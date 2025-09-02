НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Тест Сложный тест по географии: вы большой знаток или глобус в глаза не видели?

Сложный тест по географии: вы большой знаток или глобус в глаза не видели?

Чтобы проверить знания, вам хватит и нескольких минут

359
2 комментария
Если вы нашли на этом фото глобус, можете смело прибавлять к своему результату еще один балл | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЕсли вы нашли на этом фото глобус, можете смело прибавлять к своему результату еще один балл | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Если вы нашли на этом фото глобус, можете смело прибавлять к своему результату еще один балл

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

У школьников началась непростая пора, когда придется вспомнить всё, что проходили в предыдущих сериях, но взрослым мы бы тоже не советовали расслабляться почем зря. На днях мы предлагали вам попробовать свои силы в тесте на школьные знания, а теперь решили сосредоточиться на конкретной дисциплине — географии. Вы всегда с радостью бежали к доске и получали за контрольные одни пятерки или были из тех, кто всё время «плавал» по карте?

ТЕСТПройден 64 раза
Тест по географии
1 / 10

Начинаем. Посмотрите на картинку и скажите, какой город мы отметили.

  • Буэнос-Айрес

  • Росарио

  • Кордова

  • Корриентес

2 / 10

Одна из этих стран не граничит с Бенином.

  • Того

  • Буркина-Фасо

  • Нигерия

  • Гана

3 / 10

В какой стране находится пустыня Деште-Лут?

  • Ирак

  • Иран

  • Туркменистан

  • Афганистан

4 / 10

У одного из этих государств столица с таким же названием

  • Египет

  • Куба

  • Оман

  • Тунис

5 / 10

Какая из этих рек впадает в Карибское море?

  • Амазонка

  • Миссисипи

  • Сан-Хуан

  • Парана

6 / 10

Продолжаем. Еще один вопрос с картинкой. Какой город отмечен на карте?

  • Нагпур

  • Нью-Дели

  • Мумбаи

  • Джайпур

7 / 10

Назовите самый большой штат Бразилии

  • Сан-Паулу

  • Рио-де-Жанейро

  • Баия

  • Амазонас

8 / 10

Какой океан омывает Филиппины?

  • Атлантический

  • Индийский

  • Тихий

  • Северный Ледовитый

9 / 10

В этой стране нет города с населением более одного миллиона жителей

  • Испания

  • Словакия

  • Венгрия

  • Сербия

10 / 10

Последний вопрос с картинкой. Какую страну мы отметили?

  • Зимбабве

  • Замбия

  • Мозамбик

  • Ботсвана

Если вы хотите проверить свои силы в других дисциплинах, то у нас на этот случай есть и другие тесты:

