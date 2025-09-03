«Проснулась и поняла — сил больше нет»: как предпринимательница бросила бизнес и уехала работать учителем в сельской школе

Молодая жительница Зауралья успела сменить несколько городов и профессий, пока не пришла в сферу образования Источник: МБОУ «Косолаповская СОШ» / Vk.com, Алина Кузнецова

Жительница Кургана Алина Кузнецова довольно быстро создала свой бизнес и переехала в Тюмень. Но вместе с успехом пришли усталость, выгорание и непонимание, как отделить работу от жизни, найти время для отдыха и начать жить спокойно. Спасением для девушки стало возвращение на родину (в село Косолапово Курганской области) и работа учителем в своей родной школе. Наши коллеги из 45.RU пообщались с молодым педагогом о сельской жизни, современных детях и о том, к чему нужно быть готовым, если любишь детей и хочешь их чему-то научить.

Пора обнуляться: как бросить работу и уехать в село

Алина Кузнецова родилась в Курганской области, уехала в Тюмень, затем вернулась в родное село Источник: Алина Кузнецова

Алине Кузнецовой 30 лет, у нее два высших образования (социология и юриспруденция), она работает учителем русского языка и литературы у старших классов в Косолаповской СОШ в Целинном округе.

Школа находится в селе Косолапово примерно в 200 километрах от Кургана. Молодой учитель называет ее глубинкой Зауралья и вспоминает, как проходило деревенское детство. — Это бездорожье и невозможность куда-то выехать осенью, зимой (если сильные бураны) и весной, по несколько дней у нас нет дороги. Печки, которые нужно топить, вода, за которой нужно ходить на соседнюю улицу с флягой. Это мое детство и мои будни. Выехать в райцентр для нас — это было сродни крутому празднику, Новому году! Если мы попадали в Целинное, то надо было скорее купить наклейки с «Фабрикой звезд». Выезжали редко (своего автомобиля не было), это всегда было не по личным делам (отправлялись на соревнования, к примеру). В первый раз в Курган я попала в классе девятом. Впервые сходила в блинную, съела блин с шоколадом. Ситуация с выездами в город (и даже за пределы страны) поменялась в старшей школе, их стало гораздо больше.

Учеников сейчас у Алины немного: в 9-й класс перешли 13 учащихся, в 10-м классе будет 5 человек, в 11-й класс пойдут учиться 4 парня. Год назад жизнь девушки была совсем другой.

— В найме я работала год после КГУ. В остальное время занималась предпринимательством. У меня была своя студия красоты в Кургане, которую я продала, чтобы уйти в бизнес-консалтинг и проведение тренингов. Два года занималась онлайн-обучением, проводила образовательные программы для девушек-предпринимателей со всей России. Затем ушла в маркетинг и продажи: помогала с представлением системы продаж, занималась методологией для других экспертов, — говорит Алина.

Бешеный ритм жизни привел ее к мысли: так больше нельзя.

— Бежала как белка в колесе без остановки, за эти годы в предпринимательстве у меня не было адекватного отпуска. Всегда рука на пульсе, даже в отпуск ездила с компьютером, чтобы проводить встречи, созвоны. Год назад, весной, проснулась и поняла: сил больше нет, я не могу. Приехала из Тюмени домой к маме, думала, отдохну, восстановлюсь, — вспоминает собеседница 45.RU.

Алина Кузнецова занималась бизнес-консалтингами и тренингами Источник: Алина Кузнецова

Работу девушка сократила до минимума (оставила пару клиентов), свободного времени стало больше. Нынешней зимой Алина полностью завязала с бизнесом.

— Я подумала, что надо прийти в норму и задержаться здесь на родине. Строить свой путь с начальной точки, обнулиться. Естественно, было бы странно просто так сидеть и годами ничего не делать. Пришла к директору своей родной школы и спросила: «Возьмете меня на годик на работу?» Так я стала учителем русского языка и литературы. Здесь же прошла переквалификацию, чтобы получить диплом, дающий мне право преподавать русский и литературу, готовить детей к ЕГЭ и ОГЭ. Думала, что это на год, но сильно мне полюбились мои ученики. Так сильно я полюбила свой класс, что решила задержаться здесь, чтобы мы вместе сдали ЕГЭ.

Кроме преподавания русского и литературы (по одной ставке) Алина Кузнецова готовит детей к экзаменам и занимается классным руководством у шестиклассников. Мама Алины работает в этой же школе секретарем, брат Алины ведет физкультуру.

«Я знала, на что я иду и куда я иду»: плюсы и минусы работы учителем в сельской школе

В Косолаповской СОШ учится около 80 детей. В школу едут дети из соседних поселков, в ней также имеется кадетский корпус.

— В работе учителя мне нравится всё, но есть нюансы, — с улыбкой говорит Кузнецова. — Работа в деревенской школе гораздо проще, чем в городской. Во-первых, это количество учеников, во-вторых, не такие жесткие рамки. Но с такими рамками есть и минус — отсутствие системы. А я человек, повернутый на систематизации, человек-табличка. Некоторые вещи в плане неупорядоченности меня смущали (корректировка расписания, распределение часов), но вопросы удалось решить. Всё остальное мне нравится.

Источник: МБОУ «Косолаповская СОШ» / Vk.com

Кузнецова поделилась мнением, как относится к работе учителя и к чему нужно быть готовым, если хочешь учить детей.

— Мы несем ответственность за свой выбор. Я получаю в 10–15 раз меньше, чем раньше , но меня устраивает зарплата (с учетом нагрузки), меня устраивают условия труда, потому что, когда я приходила, я знала, на что я иду и куда я иду. И глупо этим возмущаться. Если я могу что-то самостоятельно сделать, чтобы улучшить эти условия труда, то я это сделаю. Я согласна, что учителя должны получать больше. Но мы же изначально понимаем, куда идем, зачем ныть? У нас был выбор, мы его сделали, мы взрослые люди. Нужно нести ответственность за этот выбор. Если хочется что-то изменить, то стоит инициативу проявить, а не просто писать комментарии в соцсетях. Если быть учителем — это ваша сфера, но вы хотите зарабатывать больше, то идите в частные школы, занимайтесь репетиторством. Не надо занимать позицию, что тогда некому будет работать в школах, не надо строить из себя жертву. Но, возможно, мне проще, потому что я одна, у меня нет детей и семьи.

Алина Кузнецова публиковала мысли в своем аккаунте в соцсетях. Туда пришло много недовольных педагогов, не согласных с ее точкой зрения. Войну в комментариях учитель охарактеризовала как «голодные игры».

Негодующие комментарии от учителей через… 3, 2, 1… Источник: Алина Кузнецова

В школе, где работает Кузнецова, есть педагоги разных возрастов.

— Есть учителя, которые учили меня, я очень уважительно к ним отношусь. Есть молодые специалисты (девушки, им 23–25 лет), нас четверо. Вообще я не понимаю, почему молодежь не идет работать в деревню. Есть «Земский учитель», есть подъемные, 5 лет отработали — двигайтесь дальше.

Молодой учитель рассказала, как выстроены отношения с родителями учеников: в деревне проще работать, чем с городскими, потому что они охотнее поддерживают инициативы.

— Я провожу для своих детей разные мастер-классы: картины рисуем, свечи варим, печем капкейки, выезжаем в город. Большинство родителей такое активно поддерживают, но пара человек не особо хотят участвовать. Один вообще выступает против поездок в городской кинотеатр. Как это происходит: я договариваюсь, нам предоставляют бензин, транспорт, остается только купить билеты и приготовить деньги на обед. Но не все родители готовы в этом участвовать. Они не видят в этом ценности, также у них встает финансовый вопрос. А я не представляю, как скажу ребенку: «Извини, твои родители запретили, поэтому ты с нами не поедешь». Оплачиваю из своего кармана.

Фото с форума молодых педагогов Источник: Алина Кузнецова

Собеседница 45.RU описала способ нахождения общего языка с детьми. Главное — уметь договариваться.

— Мне повезло, что у меня достаточно взрослые дети, с ними можно договориться. У нас есть определенный свод правил. Ко мне на уроки категорически нельзя опаздывать, даже если случился апокалипсис. Вообще никак. За определенные нарушения дисциплины есть определенные штрафные санкции. Я, наверное, единственная в школе, кто не забирает телефоны у учеников, потому что у нас есть договоренность: мы не достаем смартфоны во время уроков. За такое нарушение первый раз будет предупреждение, второй раз — дополнительное домашнее задание, третий раз — дополнительное сочинение. 11-й класс, прежде чем привыкнуть, весь месяц писал такие сочинения. С детьми проще договориться, чем ругаться. И я нервы не трачу, и они понимают зону своей ответственности.

