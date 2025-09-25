«Парты рассыпаются и раскрашены матами»: родители первоклашек показали разруху в классе и в школьном туалете

Скандал в школе № 30 Воронежа вышел далеко за ее пределы Источник: Татьяна Тельпис / voronezh1.ru

«Такое впечатление, что нас кинули», — просто и без реверансов скажет мне под конец разговора одна из мам.

Родители малышей из 1-го «Б» школы № 30 в Воронеже рассказывают про рассыпающиеся стулья и парты, разукрашенные полотнами матюгов, и ремонт кабинетов за родительский счет и их руками.

Еще про то, что чиновники от образования не сделали ничего, чтобы дать детям элементарное — не комфортные, но хотя бы физиологичные условия для учебы.

— В управлении образования Воронежа нам всё время обещали разобраться и исправить ситуацию, — рассказывает мне одна из мам-активисток. — Чиновница, которая приходила в школу после наших жалоб, знала, что мы всё снимаем. И очень просила, мол, только не отдавайте в СМИ. Но ждать уже больше не было сил.

О ситуации в школе — в материале нашей коллеги из VORONEZH1.RU Татьяны Тельпис.

Прокуроры уже в теме

Верить чиновникам и директору они устали: в субботу, 20 сентября, колоритные парты и туалет в воронежской школе № 30 узрела вся страна. Родители 1-го «Б» слили свой кинематограф телеграм-каналу «Осторожно, новости» — и сюжет влет разошелся по Сети. Вот в кадре — конструктор из облезлых деревяшек, который притворился школьной мебелью: за нее и усадили «перваков».

А вот другой кадр: директор Павел Стрепетов, умоляющий «девочек» (делегацию возмущенных мам) не кричать и обещающий «решить вопрос» с диковинной мебелью вот-вот сегодня же и даже не идти до «решения» домой. В качестве аргумента — веское: «Да без ***!»

В школьном же туалете, как уже писал Voronezh1.ru, можно топать по лужам, пускать кораблики. И приобщаться к суровому искусству натурализма, созерцая загаженные унитазы и облезлые дверные косяки — инсталляции отдельных граней нашей жизни. Притом что только за последние три года школа № 30 несколько раз попадала в скандалы со своими туалетами и кабинетами-развалюхами, а на ремонт ее коммуникаций из бюджета отвалили больше 1 миллиона рублей.

Куда уплыли эти деньги, надеюсь, теперь выяснят прокуроры: уже в понедельник, 22 сентября, как сообщили родителям «собственные источники», ревизоры явились в 30-ю школу с разведкой. Мне в областной прокуратуре официально подтвердили, что начали свою проверку. Началось же всё, говорит мама-активистка, еще 20 августа. И рассказывает такое, отчего почему-то становится совестно, хотя совеститься не помешало бы другим.

За свой счет отремонтировали два кабинета

Я меняю мамино имя. Не потому, что она боится, а потому, что неизвестно, оставит ли она своего ребенка в школе № 30 после всей пережитой грязи. Пусть будет Кариной.

— Сначала нам сказали, что нашему 1-му «Б» дали кабинет № 210 на втором этаже: там дети были на подготовке, мебель хоть и старая, но еще более-менее сносная. Мы решили привести его в порядок — подкрасить, подремонтировать… Собрали деньги. Уже сделали больше половины — оставалось покрасить второй слой, чтобы было ярче, и прикрутить новые плинтусы. И вдруг 20 августа учитель сообщает, что нас переводят на первый этаж в другой кабинет. Первое удивление — когда на его двери мы увидели табличку «Тренажерный зал»… А внутри — там было убито всё, полная разруха! Уже 21-го мы заступили с ремонтом теперь и туда. 22-го покрасили, 23-го — прибрали, 24-го всё там подкручивали… В нашем классе 31 ребенок — да, вот такой огромный. Скидывались по три тысячи рублей с семьи — этих денег нам хватило на два кабинета. (Смеется.) Ни одна семья не возражала. Работали и мамы, и папы. Один из пап на личной машине отвез делегацию мам в строймагазин — закупились, доставили в школу. Мы просили завхоза дать нам инструменты — он обещал какие-то ремкомплекты, но в итоге ничего не дал. Однако мы были готовы на всё — красить, шкурить, прибивать, потому что понимали: если не сделаем сами, наши дети будут вынуждены учиться в этом…

И, собственно, вы правильно поняли: родители вот так мимоходом за свои деньги отремонтировали школе два кабинета.

Что до внезапного перевода 1-го «Б» в другой кабинет, учитель объяснил его решением руководства. Это официальная версия. А вот народная: по школе бродят слухи, что в 4-м классе, которому и отдали хороший кабинет на втором этаже, отдраенный руками и за счет других родителей, якобы учится родственница одного из школьных начальников. А Карина продолжает свой пересказ хроники школьного дурдома, вещдоки к которому у меня на руках — чеки, переписки… Медиаулики вы можете прекрасно рассмотреть здесь.

«Это нас добило»

— 27 августа мы решили покупать стулья, снова скинуться и подарить их школе. Потому что, когда увидели те, которые поставили в кабинет… На одном даже не было спинки. Присмотрели в интернет-магазине самые дешевые — по 2,5 тысячи рублей. А 28-го нас ждал новый удар — те самые ужасные парты. Это нас добило.

«Обращаются к Вам родители учеников 1-го „Б“ класса школы № 30 г. Воронежа. Класс не готов принять учеников. Бардак и антисанитария. Парты не по росту, разбиты и сломаны. В туалете течет грязный поток, капает со второго этажа.

