почти вдвое Источник: Селиванова О. В., Коробкова Н. Ю. Неполные семьи в регионах России: масштабы и социально-экономические характеристики. | Социально-трудовые исследования. 2024; 54(1): 147-156. DOI: 10.34022/2658-3712-2024-54-1-147-156.

— Это еще и про то, чтобы дать возможность выдохнуть маме, расслабиться, чтобы мама поняла, что есть поддержка — есть место, где ее сыну донесут важные ценности и мужские качества, научат этому, — объясняет философию детского клуба «Юный спартанец» его основатель. — Расслабив маму, дать ей возможность заниматься своей личной жизнью. Потому что, к сожалению, тенденция такова сейчас, что очень большое количество детей без пап растут.

«Если ты остановился в развитии, ты начинаешь "болотить" местность»

В своей работе педагоги-организаторы, пока без педагогического образования, ориентируются на опыт известных педагогических деятелей. Первым мужчины называют имя Антона Семеновича Макаренко — советского педагога, прославившегося своим опытом перевоспитания трудных подростков. Макаренко, в частности, считал труд и коллектив важными аспектами воспитания человека.

Организаторы клубов для мальчиков говорят, что им часто приходится работать со «сложными детьми» Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

— В этом клубе юных мальчиков наша основная задача — [сформировать] общество ребят, которые друг на друга влияют. Вот [мальчик] развился и своим примером влияет на других, и отсутствием результата он тоже влияет на других. У нас есть такое понятие «болото» — если ты остановился в развитии, ты начинаешь «болотить» местность, и люди вокруг тоже «заболачиваются». Наша задача, чтобы у нас были деятельные ребята, чтобы на мажорной ноте всё происходило, и в этом, конечно, Антон Семенович показал высокий результат, когда из неблагополучных детей сделал серьезный мощный коллектив, — объясняет Николай Дракон.

При этом в клубе считают, что в смешанном коллективе, где есть и девочки, и мальчики, их задачу выполнить так хорошо не получится.

— Когда в группе только мальчики, ты можешь выстроить немного иную динамику, чем когда группа смешанная. Для мальчишек абсолютно нормально, например, поприседать лишний раз за дисциплину, абсолютно нормально выстроить соревновательную систему, где, так скажем, нужно взять «на слабо», еще что-то такое. С девчонками всё иначе — в нашей картине мира девушки — это всё-таки не мужчины, эти два вида существ очень похожи, но они разные, — объясняет Николай. — Так как это чисто мужской коллектив, то здесь мы можем поднимать какие-то темы, которые важны мальчишкам, — про защиту девочек слабых, про ответственность, про ту роль, которую возлагает общество на мужскую часть населения, и когда рядом присутствуют девочки или женщины, диалог, наверное, не может построиться так открыто и качественно, как когда вы находитесь в чисто мужской компании. То же самое касается и воспитания девочек — у девочек тоже есть темы, которые стоит обсуждать только девочками.

Должны ли в процессе воспитания человека быть темы, которые обсуждаются только девочками или исключительно мальчиками? Конечно, некоторые вещи детям противоположных полов вместе обсуждать не стоит Нет, дети могут интересоваться разными вещами вне зависимости от пола Зависит от обстоятельств (напишу свое мнение в комментариях)

«Проблема ребенка — это проблема родителя»

Цена занятий в красноярских кружках для мальчиков — 5–6 тысяч рублей в месяц. При этом родители для бизнеса очень привлекательная аудитория, говорит руководитель направления исследований агентства «Надо вчера» Ярослав Моргунов.

— Для любого бизнеса дети — это новая нефть, как говорится. И большинство любящих родителей последнюю копейку отдаст на то, чтобы у ребенка было сейчас хорошее образование, — считает Моргунов.

Организаторы красноярских клубов для мальчиков, кажется, совершенно искренне говорят о том, что их главная цель — не заработать на детях и болях российского общества, а помочь этому самому обществу вырастить достойного человека. При этом и родителям, и рынку совершенно безразлично, девочка это или мальчик.

— Маскулинность и феминность вообще никак не влияют на рынок — это не имеет значения вообще. Рынок безразличен — когда дело касается детей, у тебя нет мыслей «лишь бы мой сын вырос мужественным» или «хоть бы у меня дочка была женственная». Ну никто же так никогда не будет думать, если у него всё в порядке с головой. Все будут думать о том, чтобы равносторонне, сбалансированно растить ребенка — не только тело, но и ум вместе с какими-то моральными принципами. И если верить всем этим программам, как раз комплексная работа над этими качествами превращает ребенка в классного, хорошего, добропорядочного гражданина, — оценивает предложения красноярских клубов для мальчиков руководитель направления исследований агентства «Надо вчера» Ярослав Моргунов.

Разделение детских клубов по гендерному принципу эксперт считает малоперспективным — в силу культурных и экономических причин, а также российской статистики рождаемости. В то же время история с наставничеством и клубами мужского воспитания для России в целом — не новая. Так, экс-тренер по горным лыжам из Нижнего Новгорода и отец двоих сыновей Александр Иванов уже около восьми лет строит «систему мужского воспитания для детей по всей России». У мужчины сразу несколько проектов, связанных с воспитанием, — не только для детей, но и для мам и пап. Иванов считает, что современные родители имеют искаженное представление о воспитании.

