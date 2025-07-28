НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

1 м/c,

с-в.

 754мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,55
EUR 93,35
Набор в новую школу
Куда поехать на электричке
Перерасчет зарплат
Сбой в работе «Аэрофлота»
Упала в недострое
Последствия обмеления Волги
Один в аварийном доме
Летние предложения медцентров Ярославля
Строительство домов по эскроу-счетам
Тренер добавит пикантности на турнире
Образование «Откроет двери 1 сентября»: стало известно, когда начнется набор в новую школу в Ярославле

«Откроет двери 1 сентября»: стало известно, когда начнется набор в новую школу в Ярославле

В здании начали устанавливать мебель

176
1 комментарий
Стало известно, когда начнется прием документов в новую школу на Большой Федоровской | Источник: Андрей Щенников / Vk.comСтало известно, когда начнется прием документов в новую школу на Большой Федоровской | Источник: Андрей Щенников / Vk.com

Стало известно, когда начнется прием документов в новую школу на Большой Федоровской

Источник:

Андрей Щенников / Vk.com

Прием заявлений для учебы в новой школе на улице Большой Федоровской, 62 в Ярославле начнется в середине августа. Об этом 28 июля сообщил депутат Ярославской областной Думы Андрей Щенников.

«Она построена по индивидуальному и уникальному проекту, которым может гордиться вся Ярославская область. Уже 1 сентября школа откроет двери для своих учеников! Друзья, опережая ваши вопросы. Прием заявлений в школу начнется с середины августа!» — указал Андрей Щенников.

Напомним, новая школа на 500 мест войдет в образовательный комплекс № 1 «Лидер», которая включает в себя также школы № 49, № 71 и детские сады № 37, 124. Руководителем комплекса является директор школы № 49 Жанна Берестовая.

«Информация о порядке и сроках приема в школу-новостройку на ул. Большая Федоровская будет размещена в ближайшее время. В настоящее время идет процедура получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и лицензии на осуществление образовательной деятельности. После получения этих документов школа начнет набор детей», — указали в начале июля 2025 года в департаменте образования мэрии Ярославля.

Изначально сообщалось, что строительство должно было завершиться еще в 2024 году, однако позднее сроки сдвинули. Затем датой окончания работ называли 1 июля 2025 года, но и после этого сроки перенесли к 1 октября. Между тем, Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года

Подрядчик — фирма «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Компания была основана в 2014 году. В портфолио подрядчика: центр культурного развития в Данилове и школа в Заволжье. Стоимость строительства школы на Большой Федоровской оценивалась в 739 миллионов рублей

Новое учебное учреждение возвели на месте школы № 53. В июле 2025 года подрядчик приступил к установке мебели. На объекте не раз бывали прокуроры, а также представители администрации.

В мае 2025 года жители домов на Большой Федоровской жаловались, что им не позволяли записать детей в новую школу. Почему так происходит, мы рассказывали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Новая школа Строительство Прием в школу
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Школа с бассейном?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Большая конкуренция за покупателя»: эксперт — о том, оживит ли рынок ипотеки снижение ключевой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Мнение
«Люди думают, что я наркоманка». Блогер рассказала, как 25 лет живет с сахарным диабетом
Ольга Чиги
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление