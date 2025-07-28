«Откроет двери 1 сентября»: стало известно, когда начнется набор в новую школу в Ярославле

Стало известно, когда начнется прием документов в новую школу на Большой Федоровской Источник: Андрей Щенников / Vk.com

Прием заявлений для учебы в новой школе на улице Большой Федоровской, 62 в Ярославле начнется в середине августа. Об этом 28 июля сообщил депутат Ярославской областной Думы Андрей Щенников.

«Она построена по индивидуальному и уникальному проекту, которым может гордиться вся Ярославская область. Уже 1 сентября школа откроет двери для своих учеников! Друзья, опережая ваши вопросы. Прием заявлений в школу начнется с середины августа!» — указал Андрей Щенников.

Напомним, новая школа на 500 мест войдет в образовательный комплекс № 1 «Лидер» , которая включает в себя также школы № 49, № 71 и детские сады № 37, 124. Руководителем комплекса является директор школы № 49 Жанна Берестовая.

«Информация о порядке и сроках приема в школу-новостройку на ул. Большая Федоровская будет размещена в ближайшее время. В настоящее время идет процедура получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и лицензии на осуществление образовательной деятельности. После получения этих документов школа начнет набор детей», — указали в начале июля 2025 года в департаменте образования мэрии Ярославля.

Изначально сообщалось, что строительство должно было завершиться еще в 2024 году, однако позднее сроки сдвинули. Затем датой окончания работ называли 1 июля 2025 года, но и после этого сроки перенесли к 1 октября. Между тем, Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года

Подрядчик — фирма «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Компания была основана в 2014 году. В портфолио подрядчика: центр культурного развития в Данилове и школа в Заволжье. Стоимость строительства школы на Большой Федоровской оценивалась в 739 миллионов рублей

Новое учебное учреждение возвели на месте школы № 53. В июле 2025 года подрядчик приступил к установке мебели. На объекте не раз бывали прокуроры, а также представители администрации.