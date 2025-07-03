Никто не может запомнить, как пишутся эти слова — с одной или двумя «н». А вы знаете? Проверьте себя

Вот могли же придумать русский язык таким, что во всех его словах была одна буква «н». Кто придумал их сдваивать? Для чего? Об этом мы поговорим в каком-нибудь из следующих наших тестов, а сейчас предлагаем вам проверить, сумеете ли вы правильно расставить одну и две «н» в разных словах. Ведь недаром этот раздел в русском языке считается одним из самых сложных.
Яблоки — печеные или печенные?
Только печеные
Только печенные
В зависимости от ситуации
А шнурки — спутаные или спутанные?
Только спутаные
Только спутанные
В зависимости от ситуации
А вот ребенок — он смышленый или смышленный?
Только смышленый
Только смышленный
В зависимости от ситуации
Если до отпуска осталось несколько дней, то эти дни считаные или считанные?
Только считаные
Только считанные
В зависимости от ситуации
Вы, конечно, сегодня никого не звали, но гости всё равно пришли. Они незваные или незванные?
Незванные
Незваные
В зависимости от ситуации
Экватор пройден! Ну что, уже успели сделать немеренное количество ошибок? Или немереное?
Немеренное
Немереное
В зависимости от ситуации
Недавно мы разобрались со «смышленым ребенком». А если его часто баловать, то он станет балованым или балованным?
Балованым
Балованным
В зависимости от ситуации
А как напишете слово «жёваный» — с одной или двумя «н»?
Только жёваный
Только жёванный
В зависимости от ситуации
А слово «казеный» как напишете — с одной «н» или с двумя?
Только казеный
Только казенный
В зависимости от ситуации
Наконец, стойкий солдатик — он оловяный или оловянный?
Оловяный
Оловянный
В зависимости от ситуации