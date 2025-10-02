НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Тест Тест для самых умных: на 10 из 10 не ответит каждый второй

Тест для самых умных: на 10 из 10 не ответит каждый второй

Проверьте свои шансы на победу

57
Чтобы дать правильные ответы на все 10 вопросов, вам придется как следует пораскинуть мозгами | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Чтобы дать правильные ответы на все 10 вопросов, вам придется как следует пораскинуть мозгами

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Всего на свете знать невозможно, но от этого только приятнее выяснять для себя что-то новое. И наши тесты буквально для того и созданы — чтобы вы могли либо проверить свои знания, либо познакомиться с необычными фактами, которые откроют глаза на окружающий мир и исторические события. Как думаете, на чьей стороне вы окажетесь сегодня — тех, кому этот мир совершенно понятен, или тех, кого еще есть чем удивить?

ТЕСТПройден 4 раза
1 / 10

Где находится самая длинная прямая железная дорога?

  • В России

  • В Австралии

  • Во Франции

  • В Китае

2 / 10

Этот драгоценный минерал — единственный в мире, не требующий обработки. О чем речь?

  • Алмаз

  • Изумруд

  • Александрит

  • Жемчуг

3 / 10

Что такое петрикор?

  • Направление в музыке

  • Запах дождя

  • Катакомбы Петрикирхе

  • Перекресток пяти дорог

4 / 10

Лев Толстой полюбил делать это в 67 лет, и с тех пор его было не остановить. О чем речь?

  • Игра в городки

  • Стрельба по тарелочкам

  • Езда на велосипеде

  • Стрижка бороды

5 / 10

В кого молния бьет чаще — в мужчин или женщин?

  • В мужчин

  • В женщин

6 / 10

Как называется перемычка из кожи и хрящевой ткани, находящаяся между ноздрями?

  • Папула

  • Колумелла

  • Фистула

  • Альбедо

7 / 10

Что такое Гиперион?

  • Дерево

  • Созвездие

  • Первое название «Титаника»

  • Метеорит

8 / 10

Кто такие литромантики?

  • Любители литературы

  • Пьющие и романтично настроенные люди

  • Участники литературного кружка, основанного Александром Куприным

  • Люди, которые испытывают сильную симпатию к другим, но теряют всякий интерес, как только объект привязанности отвечает взаимностью

9 / 10

Где находится самое сухое место на Земле?

  • В пустыне Гоби

  • В Чили

  • В пустыне Сахара

  • В Антарктиде

10 / 10

Кто был учителем Александра Македонского?

  • Аристофан

  • Геродот

  • Аристотель

  • Сократ

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Образование Обучение Развлечение Викторина
