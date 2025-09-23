«Бесконечный рабочий день». Учитель математики честно рассказал о своем заработке

Для того чтобы заработать, учителям приходится брать повышенную нагрузку Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В августе этого года на пресс-конференции исполняющая обязанности директора краснодарского городского департамента образования Елена Ильченко рассказала, что средняя зарплата учителя в Краснодаре — 67 150 рублей в месяц. При этом минимальная сумма составляет 32 000 рублей, а максимальная может превышать и 90 000. При этом средняя зарплата педагогов по стране составляет, по подсчетам Росстата, 55 634 рубля.

93.RU спросил у учителя из Краснодара, насколько эти цифры близки к реальности и сколько приходится работать, чтобы приблизиться к зарплате в 90 000 рублей. Ниже — рассказ от первого лица.

«Кто получает до 90 000 рублей, без понятия»

В начале учебного года я прочитал новость о том, что средняя зарплата учителя в Краснодаре — около 67 000 рублей. Я уже 13 лет преподаю алгебру и геометрию в одной из гимназий Краснодара. Ну что тут сказать? Эти цифры преувеличены. Я уверен, на деле они значительно ниже. Но даже если верить им, то это меньше средней зарплаты по городу.

У всех учителей зарплата с сентября будет увеличена, но в сентябре мы зарплату пока не видели. Потому что большинство учителей, тех, кто задействован в ЕГЭ, попросили уйти в отпуск немного позже. Это значит, что отпуск у нас продлился до 31 августа, первую зарплату мы получим в октябре. Только тогда можно будет сказать, как нововведения повлияли на зарплату, но я не думаю, что очень сильно. Могу судить по прошлому году.

У меня примерно 67 000–68 000 и выходило — это 36 часов в неделю. Это ровно две ставки, шесть дней в неделю. Веду математику в старших классах — 10-м и 11-м. Еще в одном 8-м. Также у меня классное руководство и ведение сайта школы. Эти 67 000 — полный максимум. Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы получать больше. Никаким образом не могу представить, что еще можно было бы набрать. Ну а кто получает до 90 000 рублей, без понятия. Это нереальное число.

А по поводу слов директора департамента образования о том, что нагрузка сейчас меньше, чем в советское время… Это, конечно ерунда. Никаким образом нельзя сравнить с той нагрузкой на учителей, которая есть сейчас. Кроме этих 36 часов, у нас есть еще «Разговоры о важном», семьеведение, «Россия — мои горизонты» — это внеклассные занятия. Кроме этого, существует и внеурочная деятельность, она обязана быть, это не засчитывается в обыкновенную ставку. Перечислять, что еще дополнительно сюда входит, очень долго.

Бесконечный рабочий день

Мои 36 часов, с учетом классного руководства и всей загрузки, — это бесконечный рабочий день. Я прихожу к 08:00, примерно в 19:00–20:00 я оттуда ухожу. Понятия обед тоже не существует, естественно. Если успел прорваться в перемену, отлично.

Абсолютное все мои коллеги, кто может, занимаются репетиторством. И я в том числе, без этого никак. Здесь стоит отметить, что разные предметы по-разному себя чувствуют. Есть те, которые в плане репетиторства не востребованы, например география, музыка, физкультура. И другие предметы, которые школьники не сдают так часто и так много на ЕГЭ и ОГЭ. Более востребованы русский язык, физика, химия, математика, английский язык, в последнее время — история и обществознание. Все учителя, которые преподают эти предметы, конечно же, занимаются репетиторством.

Совмещать работу в школе с репетиторством непросто. Поэтому многие уходят из школы просто в репетиторство. Такие есть каждый год, не только в нашей школе, но и в других. Открывают центры, занимаются онлайн. Практика показывает, что по деньгам это намного выгоднее, чем работать в школе.

«Поменьше домашки задавайте, и вам не придется ее проверять»

Проверка тетрадей больше не оплачивается. Но раньше, если оплачивалось, в месяц добавляли смешные суммы — 600 или 700 рублей. Именно поэтому сейчас часто говорят про то, что лучше домашние задания вообще не задавать. Нам часто намекают: «Поменьше домашки задавайте, и вам не придется ее проверять».

По поводу того, занимает ли много времени подготовка к контрольным работам. Это в большей степени зависит от стажа. Если ты какое-то количество лет проработал, у тебя будут наработанные дидактические материалы. Не думаю, что с этим есть какие-то большие проблемы. У учителей-новичков это может занимать очень много времени.