Но не все дети сразу приняли новый свод правил.

— Мои любимчики — девятый класс, там чего только не было. Сначала бунтовали. Они мне сами потом рассказывали, что называли меня «нечистью, исчадием ада». Я сразу обозначила, что вечером мне писать сообщения нельзя. До 17:00 я отвечу, потом перестану. Не надо у меня после работы спрашивать домашнее задание. Это твоя обязанность знать свое домашнее задание. Если ты не знаешь, уточни у своих одноклассников. Теплые отношения с ними выстроились позже. В десятом классе тоже рассказывали, что боялись меня, считали строгой и требовательной. А позже говорили: «Вы такая добрая!»

Источник: Алина Кузнецова

В своей работе Алина выбрала стратегию партнерства с учениками. Она считает, что очень важно не только обучить детей предметам, но и привить им определенные качества, например понимание личной ответственности (сделали что-то не так — понесли ответственность.

— В следующий раз у них будет выбор. Если не поняли с первого раза, то поймут со второго). После нашей школы многие ученики поступают в военные университеты, училища. Поэтому важно взрастить в них эти качества уже сейчас.

Ощущения от жизни и работы у Алины сейчас гораздо лучше, чем раньше.

— Я не иду на работу как на каторгу. У меня в целом никогда такого ощущения не было, потому что я всегда очень сильно люблю то, чем занимаюсь. Здесь точно так же. Сейчас у меня меньше задач, меньше ответственности, меньше нагрузки, я чувствую себя свободно. Мне предлагали занять должность завуча, но я понимаю, что сейчас мне это не нужно. Я так переработала за последние 7 лет, что меня устраивает то, чем я сейчас занимаюсь.

Без границ, но в телефонах: мнение о современных школьниках

У нынешних детей стало больше границ, они более идейные, считает Алина Кузнецова.

— У меня в десятый класс перешел мальчик, у которого всё время какие-то бизнес-идеи. Он что-то придумывает, делает (насколько это возможно в деревне и в кадетском корпусе). Но есть и минусы. Это поколение телефонов, абсолютно не умеющее выражать свои мысли, они заложники эмодзи. Я это чувствую как преподаватель русского языка и литературы. Их любимая фраза, от которой у меня дергается глаз: «Мне сказали то, что… » Вот это «то, что» речевая избыточность, сильно мешает учебе и при написании сочинений, когда дети готовятся к экзаменам. Я всегда им говорю: «А давай попробуем без „то“?» У меня есть 12-летняя племянница, с ней тоже учимся говорить без «то».

Источник: МБОУ «Косолаповская СОШ» / Vk.com

По наблюдениям педагога, у нынешних детей, в отличие от поколения нулевых, нет агрессии друг к другу и «стрелок» после уроков за школой.

— Они достаточно сплоченные, взрослые. Но важно учесть, что детей у нас не так много, чтобы у них были какие-то конфликты. В девятом классе самое большое количество учеников было десять человек. Есть небольшое деление на группы: кадеты более сплоченные, так как они всегда вместе, они не всегда становятся близкими товарищами с другими учениками. В десятом классе у нас были одни парни, вообще прекрасная атмосфера всегда. У нас было правило: в классе запрещено оскорблять друг друга. «Ты че, дебил?», «Ты че, дурак?» заменяли на «Ты че, зайка?».

Источник: МБОУ «Косолаповская СОШ» / Vk.com

С классами помладше работать сложнее.

— У коллеги в шестом классе были проблемы, у меня тоже: девочку из моего класса буллили девочки постарше из-за ролика в «ТикТоке». Подключали психолога, решали вопрос. Но у моих шестиклассников таких проблем нет, у них спокойная атмосфера. Даже если внутри происходят извечные конфликты (мальчики против девочек), друг за друга мы всё равно стеной, в обиду себя не дадим.

По словам Алины Кузнецовой, после школы ее дети зачастую становятся военными и уезжают из села (за пределы Зауралья). Учатся, к примеру, в Челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов.

«Любить меня не надо, но нужно уважать»

Кузнецова, по ее словам, старается быть «интересной и увлекательной» для своих учеников.

