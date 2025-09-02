Сложный тест по географии: вы большой знаток или глобус в глаза не видели?

У школьников началась непростая пора, когда придется вспомнить всё, что проходили в предыдущих сериях, но взрослым мы бы тоже не советовали расслабляться почем зря. На днях мы предлагали вам попробовать свои силы в тесте на школьные знания, а теперь решили сосредоточиться на конкретной дисциплине — географии. Вы всегда с радостью бежали к доске и получали за контрольные одни пятерки или были из тех, кто всё время «плавал» по карте?