Хотят сделать бассейн и установить беговые дорожки: как выглядит изнутри новая школа в Ярославле

Как сейчас выглядит новая школа в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле показали, как сейчас выглядит новая школа на Московском проспекте, которую должны достроить к 1 октября 2025 года. Власти провели проверку объекта, совместно с прокурором Ярославской области Климентом Юрздицким.

«Представители подрядной организации и заказчика показали проверяющим помещения школы, включая классы, спортзал, бассейн, рекреации, организацию систем безопасности», — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

Как рассказали в мэрии, рабочие приступили к отделке чаши бассейна. Также в школе завершают чистовую отделку помещений, выполняют монтаж осветительных приборов и установку систем безопасности и видеонаблюдения.

«Продолжается сборка учебного оборудования и мебели, а также пусконаладочные работы вентиляции и лифтов. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком», — рассказали в мэрии Ярославля.

В школе покрасили стены Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Рабочие занимаются внутренней отделкой Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Пока выполнены не все работы Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Рабочие должны оборудовать бассейн Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Новая школа на Московском проспекте рассчитана на 1100 учащихся. Она состоит из двух корпусов, соединённых переходами. Основной корпус разделят на зоны для младших и старших классов. Второй корпус отвели под спортивно-оздоровительный комплекс с залами для занятий физкультурой и бассейном.

«На территории расположены беговые дорожки, футбольное поле и хоккейная площадка», — рассказали в мэрии Ярославля.

Новую школу на Московском проспекте должны были достроить сначала в 2024 году, а затем сроки продлили до 1 июля 2025 года. Но теперь говорят, что это произойдет не позднее 1 октября 2025 года. Учебный процесс в школе начнется со второй четверти.

В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года.

В каком сейчас состоянии новая школа на Московском проспекте Источник: Мэрия Ярославля / Telegram