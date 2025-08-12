НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование В Госдуме заметили огромную нагрузку на школьников: теперь домашние задания хотят поменять

В Госдуме заметили огромную нагрузку на школьников: теперь домашние задания хотят поменять

Школьникам запретят пользоваться нейросетью

5 комментариев
Исключение ГДЗ позволит развивать школьникам самостоятельность, критическое мышление и творческий подход

Исключение ГДЗ позволит развивать школьникам самостоятельность, критическое мышление и творческий подход

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России предлагают изменить домашние задания в школах. Депутаты заметили активную нагрузку на учеников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил внести изменения в образовательную систему.

По его словам, большинство депутатов Госдумы считают, что школьники перегружены, за учёбой им приходится проводить по 8-10 часов в день. Подписчики Володина оставили около 10 тысяч комментариев, и половина подтверждает чрезмерную нагрузку на учеников.

«Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, её необходимо снижать. Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов», — отмечает спикер.

Подход предлагается пересмотреть так, чтобы, с одной стороны, исключить формализм при его выполнении (поиск готовых ответов, использования ИИ), а с другой, чтобы домашние задания помогали развивать самостоятельность, критическое мышление и творческий подход.

«Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», — заявил Володин.

Кроме того, в России могут вернуться к прежней системе школьного обучения, которая была принята еще в Советском Союзе. Подробнее об этом мы писали здесь.

Яковлева Юлия
Школа Образование Вячеслав Володин Домашнее задание
Гость
1 час
Тяжело в учении и так далее. Любители схаптурить или списать были всегда, даже в те времена, когда интернета в принципе не было, но рано или поздно человек понимал, что дальше так не пойдёт и принимался навёрстывать упущенное, или болтался неучем остаток жизни, потому что ещё с детства привык делать себе поблажки и разучился напрягать голову. Вон ниже пишут о возможном разрешении сдачи на права в 16, а как человек будет правила учить, если он параграф по истории выучить не в силах? Или опять пожалеют и спустят на тормозах, мол в инете они есть? Мозг надо тренировать, а то атрофируется за ненадобностью.
Гость
1 час
"Депутаты заметили активную нагрузку на учеников." А они не хотят спросить с министра почему он так сделал?
