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Образование В ярославских школах с 1 сентября введут новую оценку: за что ее будут ставить

В ярославских школах с 1 сентября введут новую оценку: за что ее будут ставить

Разъяснение от Минобра

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31 комментарий
В ярославских школах станет больше оценок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославских школах станет больше оценок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских школах станет больше оценок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 1 сентября стартует образовательный эксперимент. Регион вошел в число пилотных территорий, где школьникам начнут выставлять оценки за поведение. Кроме Ярославской области в проект вошли Новгородская, Тульская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика и Республика Мордовия.

«Оценка поведения может стать дополнительным инструментом усиления воспитательной работы, — прокомментировала порталу 76.RU министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Такие оценки помогут формировать у школьников самоконтроль поведения и развивать мотивацию к соблюдению дисциплины и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательных организациях».

Министр добавила, что необходимы прозрачные, четкие критерии оценивания, которые будут поняты и приняты всеми участниками образовательного процесса — педагогами, школьниками и родителями. Сейчас Минпросвещения России занимается их разработкой.

По предварительным данным, оцениваться будут старание в учебном процессе, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

Сейчас министерство образования Ярославской области определяет какие именно школы войдут в пилотный проект. Предполагается, что это будет 5-10 учебных учреждений региона.

Напомним, ранее в Министерстве просвещения России сообщали, что регионы должны составить списки школ для проведения эксперимента до 1 июля. Предполагается, что он продлится четыре месяца. По его итогам с 1 января 2026 года оценки за поведение могут ввести уже на всей территории страны.

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Комментарии
31
Гость
1 час
Ни чего нового. Вперёд в прошлое. Back in the USSR. В СССР это уже было. Это была одна из главных оценок.
Гость
1 час
Новая оценка? Все новое - это давно забытое старое. Не надо из мухи слона делать, все это было в СССР. Оценка за поведение нужна, чтобы молодежь думала, как это может повлиять на их поступления в другие учебные заведения, учила к самодисциплине, отвечать за свои поступки и слова.
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