— Это всё заслуга моего прошлого опыта, потому что, прежде чем выступать перед детьми, мне приходилось выступать перед взрослыми, предпринимателями, на конференциях и эфирах, занятиях тет-а-тет. Потому в школе у меня не было страха. Сейчас есть внутренние смелость, свобода, опора. Эта опора, я думаю, концентрирует внимание на мне, а не на чем-то постороннем — мухах и соседях по парте. Склоняюсь к тому, что для классического учителя не характерна внутренняя свобода, ее не хватает. Хотелось бы больше драйва, чтобы ученикам было интересно на уроках. Я не имею в виду, что учитель должен превращаться в клоуна. Наверное, я говорю про харизму, энергию. Если учителя зажгутся сами, то начнут зажигать и детей.

В работе ей очень помогает навык управления, который она приобрела на другой работе.

— Я хоть и пытаюсь построить с детьми партнерские взаимоотношения, но не стараюсь быть им другом. Когда строишь команду, изначально хочешь из нее семью. Потом очень сильно расстраиваешься, когда что-то идет не по плану (сотрудник увольняется, нелестно о тебе отзывается и т. д.). С учениками то же самое. Мы партнеры, но мы не друзья. С приходом в школу сразу поставила себе задачу: у меня нет задачи понравиться детям. Это придет естественным путем. Любить меня не надо, но нужно уважать.

К каждому классу Алина старается найти свой подход: у них разная энергетика, под каждый класс нужно подстраиваться.

— У меня есть класс, с которым уроки проходят очень шумно. Они кричат, я кричу, но это не нарушение дисциплины, просто мы очень громкие, и нас много. Так дети лучше воспринимают информацию. Весь наш урок — это почти стендап. Зато они прекрасно знают весь материал. Они знают, когда родился Пушкин, когда его отправили в ссылку и что у него происходило в личной жизни и в творчестве.

Переезд из Тюмени в родное село — оно того стоит?

— Когда дети выпускаются и уезжают, наше село не пустеет, — говорит Кузнецова. — У нас фермерство достаточно хорошо развито, местные предприниматели участвуют в жизни школы, выступают спонсорами, помогают на соревнованиях. У нас развита кадетская тема, казачество, мы ездим на соревнования по УрФО и по России.

Жизнь в селе собеседница 45.RU характеризует как кайфовую.

— Ты никуда не спешишь, не бежишь, для меня это гармония и успокоение. С учетом того, что я работала онлайн и не выходила из дома по 2 недели.

Алина.. Источник: Алина Кузнецова ..и ее мама Гульнара Киясовна Источник: Алина Кузнецова

Но есть в деревенском быте и свои минусы.

— Мы от Кургана в 200 километрах, достаточно проблематично до города доехать. Мы заложники погоды. У нас неасфальтированная дорога до райцентра (Целинного), соответственно, погода решает, едем мы куда-то или не едем. Если дождь, то никуда не выезжаем.

Ремонт кабинета, создание тренажерки и новый соцпроект: как учителя улучшают работу школы

Молодые педагоги трудятся над тем, чтобы разнообразить школьные будни.

— Мой брат Руслан, учитель физкультуры, сделал тренажерный зал. Это, конечно, не городской фитнес-центр. Но тем не менее есть большой кабинет с тренажером, штангой, гантелями и прочим. Под руководством Руслана наша баскетбольная команда в прошлом году выиграла областные соревнования. Молодые специалисты проявляют инициативу для себя и для детей.

Алина Кузнецова сейчас работает над соцпроектом для детей «Я, вы, мир. Медиазеркало личности».

— В чем его концепция? По статистике, у деревенских подростков гораздо ниже развит эмоциональный интеллект (умение оценивать свои и чужие эмоции, умение управлять эмоциями), так как они отрезаны от мира. Возьмем в пример городских детей. У них есть широкий доступ к социальным сетям и к образовательным площадкам. Мы в селе ограничены в связи, в интернете, у нас нет возможности провести Сеть в каждый дом. Другой момент — в городах есть десятки кружков, у нас их всего три. И, соответственно, ребенок в деревне не может определиться, чем ему заняться. Возможность вроде бы есть, но ты не понимаешь, чего тебе хочется и что может быть действительно полезно.

