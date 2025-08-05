В депобре рассказали, в каких школах Ярославля остались места в первые классы. Список

В каких школах Ярославля остались места в 1 классы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В департаменте образования мэрии Ярославля рассказали, в каких школах остались свободные места в 1-е классы.

«Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года», — указано на сайте депобра.

Список сформирован по данным на 4 августа.

Какие документы нужны для подачи заявления для зачисления в 1 класс Узнать В департаменте образования также указали, какие именно документы нужны для зачисления в первые классы: копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего; копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); копия документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества; копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Напомним, зачисление в 1 классы проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня в школах принимают заявления для зачисления детей, имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право приема, а также детей, проживающих на закрепленной территории.

С 6 июля начался второй этап — прием детей без проживания на закрепленной территории до заполнения свободных мест.

В каких школах остались места в первые классы

Дзержинский район:

образовательный комплекс № 2 «Вектор» (школы № 39, 72 и 81, детские сады № 16, 128, 209 и 211) — 22 места;

школа № 5 О. А. Варенцовой (ул. Туманова, 10В) — 3 места;

школа № 11 (ул. Громова, 10А) — 32 места;

школа № 17 (Красноперевальский пер., 4) — 14 мест;

школа № 29 (Архангельский пр., 13, 10-й микрорайон) — 1 место;

школа № 55 (ул. Громова, 36) — 37 мест;

школа № 60 (Большая Любимская ул., 71, посёлок Норское) — 20 мест;

школа № 62 (ул. Труфанова, 16) — 10 мест;

школа № 80 с углублённым изучением английского языка (ул. Елены Колесовой, 38) — 3 места;

школа № 99 (ул. Труфанова, 25А) — 18 мест;

санаторная школа № 10 (ул. Демьяна Бедного, 54, посёлок Норское) — 14 мест.

Заволжский район:

школа № 41 (ул. Колышкина, 46) — 20 мест;

школа № 46 (ул. Маяковского, 17А) — 3 места;

школа № 50 (просп. Авиаторов, 37) — 14 мест;

школа № 51 (Клубная ул., 62) — 17 мест;

школа № 59 (ул. Серго Орджоникидзе, 35А) — 11 мест;

школа № 67 (ул. Панфилова, 9А) — 11 мест;

школа № 77 (ул. Комарова, 1А) — 9 мест;

школа № 84 (пр. Доброхотова, 8) — 2 места.

Кировский район:

школа № 4 имени Н. А. Некрасова (ул. Волкова, 5) — 22 места;

школа № 25 имени А. Сивагина (Угличская ул., 27) — 6 мест;

школа № 70 (ул. Терешковой, 20) — 5 мест.

Красноперекопский район:

школа № 8 (ул. Бахвалова, 3) — 7 мест;

школа № 13 (ул. Маланова, 10Г) — 10 мест;

школа № 40 (ул. Будкина, 11) — 3 места;

школа № 75 (ул. Рыкачёва, 1) — 9 мест;

санаторная школа № 6 (Лесная ул., 5, Донская слобода) — 12 мест.

Ленинский район:

школа № 3 имени О. В. Изотова (ул. Жукова, 7А) — 14 мест;

школа № 30 (Угличская ул., 60) — 12 мест;

школа № 37 (Советская ул., 66) — 3 места;

школа № 44 (ул. Победы, 28) — 4 места;

школа № 57 (Советская ул., 71) — 22 места;

школа № 76 (Автозаводская ул., 69Д) — 12 мест.

Фрунзенский район:

школа № 6 (пр. Подвойского, 11) — 18 мест;

школа № 16 (Туговская ул., 11) — 26 мест;

школа № 21 (Ильинская ул., 14) — 4 места;

школа № 35 (ул. Кривова, 4) — 1 место;

школа № 73 (Индустриальный пер., 10) — 14 мест;

школа № 78 (ул. Пирогова, 12) — 2 места;

начальная школа — детский сад № 85 (посёлок Прибрежный, 18А) — 16 мест.