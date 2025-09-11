«А бегать под гимн или под Шамана?» В школах собираются ввести единую спортивную форму в цветах триколора — разбираемся, что с идеей не так

Депутаты предложили ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Депутаты Госдумы предложили Министерству спорта ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага. Как рассказал ТАСС председатель думского комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин, Минспорт поддерживает инициативу, а Министерство просвещения высказало замечания. Также Матыцин предлагает обязать учеников выполнять спортивный комплекс ГТО.

В соцсетях шутят про перебор с патриотизмом и задаются вопросом, получат ли дети костюмы бесплатно. MSK1.RU обсудил идею с председателем профсоюза «Учитель» Дмитрием Казаковым и узнал, сколько денег родители уже тратят на сборы в школу.

Почему идея так себе

Дмитрий Казаков считает решение ввести единую спортивную униформу не совсем обдуманным, потому что оно создаст лишние проблемы, ведь стоить такая одежда будет, скорее всего, дороже обычной.

«Не все люди богатые в нашей стране, далеко не все, и родители действительно замучаются ее покупать. Опять же, будут конфликты, потому что кто-то посчитает форму хорошей, кто-то — плохой, а где-то ее будут навязывать сверху, и это добавит конфликтов», — высказался глава профсоюза.

Казаков сказал, что такие инициативы в стране, где уровень жизни совершенно разный, «не добавляют спокойствия» учителям, родителям и детям. Образовательный процесс и так страдает от постоянных инициатив, и это еще одна, считает он.

«Я слышал, что форма должна быть в определенных цветах, с символикой Российской Федерации. С этой стороны я не критикую, просто говорю, что введение единых образцов всегда сопровождается проблемами», — уточнил педагог.

Как отнеслись к инициативе в соцсетях и сколько стоит собрать ребенка на учебу

Комментаторы в интернете задались вопросами, будут ли форму выдавать бесплатно и как стирать бело-сине-красную одежду. Кто-то откровенно назвал затею бредом. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей ее одобрили.

«Школьная форма позволит скрыть сильное социальное расслоение в обществе, это всё же неплохо. Но лучше сделать форму политически нейтральной, дабы исключить возможность монополизации ее производства», — пишет один из них.

«Прикольно. Больше патриотов и меньше идиотов на выходе, как теперь», — согласен другой комментатор.

«А еще что придумают? Родители и так по сусекам скребут, чтобы собрать портфель к 1 сентября», — не согласна Татьяна.

«А бегать под гимн будут или под Шамана?» — задал риторический вопрос Михаил.

По данным ВЦИОМ, чтобы собрать школьника на учебу, родителям пришлось потратить в среднем 52 тысячи рублей — на 8 тысяч больше, чем год назад. Расходы выросли по всем статьям, но сильнее всего подорожал гардероб. Семьи потратили на него около 30 тысяч рублей. Как правило, расходы составляют половину средней зарплаты.

Директор ВЦИОМ по стратегическому развитию Степан Львов считает, что увеличение расходов соответствует «общему инфляционному фону», а расходы растут пропорционально доходам.

Перед началом учебного года наши коллеги из «Фонтанки» прогулялись по торговому центру, чтобы выяснить, почему школьники терпеть не могут покупать форму. Журналисты прониклись их страданиями и пришли к выводу: купить приличные брюки и пиджак для подростка сложно даже в центре многомиллионного города.