28.08.2025 г. состоялась встреча с директором школы (Павлом Стрепетовым. — Прим. ред.). На встрече присутствовала начальник управления образования Левобережного района. Директор Стрепетов П. Л. обещал до 10:00 утра 29 августа всё исправить. В 10:00 29.08.25 г. приехала начальник управления образования, подошли родители, пришел директор. Перед этим из другого кабинета принесли парты и стулья. Правда, они большие, не те, что должны быть у первоклассников. На вопрос начальника управления, когда будут нужные парты, Стрепетов П. Л. сказал, что всё заменим, всё сделаем. Туалет пообещал отремонтировать в течение недели.

После этого начальник управления уехала, родители ушли. Буквально через 10 минут звонит учитель и просит срочно вернуться в школу, ибо принесенные парты выносят из класса. Когда родители вернулись, на месте прежних парт (тоже не очень новых и не подходящих по размеру, но более-менее пригодных на время) были совсем другие. У них не держатся крышки, матерные слова во всю парту, все шатаются и обшарпанные. Родители пошли к директору. Директор позволял себе материться при женщинах. Постоянно норовил выпроводить родителей. Сперва он обещал, что до конца дня всё решит, потом сроки увеличились до двух недель.

То есть 1 сентября наши дети сядут за парты с надписью *** во всю поверхность, со столешницами, угрожающими их накрыть, если они на них облокотятся, и на стулья без спинок, да еще всё это не подходит по размеру для малышей. Просим Вас принять меры для решения данного вопроса. В первую очередь укомплектовать класс необходимой мебелью и провести ремонт санузлов. А также просим обратить внимание на контроль за работой педагогического состава данного учебного учреждения, особенно его директора. Фото и видеоматериал прилагаются».

Это дословный текст обращения одного из пап 1-го «Б» класса, выступающего от имени родительского коллектива. В пятницу, 29 августа, в 17:50 по электронной почте оно ушло руководителю городского управления образования Ольге Бакуменко (скриншот есть у редакции).

В петиции в мэрию папа не шифровался — он оставил свои Ф. И. О., номер мобильного. Хотя в управлении с ним и так уже были знакомы: он туда раньше несколько раз звонил, живописал ситуацию в школе № 30, ему сочувствовали, обещали принять меры, просили не жаловаться прессе… Но парты и директорское «девочки» — добили.

— После этого обращения прошли выходные, а в понедельник этому папе позвонили из управления образования, — рассказывает Карина. — Всё то же самое: ой-ой, исправим, вашим вопросом занимается Маргарита Просветова, то есть они переслали письмо в Левобережный отдел, только никуда больше не жалуйтесь. И действительно, из Левобережного отдела в школу выехала комиссия. Только директора Стрепетова на рабочем месте она почему-то не застала. Не было его и на праздничной линейке 1 сентября. Появился только через неделю.

«Нам важно отстоять своего учителя»

Карина усмехается. Она говорит, что всё это действительно кажется им, простым, небогатым, среднестатистическим родителям среднестатистических детей, реальным абсурдом. Потому что и за минувшие после обращения три недели, по ее словам, в школе не сделали ничего. Только парты притаранили другие — чуть живее тех убитых.

Стулья они — родители — в итоге не купили. На этом пункте некоторые взмолились: возможностей больше нет, да и обещают же «всё решить». Кто-то приладил на раздолбанные конструкции чехлы в надежде спасти детскую одежду от затяжек. Хотя углы местами обкусаны временем так, что не спасает.

Но главная их боль и обида сейчас — даже не за себя и детей. За учителя. 19 сентября, говорит Карина, после их очередного закаченного чиновникам скандала, в школу прилетела та самая ответственная за вопрос начальница Левобережного отдела.

— Насколько я знаю, она накричала на учительницу, что та, мол, не умеет работать с родителями, не может организовать работу завхоза, вон и труба какая-то из стены в кабинете торчит… А труба там и правда торчит — бог ее знает от чего, там же был тренажерный зал. Учительница попыталась ее двумя какими-то столами прикрыть — не вырывать же! Один из родителей 19 сентября, когда пришел забирать ребенка, встретил учителя в коридоре, опухшую от слез. Она сказала, что написала заявление на увольнение по собственному желанию. На следующий день, 20 сентября, мы отправили свои материалы журналистам.

Этот учитель посвятила школе больше 20 лет. Она из того созвездия учителей старой закалки, которые в каждую детскую душу вкладывают частичку своей. На момент публикации материала она продолжала «отрабатывать», но ее окончательная судьба оставалась неизвестной.

В понедельник, 22 сентября, Карина не стала оставлять своего ребенка на продленку, она отпросилась с работы и забрала малыша сразу после третьего урока из этой «нездоровой» (ее слово) обстановки:

— Для нас сейчас уже главное — даже не парты и туалет, а для начала отстоять своего учителя и добиться назначения нового директора, который не ругается матом. Мы не остановимся ни перед чем.

Редакция Voronezh1.ru отправила запрос в мэрию Воронежа и еще в Роспотребнадзор: санузлы в школе № 30 как минимум видятся опасными для здоровья.

А на жалобу родителей учеников школы № 30 22 сентября, спустя почти месяц после ее получения, управление образование и молодежной политики города Воронежа ответило следующее.

»…Согласно части 1 статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ „Об образовании в РФ“, образовательная организация самостоятельно осуществляет образовательную, административную и иные виды деятельности, включающие в том числе выполнение обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По информации администрации образовательного учреждения, ремонт кабинета № 116 был выполнен в 2024 году, заменено напольное покрытие, стены, сделан подвесной потолок, установлены новые светильники (светодиодные). Кабинет укомплектован ученической мебелью, подходящей для обучающихся начальной школы.

В туалетных комнатах произведен косметический ремонт, выполнена покраска стен и перегородок. Проводится ежедневная уборка санузлов с использованием дезинфицирующих средств, санитарно-техническое оборудование проходит обработку.

<…>