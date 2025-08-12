В Госдуме заметили огромную нагрузку на школьников: теперь домашние задания хотят поменять

В России предлагают изменить домашние задания в школах. Депутаты заметили активную нагрузку на учеников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил внести изменения в образовательную систему.
По его словам, большинство депутатов Госдумы считают, что школьники перегружены, за учёбой им приходится проводить по 8-10 часов в день. Подписчики Володина оставили около 10 тысяч комментариев, и половина подтверждает чрезмерную нагрузку на учеников.
«Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, её необходимо снижать. Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов», — отмечает спикер.
Подход предлагается пересмотреть так, чтобы, с одной стороны, исключить формализм при его выполнении (поиск готовых ответов, использования ИИ), а с другой, чтобы домашние задания помогали развивать самостоятельность, критическое мышление и творческий подход.
«Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», — заявил Володин.
Кроме того, в России могут вернуться к прежней системе школьного обучения, которая была принята еще в Советском Союзе.