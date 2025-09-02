Сложный тест по географии: вы большой знаток или глобус в глаза не видели?

У школьников началась непростая пора, когда придется вспомнить всё, что проходили в предыдущих сериях, но взрослым мы бы тоже не советовали расслабляться почем зря. На днях мы предлагали вам попробовать свои силы в тесте на школьные знания, а теперь решили сосредоточиться на конкретной дисциплине — географии. Вы всегда с радостью бежали к доске и получали за контрольные одни пятерки или были из тех, кто всё время «плавал» по карте?
Начинаем. Посмотрите на картинку и скажите, какой город мы отметили.
Буэнос-Айрес
Росарио
Кордова
Корриентес
Одна из этих стран не граничит с Бенином.
Того
Буркина-Фасо
Нигерия
Гана
В какой стране находится пустыня Деште-Лут?
Ирак
Иран
Туркменистан
Афганистан
У одного из этих государств столица с таким же названием
Египет
Куба
Оман
Тунис
Какая из этих рек впадает в Карибское море?
Амазонка
Миссисипи
Сан-Хуан
Парана
Продолжаем. Еще один вопрос с картинкой. Какой город отмечен на карте?
Нагпур
Нью-Дели
Мумбаи
Джайпур
Назовите самый большой штат Бразилии
Сан-Паулу
Рио-де-Жанейро
Баия
Амазонас
Какой океан омывает Филиппины?
Атлантический
Индийский
Тихий
Северный Ледовитый
В этой стране нет города с населением более одного миллиона жителей
Испания
Словакия
Венгрия
Сербия
Последний вопрос с картинкой. Какую страну мы отметили?
Зимбабве
Замбия
Мозамбик
Ботсвана
