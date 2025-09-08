Редкий знаток ответит хотя бы на половину вопросов — а вы сможете? Сложный тест по географии

Прелесть этого теста в том, что для ответов на него не нужно никуда выезжать

Подобно редкой птице, что долетит до середины Днепра, столь же редкие умы дойдут до середины теста, что мы для вас подготовили, не допусти ни единой ошибки. В десяти вопросах, что откроются перед вами с минуты на минуту, вам придется приложить все свои географические познания. Было бы что прикладывать — а ответы не заставят себя ждать.