— Мы имеем детоцентрическую модель, где ребенок практически царь, бог и господин, а родители должны его от всех защищать, в том числе и от педагогического воздействия — учителей, педагогов, тренеров, — говорит автор проекта «Фронт наставников» Александр Иванов. — Мы часто сталкивались с учителями и тренерами, которые выгорали, понимая, что они всегда жертвы. Родители всегда за детей — нет авторитета учителя, нет авторитета тренера. Есть просто родители, которые доказывают тебе, в том числе и в суде, что ты кругом не прав, что ты не нашел правильный подход к ребенку, что его ребенок прекрасен и что это ты как педагог ничего из себя не представляешь».

Мужчина считает, что «капиталистические клиентоориентированные подходы» негативно повлияли на самосознание учителей и подход родителей к сфере образовательных услуг.

«Мы приняли решение строить родительское движение, занимаясь отбором и отсевом тех родителей, которые готовы признать простую истину, что проблема ребенка — это проблема родителя. Проблема начинается с родителей — это они изначально что-то не так делали системно, и у ребенка запустились последствия. Это не проблема учителя, который как-то неправильно с ним взаимодействовал, не проблема коллектива или среды, в которую ребенок попал, хотя, конечно же, это тоже влияет. Но прежде всего вопрос в том, получилась ли у вас, дорогая семья, дорогие папа и мама, воспитать ребенка с достаточно сильным, крепким характером, с высокими этическими стандартами, с качественной коммуникацией с окружающими», — объясняет философию своего проекта Александр Иванов.

Самые сильные и страшные враги человека — его собственные слабости, говорят в сообществе наставников Источник: Фронт наставников / Telegram

В работе с детьми в прошлом спортивный тренер, как он отмечает сам, ориентируется на свой профессиональный опыт, а также на наработки Макаренко и других советских педагогов. У школы многоступенчатая система, желающие могут обучаться на онлайн-курсах либо очно — у школы есть отделения в более чем 35 российских городах. Такое отделение существовало и в Красноярске, но, как говорит Александр, наставник не прошел аттестацию и с ним пришлось проститься.

Мы попросили автора методики поделиться выдержками из учебных тетрадей «Системы воспитания героев», которые можно приобрести для знакомства с авторской методикой воспитания. Нам отказали, сославшись на то, что материалы необходимо воспринимать в контексте и изучать методичку полноценно.

«Есть огромное количество вариаций, каким мужчиной может быть человек»

В завершении этого материала мы также решили поинтересоваться мнением психолога — что важно в воспитании мальчика.

— И у мальчиков, и у девочек есть то, что называется в рамках теории привязанности базовыми эмоциональными потребностями — они не зависят от пола, и очень важно, чтобы они были у ребенка удовлетворены, — говорит клинический психолог Дарья Яушева. — Это безопасность, принятие, любовь, возможность выражать свои чувства, возможность быть автономным, пробовать что-то новое и при этом не бояться ошибиться. Это и про спонтанность, с одной стороны, но при этом и про установку границ и разумных требований.

Всем детям — независимо от пола — важно ощущать безопасность, говорят психологи Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В то же время в культуре на процесс воспитания может накладываться дополнительный слой ожиданий по отношению к мальчику, говорит психолог.

— Что это может быть? Ожидание, что мальчик должен быть «сильным». Он должен не плакать, он должен быть лидером. И к чему это в итоге приводит? Это приводит, во-первых, к тому, что не учитываются характеристики темперамента, не учитываются особенности ребенка, потому что мальчик может быть с высокой чувствительностью или, например, с нейроотличиями, со своей спецификой. Один мальчик может быть очень бойким, самостоятельным, стремящимся пойти, попробовать новое, а другой ребенок может быть застенчивым, он может хуже заводить знакомства, — объясняет психолог.

Поэтому с психологической точки зрения в процессе воспитания важно идти от конкретного ребенка.

— Если ребенка учат подавлять эмоции или ощущать стыд за то, что он проявляет уязвимость, то в конечном итоге это приводит к тому, с чем сталкиваются психологи на сессиях — со взрослыми мужчинами, которым сложно распознавать свои чувства, которые не разрешают себе отдыхать, не разрешают себе проявлять уязвимость, не разрешают себе просто расслабляться, не разрешают себе обратиться за помощью в той ситуации, когда трудно, — говорит клинический психолог Дарья Яушева.

Что касается клубов для мальчиков, полностью заменить отца они не могут в силу уникальности отцовской фигуры, считает психолог. Но, если отец по каким-то причинам отсутствует в жизни ребенка, такие мужские клубы частично могут удовлетворить потребность ребенка в наставничестве и направлении.

— Встреча с мужчинами-наставниками может дать опыт идентификации себя с мужской фигурой. Потому что с другой [женской] стороной у ребенка опыт идентификации есть каждый день — он всё-таки смотрит на то, как реагирует мама или бабушка, и он видит такую модель реакции. Здесь же у него может расшириться представление о том, каким мужчиной можно быть. И это такой социальный буфер, потому что ребенок в итоге получает примеры разных мужских ролей, разных моделей поведения — тех, которых дома может не хватать, — подтверждает Дарья Яушева.

Но важно, считает психолог, чтобы в таких клубах не было системы жестких правил из разряда «каким мужчиной надо быть».