Сколько баллов нужно, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в вуз: полный список по всем предметам

Сколько баллов на ЕГЭ нужно набрать, чтобы попасть на бюджет? Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Выпускники и их родители знают: на ЕГЭ важен каждый балл. От него зависит не только, сдан экзамен или нет, но и поступление в вуз. Систему подсчета нельзя назвать простой — сначала школьнику выставляют первичный балл за правильно решенные задания, а потом его переводят в тестовый — тот, что интересует приёмные комиссии. MSK1.RU объясняет в удобных карточках, как работает шкала перевода, сколько баллов нужно, чтобы сдать экзамен, и что считается минимальным порогом для поступления.

Что такое первичный и тестовый баллы?

Сразу важно понять: привычных школьных оценок за ЕГЭ не ставят. Результат состоит из двух частей — первичных и тестовых баллов. И если первые нужны экспертам для проверки, то вторые видит сам выпускник и приемная комиссия вуза.

Первичный балл — это количество баллов, которые реально набрал выпускник, правильно решив задания экзамена. Например, если в задании можно получить максимум 2 балла, а ты сделал всё правильно, то получаешь 2 первичных балла.

— Часто у родителей и учеников возникает обманчивое мнение, что первичные баллы (ПБ) — это просто количество правильно решенных заданий. Это неверно. У каждого задания есть свой «вес», — объясняет Константин Веселов, методист по физике «Онлайн-школы № 1». — Так, за простые задания дают 1 балл, иногда 2 балла. А за сложные — 2, 3 или даже больше. Почти во всех экзаменах вопросы с выбором ответа или с кратким ответом оцениваются «дешевле», чем задания с развернутым ответом.

Тестовый балл (по 100-балльной шкале) — это уже переработанный результат. Его используют для финальной оценки и поступления в вузы. Перевод из первичных баллов в тестовые происходит по специальной шкале, которая каждый год немного меняется.

— Шкала 100 баллов делает градацию знаний более точной, чем 5-балльная система. Также сложность вариантов по какому-то предмету может быть различной из года в год, а 100-балльная система сделает ее более справедливой и удобной для анализа, — добавляет Константин Веселов.

Как считают баллы ЕГЭ

Сначала экзаменатор выставляет первичные баллы за каждое выполненное задание. Затем их переводят в тестовые — те самые, что указываются в сертификате ЕГЭ и идут в зачет при поступлении. Этот перевод осуществляется по утвержденной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки шкале, которая обновляется каждый год.

На ЕГЭ по каждому предмету и за каждое задание ученик может набрать определённое количество баллов. То есть за каждое задание в зависимости от специфики предмета предполагается от 1 до 6 и более баллов.

— Для каждого предмета устанавливается минимум, который выпускник должен набрать, чтобы подтвердить освоение образовательной программы среднего общего образования, то есть минимальный первичный балл и соответствующий ему минимальный тестовый балл, — рассказала MSK1.RU Людмила Ставер, методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы № 1».

Русский язык

ЕГЭ по русскому сдают все одиннадцатиклассники. Для получения аттестата нужно набрать 10 первичных, или 24 тестовых балла, а для поступления в большинство вузов минимальный порог 36 тестовых баллов. Максимум — 50 первичных, они равны 100 тестовым баллам.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— По русскому языку минимальный первичный балл 10, который равен 24 тестовым баллам. Это означает, что выпускник должен выполнить столько заданий, сколько позволит набрать 10 первичных баллов. По каждому предмету это можно увидеть в таблице 2 и 3 официальной шкалы перевода баллов ЕГЭ-2025 на сайте Обрнадзора, — поясняет Людмила Ставер.

Математика

Выпускники сдают два вида единого госэкзамена по этому предмету. Для того чтобы сдать ЕГЭ по математике профильного уровня и претендовать на поступление в вуз, нужно получить 5 первичных баллов, которые равны 27 тестовым. А максимально можно набрать 32 первичных — это 100 тестовых баллов ЕГЭ.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











В ЕГЭ по базовой математике существует шкала оценок:

0–6 первичных — двойка

7–11 — тройка

12–16 — четверка

17–21 — пятерка

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Максимум можно набрать 21 балл. В ЕГЭ по базовой математике нет тестовых баллов, только оценки по 5-балльной шкале.

