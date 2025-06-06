Русский еще не забыли? Тогда ответьте на 10 вопросов этого непростого теста

Сейчас и проверим, кто тут настоящий знаток великого и могучего. Отговорки в стиле «А я что, Пушкин?» не принимаются

Считаете себя знатоком русского языка? Сейчас и проверим. Тем более, что 6 июня есть особый повод — день рождения Пушкина и по совместительству День русского языка. Великий классик, конечно, такого теста не проходил, но и без него знал, где ставить запятую и какую букву писать в слове. А вы проверьте себя — может, и вам «солнце русской поэзии» нашепчет правильный ответ.