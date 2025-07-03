Никто не может запомнить, как пишутся эти слова — с одной или двумя «н». А вы знаете? Проверьте себя

Вот могли же придумать русский язык таким, что во всех его словах была одна буква «н». Кто придумал их сдваивать? Для чего? Об этом мы поговорим в каком-нибудь из следующих наших тестов, а сейчас предлагаем вам проверить, сумеете ли вы правильно расставить одну и две «н» в разных словах. Ведь недаром этот раздел в русском языке считается одним из самых сложных.