Сдаем на новые шторы: на что могут собирать деньги в школе, а какие «поборы» противозаконны

Учебный год только начался, а значит, впереди еще множество родительских собраний, где могут прозвучать всем знакомые фразы, что нужно сдать деньги на ремонт, новые шторы, подарки или попросту на нужды класса. Расскажем, в каком случае школьные «поборы» незаконны и куда можно пожаловаться.

На что собирать деньги нельзя

Каждый ребенок имеет полное право получить среднее образование бесплатно. Участвовать в «поборах» и коллективных подарках учителям никто не обязан, напоминают в Роскачестве. Это право закреплено в Конституции (ст. 43) и Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 5).

«Ребенок может посещать занятия в выбранном общеобразовательном учреждении, получать знания, необходимые для сдачи единого общегосударственного экзамена. При этом администрация не имеет права требовать от родителей дополнительных затрат — „скидываться“ на ремонт, обновление оборудования и подарки учителям», — говорится на сайте Роскачества.

Все учебники по закону должна предоставлять школа, они должны соответствовать программе и входить в утвержденный Минпросвещения перечень. Также ученики должны бесплатно получать все учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Всё обязательное и дополнительное оборудование, которое должно быть в школе, перечислено в специальном перечне, установленном Министерством просвещения.

Новые шторы, одинаковые тетради, подарки учителям и сладкие столы для именинников — частые темы, которые поднимаются на родительских собраниях. Даже если большинство проголосовало за, не значит, что каждая семья обязана сдавать деньги.

Когда сбор можно считать законным

Если всё же сбор состоялся, это считается добровольным пожертвованием.

«Такие средства школа обязана принимать официально через свой расчетный счет и отражать их в бухгалтерской отчетности», — рассказал «Известиям» адвокат Шон Бетрозов.

Другой законный вариант взносов — платные дополнительные услуги. Например, кружки, факультативы, спортивные секции, курсы иностранного языка, подготовка к олимпиадам или занятия, не входящие в обязательную программу. В таких случаях заключается письменный договор, в котором прописываются условия, объем занятий, стоимость и ответственность сторон. Родитель имеет право отказаться от договора, при этом ребенок не может быть ограничен в бесплатной части обучения, добавил адвокат.

Что касается подарков учителям, то стоит помнить, что их стоимость не должна превышать 3000 рублей. Всё, что выше этой суммы, может расцениваться как взятка.

Куда жаловаться, если принуждают сдавать деньги

В первую очередь нужно обратиться в учебное заведение и потребовать письменный ответ относительно сборов денег. Жалобу составляют в двух экземплярах, один должен остаться у вас. Если школа не предпринимает никаких действий, то можно обратиться в городское управление образования.

Если родители видят, что к ребенку меняется отношение из-за отказа родителей участвовать в сборах, например, угрожают учителя или дети начинают дразнить, то стоит написать обращение в органы прокуратуры, которые могут провести проверку и по выявленным фактам нарушений примут меры реагирования с привлечением виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.