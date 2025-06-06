Русский еще не забыли? Тогда ответьте на 10 вопросов этого непростого теста

Считаете себя знатоком русского языка? Сейчас и проверим. Тем более, что 6 июня есть особый повод — день рождения Пушкина и по совместительству День русского языка. Великий классик, конечно, такого теста не проходил, но и без него знал, где ставить запятую и какую букву писать в слове. А вы проверьте себя — может, и вам «солнце русской поэзии» нашепчет правильный ответ.
В каком из слов не пишется буква «о»?
Нак…вальня
К…вчег
Баталь…н
Ш…пот
Выберите слово, где согласная не пропущена.
Интриган(?)ский
Ярос(?)но
Шес(?)вие
Турис(?)ский
В каком слове нет ни одной удвоенной согласной?
Ап…артаменты
Аб…ревиатура
Брок…оли
Ал…игат…ор
Какой из вариантов верный?
Пятисот-метровый
Пятьсотметровый
Пятисот метровый
Пятисотметровый
Найдите глагол первого спряжения.
Лепить
Петь
Клеить
Обеспечить
А теперь найдите глагол в неправильной форме.
Клади
Положи
Ложи
Ложись
Где пропущена запятая?
Между прочим он так и не вернул деньги.
Между тем на улице начался сильный ливень.
Между нами всё было решено еще вчера.
Дорога между Москвой и Петербургом стала платной.
Найдите словосочетание с ошибкой.
Мелкая изморось
Кружевная изморозь
Сосны росли вперемешку с дубами
Ингредиенты салата вперемешку
Что значит слово «одиозный»?
Неприятный
Известный
Значительный
Уместный
И напоследок самое сложное. Попробуйте угадать, как дореволюционные словари называли «сырые продукты жаркого пояса — кофе, сахар, чай, пряности, рис, хлопок, краски».
Контрабандные товары
Транзитные товары
Колониальные товары
Москательные товары