Источник: Алина Кузнецова

Подсказать ребенку выход из этой ситуации некому, продолжает педагог.

— Родители в деревне реагируют на своего ребенка немного иначе. Главное, чтобы ребенок был накормлен, обут, одет, всё остальное уже не так важно. Я это знаю по себе. В школе занималась абсолютно всем, чем только можно, но ничего я не освоила в совершенстве, потому что не понимала, что мне действительно интересно. И когда я приехала в университет, то до третьего курса потерялась, не могла сообразить, чем заниматься, пока не попала в корпус спасателей, что было близко мне и моей военной подготовке. Крайне сложно было находить общий язык с другими людьми. Ты не знаешь, как рассказать о себе, как себя вести, преподнести. И когда тебя не поддерживают дома эмоционально, ты теряешься, начинаешь смотреть на мир не с точки зрения его изобилия, а исходя из войны, борьбы. Тебе кажется, что всё надо отвоевывать, что ты должен бороться, а не просто взять то, что для тебя уже приготовлено, воспользоваться возможностями. В схожей ситуации сейчас находятся и другие сельские дети, это препятствует их успехам в учебе, самореализации, выстраиванию отношений с собой и с миром. Мне хочется эту зону прокачать.

Алина Кузнецова решила запустить серию мастер-классов и занятий с детьми по осознанию себя, презентации, ЗОЖ, полезным привычкам.

— Будем изучать жизненные навыки: как вести себя в споре, как правильно приводить аргументы, отстаивать свою позицию, как распоряжаться своим временем, финансами. Всё это будет в формате работы с медиаплощадкой, чтобы они не просто проходили какие-то тренинги, но и учились об этом говорить, доносить до мира и формулировать свои мысли. Всё это будем публиковать в блогах. Блоки обучения разделим на несколько секций: я буду вести блок «Медиа» по работе с соцсетями. Блог «Психология» будет вести школьный психолог. Блог ЗОЖ будет вести наш физрук, он у нас заядлый зожник. Серию мастер-классов по жизненным компетенциям и жизненному опыту где-то будем вести мы, где-то пригласим эксперта в онлайне. Еще в рамках каждого блога хочу возить детей в город на различные мероприятия (уже договорились на арт-практику по рисованию картин).

В сентябре Алина поедет на форум «Утро» в Тюмень для защиты своего проекта и попытки получить под него грант.

— Если грант мы не выиграем (с первого раза это маловероятно), мы его всё равно реализуем, просто будем скромнее. Не будет, к примеру, своего мерча, брендированных рабочих дневников, тетрадок. Я просто сама заламинирую тетрадки с вкладками и сделаю всё остальное.

Приятным шоком для молодого педагога стало то, что бывшие ученики школы (одноклассник Алины и его брат, ранее работавший в школе учителем) узнали про грант и решили выделить 100 тысяч рублей на то, чтобы учреждение развивалось.

Алина за свой счет занялась еще одним важным делом — ремонтом рабочего кабинета.

— Изначально меня очень сильно смущали синие шкафы и синие батареи. Висела старая выцветшая картина, которую клеили, когда я в третьем классе училась. Я подумала: ну перекрашу шкафы и картину переклею, и всё будет прекрасно. Картину переклеила, но изображение получилось меньше, чем его рама. Пришлось перебить раму. Перебили раму, там остался участок примерно в 15 сантиметров, который надо штукатурить. Я взялась его штукатурить. Заштукатурила, он получился ярче, чем всё остальное. В стенах были старые гвоздики, мы их выдрали, получились какие-то непонятные «блямбы». Пришлось их штукатурить. Заштукатурила, штукатурка засветилась. Пришлось белить. И так одно за другим всё переросло в большой ремонт.

Так проходил ремонт школьного кабинета Источник: Алина Кузнецова

Алина отремонтировала кабинет почти полностью. Процесс она показывала в соцсетях (ролики на ее странице неплохо залетали, один из рилсов набрал больше миллиона просмотров). Один из регулярных вопросов от подписчиков: а что с полом?

— Думала купить самоклеящийся ламинат, но отпускные закончились, я ведь за свой счет всё ремонтирую. Так что не в этот раз.

В планах у Кузнецовой развивать свой учительский блог и дальше.

— Жду с нетерпением, когда начнется год и мы будем снимать наши диалоги с учениками. Дети говорят много интересного.