Тест для самых умных: на 10 из 10 не ответит каждый второй

Всего на свете знать невозможно, но от этого только приятнее выяснять для себя что-то новое. И наши тесты буквально для того и созданы — чтобы вы могли либо проверить свои знания, либо познакомиться с необычными фактами, которые откроют глаза на окружающий мир и исторические события. Как думаете, на чьей стороне вы окажетесь сегодня — тех, кому этот мир совершенно понятен, или тех, кого еще есть чем удивить?