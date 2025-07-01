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Образование В какой образовательный комплекс войдет новая школа в Ярославле: ответ властей

В какой образовательный комплекс войдет новая школа в Ярославле: ответ властей

Информацию озвучили в мэрии города

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Власти Ярославля сообщили, что достроили школу на Большой Федоровской | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти Ярославля сообщили, что достроили школу на Большой Федоровской | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля сообщили, что достроили школу на Большой Федоровской

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новая школа на улице Большой Федоровской в Ярославле войдет в образовательный комплекс № 1 «Лидер», который был образован в Ярославле одним из первых. Он включает в себя школы № 49, № 71 и детские сады № 37, 124. Руководителем комплекса является Жанна Берестовая.

Об этом сообщила заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова на общегородском совещании в мэрии 1 июля. Она добавила, что лицензию на образовательную деятельность строящаяся школа пока не получила, поэтому набор учеников не начался.

Между тем заместитель мэра по строительству Александр Черневский объявил, что строительно-монтажные работы на объекте завершены.

«Сейчас идет подготовка к итоговой комиссии. Заявка была подана на прошлой неделе, ждем назначения комиссии, после этого выйдет стройнадзор. И ждем ввода объекта в эксплуатацию», — отметил он.

Новая школа на улице Большой Федоровской имеет площадь 11 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 500 учеников. Будет разделена на два блока: на первом и втором этажах предусмотрены классы для начальной школы, на третьем и четвертом — для 5-11 классов. В школе будет столовая на 250 мест, актовый зал на 315 мест, библиотека, два спортивных зала. Подготовлены классы для уроков технологии со слесарным оборудованием для мальчиков и швейным оборудованием и двумя электроплитами для девочек.

«Много рекреационных мест. Дети смогут проводить досуг в стенах самой школы», — добавил Александр Черневский.

Мэр Ярославля Артем Молчанов дал поручение социальному блоку мэрии в течение июля — августа провести набор учеников и педагогов, чтобы 1 сентября учебное учреждение начало работу.

Напомним, сроки строительства второй новой школы, на Московском проспекте, сдвигаются. Строительство этого объекта должно было завершиться до 1 июля. Но теперь говорят, что это произойдет не позднее 1 октября 2025 года. Учебный процесс в школе начнется со второй четверти.

Напомним, школы на Московском проспекте и улице Большой Федоровской должны были достроить еще в 2024 году, но сроки постоянно сдвигались. В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года.

Кстати, школа на Московском проспекте также должна войти в один из созданных в Ярославле образовательных комплексов. Правда, в какой именно, власти еще не сообщают.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Школа
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