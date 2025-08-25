Шпаргалка для родителей: когда за школьные обеды, секции и форму заплатит государство

С 2020 года горячее питание в школах бесплатно для всех учеников начальных классов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый год подготовка к школе для многих родителей становится стрессом — собрать ребенка к учебному году зачастую не самое бюджетное мероприятие. А ведь помимо ранца, тетрадей и одежды еще и масса других расходов, от школьных обедов до репетиторов! Но сегодня на всем этом можно сэкономить, причем без ущерба для ребенка и его образования — часто школьники и их родители могут рассчитывать на поддержку из бюджета. Разбираемся, какие льготы и кому полагаются в этом учебном году.

Выплаты к школе

В 2021 году все родители школьников получили по 10 тысяч рублей к 1 сентября, и теперь регулярно звучат предложения сделать такую меру поддержки ежегодной. Но пока все остается на уровне инициативы — в 2025 году федеральной выплаты на каждого школьника не предусмотрено. Однако во многих регионах установлены собственные выплаты и компенсации к началу учебного года. Местные власти сами решают кому и при каких обстоятельствах назначать дополнительные меры поддержки, но как правило речь идет о малоимущих или многодетных семьях.

Суммы и порядок выплаты также устанавливаются в каждом регионе отдельно. Например, в Москве в 2025 году выплату к школе могут получить многодетные семьи, подав заявление на mos.ru — на каждого школьника полагается 13 257 рублей. В Новосибирской области выплату многодетным предоставляют автоматически, причем самую большую сумму дают на первоклассника — 5,5 тысяч рублей, в остальных случаях заплатят лишь 4 тысячи. Уточнить, полагается ли выплата к школе в вашем регионе, можно в органах соцзащиты, в МФЦ или в образовательной организации.

Бесплатное питание

С 2020 года горячее питание в школах стало бесплатным для всех учеников начальных классов. Это правило действует по сей день — с 1 по 4 класс детей должны раз в день кормить в школе бесплатно. Причем родителям для этого даже не нужно писать никаких заявлений — обеды должны предоставлять автоматически.

Дети постарше тоже могут питаться в школе бесплатно, но уже не все, а только льготники. На федеральном уровне бесплатное двухразовое питание закон гарантирует детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью — их родителям нужно написать соответствующее заявление в образовательном учреждении. Если такой ребенок учится на дому, то родители могут рассчитывать на компенсацию.

В регионах список льготников, которые имеют право на бесплатное питание в школе, может быть дополнен. Например, в некоторых регионах такую преференцию получают дети участников специальной военной операции, одиноких родителей, дети из многодетных и малоимущих семей. Полные списки льготников и необходимых документов лучше уточнять в школе или местном департаменте образования.

Бесплатные кружки и секции

Кружки и секции — еще одна существенная статья расходов для многих родителей. Но и в них дети могут заниматься бесплатно или за меньшую сумму, если воспользоваться специальным сертификатом персонифицированного дополнительного образования. Это электронный документ, который дает возможность частично или полностью оплачивать обучение в кружках и секциях за счет бюджета для детей от 5 до 17 лет.

Сертификат дополнительного образования или ПФДО можно оформить через региональный портал государственных услуг или навигатор дополнительного образования. Также его можно получить на Госуслугах, но в этом случае сначала нужно будет выбрать кружок или секцию, в которые вы хотите записать ребенка. Такой вариант записи пока доступен не во всех регионах, так что лучше уточнить возможности в местном департаменте образования или изначально рассчитывать на региональные сервисы.

Оплатить сертификатом можно кружки и секции и в бюджетных учреждениях, и в частных, однако лишь в тех, что зарегистрированы в общерегиональном навигаторе. Уточнить данные можно на сайте или в образовательных организациях.

Бесплатный проезд

На днях в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех школьников, пока же такой льготой могут пользоваться дети-инвалиды и многодетные семьи. Для бесплатного проезда нужно оформить специальную транспортную карту — сделать это можно в отделении соцзащиты, МФЦ или на «Госуслугах».

Остальные школьники, как правило, могут получить скидку на проездной билет, но ее размер будет зависит от региональных властей. Например, в Тюмени проезд школьника по льготной карте будет на 80% полной стоимости, а в Нижнем Новгороде ученический безлимитный проездной обойдется в 3 раза дешевле, чем стандартный.

Бесплатные учебники

Случается, что уже на первых родительских собраниях в школе мам и пап ставят перед фактом: учебники для детей нужно купить самостоятельно. Однако по закону учебно-методические материалы должна предоставлять школа, причем все они должны соответствовать программе и входить в утвержденный Министерством просвещения перечень. Если программой предусмотрено использование не только учебника, но и специальной рабочей тетради, то школа должна предоставить и их.