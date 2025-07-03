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Образование Тест Никто не может запомнить, как пишутся эти слова — с одной или двумя «н». А вы знаете? Проверьте себя

Никто не может запомнить, как пишутся эти слова — с одной или двумя «н». А вы знаете? Проверьте себя

Тест, который пройдут самые начитанные и образованные

171
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Надеемся, нечаянные ответы в нижепредставленных заданиях будут исключены | Источник: Александр Подопригора / 161.RUНадеемся, нечаянные ответы в нижепредставленных заданиях будут исключены | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Надеемся, нечаянные ответы в нижепредставленных заданиях будут исключены

Источник:
Александр Подопригора / 161.RU

Вот могли же придумать русский язык таким, что во всех его словах была одна буква «н». Кто придумал их сдваивать? Для чего? Об этом мы поговорим в каком-нибудь из следующих наших тестов, а сейчас предлагаем вам проверить, сумеете ли вы правильно расставить одну и две «н» в разных словах. Ведь недаром этот раздел в русском языке считается одним из самых сложных.

ТЕСТПройден 26 раз
1 / 10

Яблоки — печеные или печенные?

  • Только печеные

  • Только печенные

  • В зависимости от ситуации

2 / 10

А шнурки — спутаные или спутанные?

  • Только спутаные

  • Только спутанные

  • В зависимости от ситуации

3 / 10

А вот ребенок — он смышленый или смышленный?

  • Только смышленый

  • Только смышленный

  • В зависимости от ситуации

4 / 10

Если до отпуска осталось несколько дней, то эти дни считаные или считанные?

  • Только считаные

  • Только считанные

  • В зависимости от ситуации

5 / 10

Вы, конечно, сегодня никого не звали, но гости всё равно пришли. Они незваные или незванные?

  • Незванные

  • Незваные

  • В зависимости от ситуации

6 / 10

Экватор пройден! Ну что, уже успели сделать немеренное количество ошибок? Или немереное?

  • Немеренное

  • Немереное

  • В зависимости от ситуации

7 / 10

Недавно мы разобрались со «смышленым ребенком». А если его часто баловать, то он станет балованым или балованным?

  • Балованым

  • Балованным

  • В зависимости от ситуации

8 / 10

А как напишете слово «жёваный» — с одной или двумя «н»?

  • Только жёваный

  • Только жёванный

  • В зависимости от ситуации

9 / 10

А слово «казеный» как напишете — с одной «н» или с двумя?

  • Только казеный

  • Только казенный

  • В зависимости от ситуации

10 / 10

Наконец, стойкий солдатик — он оловяный или оловянный?

  • Оловяный

  • Оловянный

  • В зависимости от ситуации

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Русский язык Знания Школа Школьные знания Тест Образование Обучение Развлечение
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