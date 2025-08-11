НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Хотят сделать бассейн и установить беговые дорожки: как выглядит изнутри новая школа в Ярославле

Хотят сделать бассейн и установить беговые дорожки: как выглядит изнутри новая школа в Ярославле

Когда учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию

653
6 комментариев
Как сейчас выглядит новая школа в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак сейчас выглядит новая школа в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как сейчас выглядит новая школа в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле показали, как сейчас выглядит новая школа на Московском проспекте, которую должны достроить к 1 октября 2025 года. Власти провели проверку объекта, совместно с прокурором Ярославской области Климентом Юрздицким.

«Представители подрядной организации и заказчика показали проверяющим помещения школы, включая классы, спортзал, бассейн, рекреации, организацию систем безопасности», — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

Как рассказали в мэрии, рабочие приступили к отделке чаши бассейна. Также в школе завершают чистовую отделку помещений, выполняют монтаж осветительных приборов и установку систем безопасности и видеонаблюдения.

«Продолжается сборка учебного оборудования и мебели, а также пусконаладочные работы вентиляции и лифтов. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком», — рассказали в мэрии Ярославля.

В школе покрасили стены | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ школе покрасили стены | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В школе покрасили стены

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Рабочие занимаются внутренней отделкой | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramРабочие занимаются внутренней отделкой | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Рабочие занимаются внутренней отделкой

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Пока выполнены не все работы | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramПока выполнены не все работы | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Пока выполнены не все работы

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Рабочие должны оборудовать бассейн | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramРабочие должны оборудовать бассейн | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Рабочие должны оборудовать бассейн

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Новая школа на Московском проспекте рассчитана на 1100 учащихся. Она состоит из двух корпусов, соединённых переходами. Основной корпус разделят на зоны для младших и старших классов. Второй корпус отвели под спортивно-оздоровительный комплекс с залами для занятий физкультурой и бассейном.

«На территории расположены беговые дорожки, футбольное поле и хоккейная площадка», — рассказали в мэрии Ярославля.

Новую школу на Московском проспекте должны были достроить сначала в 2024 году, а затем сроки продлили до 1 июля 2025 года. Но теперь говорят, что это произойдет не позднее 1 октября 2025 года. Учебный процесс в школе начнется со второй четверти.

В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года.

В каком сейчас состоянии новая школа на Московском проспекте

Источник:

Мэрия Ярославля / Telegram

Кстати, школа на Московском проспекте также должна войти в один из созданных в Ярославле образовательных комплексов.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Школа Проверка Мэр Прокуратура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Новый зомби-центр?) Выглядит не очень,ну да ладно)
Гость
49 минут
". показали, как сейчас выглядит новая школа на Московском проспекте, которую должны достроить к 1 октября 2025 года." Должны, но не достроят к 1.10.25. Хорошо если к Новому году достроят, но сомнительно.
Читать все комментарии
