Редкий знаток ответит хотя бы на половину вопросов — а вы сможете? Сложный тест по географии

Пора вспомнить окружающий нас мир

Прелесть этого теста в том, что для ответов на него не нужно никуда выезжать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПрелесть этого теста в том, что для ответов на него не нужно никуда выезжать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Прелесть этого теста в том, что для ответов на него не нужно никуда выезжать

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Подобно редкой птице, что долетит до середины Днепра, столь же редкие умы дойдут до середины теста, что мы для вас подготовили, не допусти ни единой ошибки. В десяти вопросах, что откроются перед вами с минуты на минуту, вам придется приложить все свои географические познания. Было бы что прикладывать — а ответы не заставят себя ждать.

ТЕСТПройден 7 раз
Тест по географии
1 / 10

Назовите государство с одноименной столицей.

  • Гана

  • Нигерия

  • Алжир

  • Того

2 / 10

Какой город мы отметили на карте?

  • Медельин

  • Каракас

  • Сантьяго

  • Кито

3 / 10

Одна из этих рек протекает в Европе.

  • Замбези

  • Снейк

  • Висла

  • Чиндуин

4 / 10

В одном из этих городов проживает более одного миллиона человек.

  • Кишинев

  • Гетеборг

  • Малага

  • Воронеж

5 / 10

Какое государство мы отметили на карте?

  • Египет

  • Либерия

  • Сенегал

  • Сомали

6 / 10

С этим государством граничит Сальвадор.

  • Куба

  • Гватемала

  • Панама

  • Ямайка

7 / 10

Перед вами четыре города. Три из них находятся в Сибирском федеральном округе. Вам нужно найти тот, который расположен не там.

  • Свободный

  • Бийск

  • Черемхово

  • Лесосибирск

8 / 10

Это государство омывает Персидский залив.

  • Индия

  • Китай

  • Таиланд

  • Катар

9 / 10

Чей это флаг?

  • Гондурас

  • Боливия

  • Антигуа и Барбуды

  • Мадагаскар

10 / 10

Последний вопрос. Какой город мы отметили на карте?

  • Торонто

  • Луисвилл

  • Нью-Йорк

  • Канзас-Сити

Если одной географии вам кажется маловато, или этот тест дался вам слишком легко, попробуйте справиться с другими нашими задачками:

ПО ТЕМЕ
Радик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
