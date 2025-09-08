Редкий знаток ответит хотя бы на половину вопросов — а вы сможете? Сложный тест по географии

Подобно редкой птице, что долетит до середины Днепра, столь же редкие умы дойдут до середины теста, что мы для вас подготовили, не допусти ни единой ошибки. В десяти вопросах, что откроются перед вами с минуты на минуту, вам придется приложить все свои географические познания. Было бы что прикладывать — а ответы не заставят себя ждать.
Назовите государство с одноименной столицей.
Гана
Нигерия
Алжир
Того
Какой город мы отметили на карте?
Медельин
Каракас
Сантьяго
Кито
Одна из этих рек протекает в Европе.
Замбези
Снейк
Висла
Чиндуин
В одном из этих городов проживает более одного миллиона человек.
Кишинев
Гетеборг
Малага
Воронеж
Какое государство мы отметили на карте?
Египет
Либерия
Сенегал
Сомали
С этим государством граничит Сальвадор.
Куба
Гватемала
Панама
Ямайка
Перед вами четыре города. Три из них находятся в Сибирском федеральном округе. Вам нужно найти тот, который расположен не там.
Свободный
Бийск
Черемхово
Лесосибирск
Это государство омывает Персидский залив.
Индия
Китай
Таиланд
Катар
Чей это флаг?
Гондурас
Боливия
Антигуа и Барбуды
Мадагаскар
Последний вопрос. Какой город мы отметили на карте?
Торонто
Луисвилл
Нью-Йорк
Канзас-Сити
