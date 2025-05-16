В ярославских школах с 1 сентября введут новую оценку: за что ее будут ставить

В ярославских школах станет больше оценок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области с 1 сентября стартует образовательный эксперимент. Регион вошел в число пилотных территорий, где школьникам начнут выставлять оценки за поведение. Кроме Ярославской области в проект вошли Новгородская, Тульская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика и Республика Мордовия.

«Оценка поведения может стать дополнительным инструментом усиления воспитательной работы, — прокомментировала порталу 76.RU министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Такие оценки помогут формировать у школьников самоконтроль поведения и развивать мотивацию к соблюдению дисциплины и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательных организациях».

Министр добавила, что необходимы прозрачные, четкие критерии оценивания, которые будут поняты и приняты всеми участниками образовательного процесса — педагогами, школьниками и родителями. Сейчас Минпросвещения России занимается их разработкой.

По предварительным данным, оцениваться будут старание в учебном процессе, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

Сейчас министерство образования Ярославской области определяет какие именно школы войдут в пилотный проект. Предполагается, что это будет 5-10 учебных учреждений региона.