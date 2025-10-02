Тест для самых умных: на 10 из 10 не ответит каждый второй

Всего на свете знать невозможно, но от этого только приятнее выяснять для себя что-то новое. И наши тесты буквально для того и созданы — чтобы вы могли либо проверить свои знания, либо познакомиться с необычными фактами, которые откроют глаза на окружающий мир и исторические события. Как думаете, на чьей стороне вы окажетесь сегодня — тех, кому этот мир совершенно понятен, или тех, кого еще есть чем удивить?
Где находится самая длинная прямая железная дорога?
В России
В Австралии
Во Франции
В Китае
Этот драгоценный минерал — единственный в мире, не требующий обработки. О чем речь?
Алмаз
Изумруд
Александрит
Жемчуг
Что такое петрикор?
Направление в музыке
Запах дождя
Катакомбы Петрикирхе
Перекресток пяти дорог
Лев Толстой полюбил делать это в 67 лет, и с тех пор его было не остановить. О чем речь?
Игра в городки
Стрельба по тарелочкам
Езда на велосипеде
Стрижка бороды
В кого молния бьет чаще — в мужчин или женщин?
В мужчин
В женщин
Как называется перемычка из кожи и хрящевой ткани, находящаяся между ноздрями?
Папула
Колумелла
Фистула
Альбедо
Что такое Гиперион?
Дерево
Созвездие
Первое название «Титаника»
Метеорит
Кто такие литромантики?
Любители литературы
Пьющие и романтично настроенные люди
Участники литературного кружка, основанного Александром Куприным
Люди, которые испытывают сильную симпатию к другим, но теряют всякий интерес, как только объект привязанности отвечает взаимностью
Где находится самое сухое место на Земле?
В пустыне Гоби
В Чили
В пустыне Сахара
В Антарктиде
Кто был учителем Александра Македонского?
Аристофан
Геродот
Аристотель
Сократ