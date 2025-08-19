НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
У студентов начнут проверять их отношение к духовно-нравственным ценностям

У студентов начнут проверять их отношение к духовно-нравственным ценностям

Систему оценки разработают уже этой осенью

274
5 комментариев
Разработчики уверены, что так поспособствуют развитию образовательной среды | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUРазработчики уверены, что так поспособствуют развитию образовательной среды | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Разработчики уверены, что так поспособствуют развитию образовательной среды

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Российских студентов будут проверять на принятие ими традиционных духовно-нравственных ценностей. Систему оценки для этого разработает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Разработка и внедрение научно обоснованного инструментария и программного продукта для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям — это актуальная задача, которая будет способствовать „укреплению духовно-нравственного фундамента общества и обеспечению устойчивого развития образовательной среды“. Тем более что сейчас перед системой образования в связи с „социокультурными трансформациями“ стоит задача не только по передаче знаний, но и по формированию ценностных установок у молодых людей», — объясняют «Ведомости» необходимость нового тестирования.

Поэтому кроме разработки программы вуз займется структурированием понятия традиционных духовно-нравственных ценностей и проверит, как учебные заведения их формируют. После этого НИУ ВШЭ испытает разработанную методику и проанализирует полученные данные.

Работа исследователей будет проходить в два этапа — первый должен быть завершен до 22 сентября, второй пройдет с 23 сентября по 22 ноября.

«В дальнейшем созданную методику можно будет масштабировать и использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования», — добавил представитель вуза.

Среди уже утвержденных изменений для студентов — более сложные правила поступления в вузы. В текущей приемной кампании Министерство науки и высшего образования России запретило вузам увеличивать количество мест для платного обучения. Теперь зачислять студентов будут только в пределах утвержденных квот. Подробнее о новых правилах поступления для абитуриентов рассказываем в материале.

Гость
1 час
Какая то дичь.
Гость
43 минуты
Опять на те же грабли. Прямо как в 1917, когда вся страна царя-батюшку любила, но почему-то не поднялась в едином порыве на его защиту. Или как в 1991 - все ж поголовно были "одобрям!". Но почему-то тоже на защиту "светлого будущего" не пошли. Так и тут будет - ну ответят студенты как надо, проверяющие радостно отчитаются. А потом будут с изумленным лицом говорить: "да как же так?! у нас по всем отчетам полный "одобрям!" был!!!"
