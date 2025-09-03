Вузы готовятся повышать цены на обучение. Рассказываем, что такое образовательный кредит и стоит ли его брать

Рассказываем, как получить кредит на образование Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Наталья Лапцевич / 74.RU

Большинство вузов, вероятнее всего, будут и дальше серьезно повышать стоимость обучения. Об этом предупредил секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н. Э. Баумана Иван Сидельников. Не каждый может оплатить учебу в университете мечты, и на этот случай есть образовательные кредиты с господдержкой под всего 3%. Правительство выделит на них больше 2,5 млрд рублей.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказали, кто может получить кредит на льготных условиях и сколько лет потом придется расплачиваться.

Кто может получить деньги

Образовательный кредит выдают на льготных условиях для оплаты учебы. Получить его можно в Сбербанке, Т-банке, Алмазэргиэнбанке и Российском национальном коммерческом банке (РНКБ). Как правило, деньги зачисляют в день заявки, а в течение пяти рабочих дней переводят в вуз.

Занимает средства сам студент или абитуриент в возрасте от 14 до 75 лет и с гражданством России. Требований к доходам нет. Заемщик платит основной долг 15 лет, а отсчет начинается через девять месяцев после выпуска. Если он отчислится, государство перестанет субсидировать кредит, и выплачивать придется по ставке в договоре. В академическом отпуске или в отпуске по беременности и уходу за ребенком льготы продлеваются.

Поручительство или залог не нужны, взять кредит можно на учебу в учреждении с лицензией на образовательную деятельность и аккредитацией. Потратить деньги на другие цели не выйдет, банк сам переводит их в учебное заведение.

Сколько придется платить

Образовательный кредит можно погашать досрочно, а вот отсрочек не дают. Оформить его можно и уже во время учебы, для оплаты любого периода.

Сбербанк позволяет оплачивать любой вид обучения в среднем специальном учебном заведении или в вузе, можно взять кредит и на второе высшее образование. Если четырехлетнее обучение стоит 300 тысяч рублей в год , то в первый год студент платит по 300 рублей в месяц, во второй — по 900, в третий и четвертый — по 2727. Затем девять месяцев тоже по 2727 и в течение 15 лет — по 8357.

Т-банк выдает кредит только на обучение в вузах. С теми же вводными платить придется сначала по 300 рублей в месяц, потом по 900, на третий год — по 2250, на четвертый — по 3000. Еще девять месяцев — по 3000, а потом 15 лет — по 8430.

Алмазэргиэнбанк тоже помогает оплачивать обучение только в университетах. Первый год за четырехлетнее обучение по 300 тысяч рублей в год нужно будет класть на счет 300 рублей в месяц, затем по 350, а с третьего года и до конца льготного периода — по 750. После — по 2131 рубль каждый месяц.

Рассчитать выплаты в РНКБ не удалось. На сайте указано, что банк приостановил прием заявок.

Личный опыт

Студент третьего курса факультета психологии Ярослав рассказал MSK1.RU, что брал кредит, потому что хотел учиться именно в МГУ, но вряд ли бы поступил так снова. Он считает, что кредит на образование — хороший вариант для тех, кто уверен в будущем.

Тут палка о двух концах, ты не можешь отчислиться, иначе льготная ставка уйдет и будешь оплачивать полную сумму. Поэтому кредит не дает свободы в будущем, и мне в какой-то момент стало от этого жутко. Ярослав студент МГУ

Другая студентка МГУ Анастасия рассказала MSK1.RU, что идею с кредитом ей предложили родители, готовые его оплачивать, хотя сама девушка боялась. Она согласилась бы на бюджет в вузе попроще, но родители настояли. Тогда Анастасия вместе с мамой поехали в банк, где потратили несколько часов впустую, потому что в отделении просто не знали, как всё оформить.

«Оказывается, в это отделение очень редко приходили с запросом на образовательный кредит. В итоге мама не выдерживает, и мы едем в другое. Там всё оформили минут за 20, и сотрудница рассказала, что за 15 лет мы первые к ней с таким запросом», — рассказала студентка.

Анастасия довольна условиями кредита, сейчас платит уже сама.

«Я чувствовала себя проигравшей, ведь иду на платку, еще и кредит брать — всё, фатально проиграла… Но сейчас понимаю, что эти четыре года действительно были важными. Я купила не столько образование, сколько комьюнити и вектор направления моего развития», — поделилась она.

В Сети можно найти разные отзывы о кредитах на образование. Зачастую студенты говорят, что вклад в образование того стоит, хотя порой переживают, что теперь должны годами выплачивать проценты.

Абитуриенты всё активнее интересуются, как взять кредит на учебу, следует из данных «Яндекса», которые компания предоставила MSK1.RU. В 2024 году россияне искали информацию о них в интернете в полтора раза чаще, чем в 2023 году, и в три раза чаще, чем в 2019-м.