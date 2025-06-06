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Образование Тест Русский еще не забыли? Тогда ответьте на 10 вопросов этого непростого теста

Русский еще не забыли? Тогда ответьте на 10 вопросов этого непростого теста

Ошибетесь раз, и прощай звание самого грамотного

337
2 комментария
Сейчас и проверим, кто тут настоящий знаток великого и могучего. Отговорки в стиле «А я что, Пушкин?» не принимаются | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСейчас и проверим, кто тут настоящий знаток великого и могучего. Отговорки в стиле «А я что, Пушкин?» не принимаются | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сейчас и проверим, кто тут настоящий знаток великого и могучего. Отговорки в стиле «А я что, Пушкин?» не принимаются

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Считаете себя знатоком русского языка? Сейчас и проверим. Тем более, что 6 июня есть особый повод — день рождения Пушкина и по совместительству День русского языка. Великий классик, конечно, такого теста не проходил, но и без него знал, где ставить запятую и какую букву писать в слове. А вы проверьте себя — может, и вам «солнце русской поэзии» нашепчет правильный ответ.

ТЕСТПройден 97 раз
1 / 10

В каком из слов не пишется буква «о»?

  • Нак…вальня

  • К…вчег

  • Баталь…н

  • Ш…пот

2 / 10

Выберите слово, где согласная не пропущена.

  • Интриган(?)ский

  • Ярос(?)но

  • Шес(?)вие

  • Турис(?)ский

3 / 10

В каком слове нет ни одной удвоенной согласной?

  • Ап…артаменты

  • Аб…ревиатура

  • Брок…оли

  • Ал…игат…ор

4 / 10

Какой из вариантов верный?

  • Пятисот-метровый

  • Пятьсотметровый

  • Пятисот метровый

  • Пятисотметровый

5 / 10

Найдите глагол первого спряжения.

  • Лепить

  • Петь

  • Клеить

  • Обеспечить

6 / 10

А теперь найдите глагол в неправильной форме.

  • Клади

  • Положи

  • Ложи

  • Ложись

7 / 10

Где пропущена запятая?

  • Между прочим он так и не вернул деньги.

  • Между тем на улице начался сильный ливень.

  • Между нами всё было решено еще вчера.

  • Дорога между Москвой и Петербургом стала платной.

8 / 10

Найдите словосочетание с ошибкой.

  • Мелкая изморось

  • Кружевная изморозь

  • Сосны росли вперемешку с дубами

  • Ингредиенты салата вперемешку

9 / 10

Что значит слово «одиозный»?

  • Неприятный

  • Известный

  • Значительный

  • Уместный

10 / 10

И напоследок самое сложное. Попробуйте угадать, как дореволюционные словари называли «сырые продукты жаркого пояса — кофе, сахар, чай, пряности, рис, хлопок, краски».

  • Контрабандные товары

  • Транзитные товары

  • Колониальные товары

  • Москательные товары

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внештатный корреспондент Городских порталов
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Комментарии
2
Гость
1 час
А моя не зьняет руская, руская будет узбекв и таджика. Ви учыте узбека и таджика.
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