Биология

ЕГЭ по биологии выбирают, как правило, те выпускники, которые собираются стать врачами, агрономами, преподавателями. Чтобы сдать этот предмет, нужно набрать не менее 15 первичных баллов, которые равны 36 тестовым. А у стобалльников по ЕГЭ должно быть 57 первичных баллов.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











География

География не относится к числу популярных предметов у одиннадцатиклассников. Чтобы рассчитывать на поступление в вуз, этот экзамен нужно сдать не менее чем на 9 первичных баллов, или на 37 тестовых. Именно с таким результатом ЕГЭ можно идти подавать документы в вуз. А максимальная оценка ЕГЭ по географии — 38 первичных баллов, это эквивалент 100 тестовых.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Обществознание

Среди выпускников считается, что сдать ЕГЭ по обществознанию нетрудно, поэтому этот предмет выбирает немало одиннадцатиклассников.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— В обществознании за первое задание можно набрать 1 балл, за второе — 2, за третье — 1 и так далее. В итоге всего за 24 задания по обществознанию выпускник может набрать 58 баллов. Это и есть первичный балл, который будет равен 100 тестовым баллам. Именно их выпускник увидит в своем личном кабинете, — объясняет Людмила Ставер.

Химия

Для получения аттестата ЕГЭ по химии нужно сдать на 11 первичных баллов. Таким образом, по привычной 100-балльной шкале необходимо набрать 36 тестовых баллов — именно их спрашивает приемная комиссия. А максимальный результат ЕГЭ по химии — 56 первичных, или 100 тестовых.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— В большинстве экзаменов (физика, химия, биология и профильная математика) правильно решенная первая часть дает 70 тестовых баллов. Это очень хороший результат! — подсказывает. Константин Веселов.

Физика

Экзамен по физике состоит из 26 заданий. Задания 1-20 относятся к тестовой части, а задания 21-26 к письменной.

— В тестовой части встречаются вопросы с выбором правильного варианта ответа или с написанием вычисленной величины (числовой ответ). Такие задания оцениваются 1 или 2 баллами. В письменной части встречаются задачи высокого уровня, решение которых ученик должен подробно изложить на бланке ответов для развернутых вопросов. За них можно получить 3-4 первичных балла, — объясняет Константин Веселов.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Максимум первичных баллов составляет 45, что соответствует 100 баллам вторичным. Минимальное количество тестовых баллов для получения аттестата при сдаче ЕГЭ физике — 36 тестовых баллов или 8 первичных.

— Для поступления в вуз тот же минимум — 36 тестовых баллов. Но конкурсные баллы в вузах обычно выше этого значения, лучше рассчитывать на 60+ баллов (примерно 22 первичных балла), — советует Константин Веселов.

Информатика

Многие выпускники, которые хотят связать свою жизнь с айти, сдают ЕГЭ по информатике. Для получения аттестата нужно набрать 6 первичных, или 40 тестовых баллов. Для поступления в вузы нужен результат от 40 тестовых баллов и выше. Стобалльники по ЕГЭ получают 29 первичных баллов.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











История

Этот экзамен часто выбирают те, кто планирует поступать на юриспруденцию, гуманитарные или педагогические направления. Чтобы предмет зачли в аттестате, достаточно 8 первичных баллов — это соответствует 32 тестовым. Такой же минимум нужен и для подачи документов в большинство вузов. Абсолютный максимум — 42 первичных, что приравнивается к 100 баллам по итоговой шкале.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Литература

ЕГЭ по литературе — частый выбор выпускников-гуманитариев. Для аттестата потребуется минимум 13 первичных баллов — это равно 32 тестовым. При поступлении нужно иметь 32 балла ЕГЭ и выше. Высший результат ЕГЭ по литературе — 48 первичных, что переводится в 100 баллов по итоговой шкале.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Иностранные языки

Выбирая иностранные языки, большинство выпускников останавливаются на английском. В 2025 году минимальный первичный балл по этому предмету — 18, что при переводе даёт 22 тестовых. Этого достаточно для получения аттестата, но явно мало для поступления в серьезный вуз.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— 82 первичных балла равны 100 тестовым баллам. Соответственно, это то, к чему должен стремиться ученик, который хочет поступить на бюджет в один из ведущих вузов: сдать просто на отлично, ответить правильно на абсолютно все вопросы, — объясняет Юлия Николаевна Шувалова, переводчик, преподаватель иностранных языков, член Российского общества «Знание».

Китайский язык

ЕГЭ по китайскому сдают те, кто планирует поступление на востоковедение, международные отношения или лингвистику. Минимальный результат для школьного аттестата — 17 первичных баллов, что соответствует 22 тестовым. Такой же минимальный порог установлен для подачи документов в вузы. Наивысший балл — 80 первичных, он приравнивается к 100 тестовым по шкале 2025 года.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Почему важно следить за баллами ЕГЭ

Иногда 1–2 лишних ошибки могут «съесть» сразу 5–6 тестовых баллов. Это особенно важно, если ты на границе между «не сдал» и «удовлетворительно», или между «хорошо» и «отлично».

Имейте в виду: многие университеты устанавливают собственные минимальные баллы для поступления. Актуальные требования лучше уточнять на официальных сайтах учебных заведений или в нашем разделе «Всё про ЕГЭ».